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Önceki / Avrupa Le Mans Monza: Racing Team Turkey kendi sınıfında podyumda!
European Le Mans / Barcelona Yarış raporu

ELMS Barselona: Prema Racing kazandı, Racing Team Turkey'in klasman liderliği devam etti

Avrupa Le Mans Serisi'nin İspanya'nın Barselona pistinde gerçekleştirilen 4. yarışında zafer 9 numaralı Prema Racing'in olurken Salih Yoluç ve Racing Team Turkey ekibi klasmanında 4. oldu.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
ELMS Barselona: Prema Racing kazandı, Racing Team Turkey'in klasman liderliği devam etti
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Yarışın 38. dakikasında liderliği devralan Prema ekibi, kalan süre boyunca bir daha liderliği bırakmadı ve damalı bayrağı ilk sırada gördü.

65 numaralı Panis Racing ekibi 23 sn geride ikinci olurken podyumu tamamlayan ekip 37 numaralı Cool Racing oldu.

LMP2 Pro/Am klasmanında zafer 88 numaralı AF Corse ekibinin olurken, bu ekip genel klasmanda 5. oldu. 

LMP3'te zafer 13 numaralı  Inter Europol Competition ekibinin olurken LMGTE'de zafer 77 numaralı Proton Competition'ın oldu.

Bu seride mücadele eden temsilcimiz Salih Yoluç ve ekibi Racing Team Turkey için Barselona yarışı oldukça talihsiz geçti. Yarışa 3. sıradan başlayan ekip, 2 defa lastik patlatıp bir kez daha sarı bayraklara kötü zamanda yakalanınca kendi klasmanında 4., genel klasmanda ise 10. sırada yarışı noktaladı. Buna rağmen Salih ve ekibi, 10 puan farkla LMP2 Pro/Am klasmanında liderliğini sürdürüyor.

 

 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Italy Lorenzo Colombo
Austria Ferdinand Habsburg
Switzerland Louis Deletraz 		132 4:00'43.527      
2 France Julien Canal
France Nico Jamin
Netherlands Job Uitert 		132 4:01'06.453 22.926 22.926  
3 France Nicolas Lapierre
Germany Niklas Krütten
China Ye Yifei 		132 4:02'01.500 1'17.973 55.047  
4 United Kingdom Philip Hanson
United Kingdom Tom Gamble
Duncan Tappy 		131 4:00'44.658 1 Lap 1 Lap  
5 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		131 4:01'37.553 1 Lap 52.895  
6 Mexico Memo Rojas
France Reshad de Gerus
United Kingdom Richard Bradley 		131 4:02'04.557 1 Lap 27.004  
7 United States Rodrigo Sales
United Kingdom Matthew Bell
United Kingdom Ben Hanley 		131 4:02'06.948 1 Lap 2.391  
8 United States John Falb
Australia James Allen
Alexander Peroni		 131 4:02'21.933 1 Lap 14.985  
9 Switzerland Matthias Kaiser
France Thomas Laurent
Ugo De		 131 4:02'22.248 1 Lap 0.315  
10 Turkey Salih Yoluç
Ireland Charlie Eastwood
United Kingdom Jack Aitken 		130 4:00'46.358 2 Laps 1 Lap  
11 Philippe Cimadomo
Switzerland Mathias Beche
Netherlands Tijmen van der Helm 		130 4:01'07.866 2 Laps 21.508  
12 Netherlands Bent Viscaal
Germany Sophia Floersch 		130 4:01'38.722 2 Laps 30.856  
13 France Paul Lafargue
France Paul-Loup Chatin
France Patrick Pilet 		130 4:01'53.496 2 Laps 14.774  
14 United States Rob Hodes
France Gabriel Aubry
Ian Rodriguez		 129 4:01'50.577 3 Laps 1 Lap  
15 Italy Francesco Dracone
Italy Sergio Campana
Germany Markus Pommer 		128 4:01'23.328 4 Laps 1 Lap  
16 Denmark David Heinemeier Hansson
Switzerland Fabio Scherer
Brazil Pietro Fittipaldi 		126 4:02'05.379 6 Laps 2 Laps  
17 Nicolas Pino
Charles Crews
Guilherme Oliveira		 125 4:01'53.469 7 Laps 1 Lap  
18 Sebastian Alvarez
Alexander Bukhantsov
Tom van		 125 4:01'58.674 7 Laps 5.205  
19 Maurice Smith
Mike Benham
Malthe Jakobsen		 124 4:01'24.982 8 Laps 1 Lap  
20 United Kingdom Terrence Woodward
United Kingdom Ross Kaiser
Mark Richards		 124 4:01'49.508 8 Laps 24.526  
21 Spain Xavier Lloveras
Netherlands Glenn van Berlo
Freddie Hunt 		124 4:01'51.473 8 Laps 1.965  
22 Michael Jensen
United Kingdom Nick Adcock
United Kingdom Alex Kapadia 		123 4:00'54.416 9 Laps 1 Lap  
23 Netherlands Max Koebolt
Louis Rousset
Jérôme de		 123 4:01'23.278 9 Laps 28.862  
24 Austria Horst FelbermayrJr.
Valentino Catalano
United States Austin McCusker 		123 4:01'24.550 9 Laps 1.272  
25 Germany Christian Ried
Lorenzo Ferrari
Italy Gianmaria Bruni 		122 4:00'56.276 10 Laps 1 Lap  
26 United Kingdom Duncan Cameron
Ireland Matt Griffin
South Africa David Perel 		122 4:01'10.668 10 Laps 14.392  
27 Giacomo Petrobelli
Sean Hudspeth
Spain Miguel Molina 		122 4:01'34.371 10 Laps 23.703  
28 Japan Takeshi Kimura
Switzerland Frederik Schandorff
Denmark Mikkel Jensen 		122 4:01'37.509 10 Laps 3.138  
29 Indonesia Andrew Haryanto
Estonia Martin Rump
Belgium Alessio Picariello 		122 4:01'38.746 10 Laps 1.237  
30 Italy Claudio Schiavoni
Italy Matteo Cressoni
Italy Davide Rigon 		122 4:01'46.397 10 Laps 7.651  
31 United Kingdom John Hartshorne
Portugal Henrique Chaves Jr.
United Kingdom Jonathan Adam 		122 4:01'48.944 10 Laps 2.547  
32 Germany Michael Fassbender
Canada Zacharie Robichon
Austria Richard Lietz 		122 4:02'01.479 10 Laps 12.535  
33 Germany Pierre Ehret
Argentina Nicolás Varrone
Diego Alessi 		121 4:00'52.421 11 Laps 1 Lap  
34 Bailey Voisin
Joshua Caygill
Finn Gehrsitz		 121 4:02'19.503 11 Laps 1'27.082  
35 Canada James Dayson
Noam Abramczyk
Poland Mateusz Kaprzyk 		120 4:00'48.686 12 Laps 1 Lap  
36 United Kingdom Ahmad AlHarthy
Denmark Marco Sorensen
Samuel de		 119 4:02'21.806 13 Laps 1 Lap  
  United States Jim McGuire
Netherlands Kay Berlo
Andrew Bentley		 0 131 laps      
  Belgium Sarah Bovy
Denmark Michelle Gatting
Doriane Pin		 0 131 laps      
  Nicolas Maulini
Jean-Ludovic Foubert
Antoine Doquin		 0 131 laps      
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