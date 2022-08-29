ELMS Barselona: Prema Racing kazandı, Racing Team Turkey'in klasman liderliği devam etti
Avrupa Le Mans Serisi'nin İspanya'nın Barselona pistinde gerçekleştirilen 4. yarışında zafer 9 numaralı Prema Racing'in olurken Salih Yoluç ve Racing Team Turkey ekibi klasmanında 4. oldu.
Yarışın 38. dakikasında liderliği devralan Prema ekibi, kalan süre boyunca bir daha liderliği bırakmadı ve damalı bayrağı ilk sırada gördü.
65 numaralı Panis Racing ekibi 23 sn geride ikinci olurken podyumu tamamlayan ekip 37 numaralı Cool Racing oldu.
LMP2 Pro/Am klasmanında zafer 88 numaralı AF Corse ekibinin olurken, bu ekip genel klasmanda 5. oldu.
LMP3'te zafer 13 numaralı Inter Europol Competition ekibinin olurken LMGTE'de zafer 77 numaralı Proton Competition'ın oldu.
Bu seride mücadele eden temsilcimiz Salih Yoluç ve ekibi Racing Team Turkey için Barselona yarışı oldukça talihsiz geçti. Yarışa 3. sıradan başlayan ekip, 2 defa lastik patlatıp bir kez daha sarı bayraklara kötü zamanda yakalanınca kendi klasmanında 4., genel klasmanda ise 10. sırada yarışı noktaladı. Buna rağmen Salih ve ekibi, 10 puan farkla LMP2 Pro/Am klasmanında liderliğini sürdürüyor.
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Puan
|1
| Lorenzo Colombo
Ferdinand Habsburg
Louis Deletraz
|132
|4:00'43.527
|2
| Julien Canal
Nico Jamin
Job Uitert
|132
|4:01'06.453
|22.926
|22.926
|3
| Nicolas Lapierre
Niklas Krütten
Ye Yifei
|132
|4:02'01.500
|1'17.973
|55.047
|4
| Philip Hanson
Tom Gamble
Duncan Tappy
|131
|4:00'44.658
|1 Lap
|1 Lap
|5
| François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|131
|4:01'37.553
|1 Lap
|52.895
|6
| Memo Rojas
Reshad de Gerus
Richard Bradley
|131
|4:02'04.557
|1 Lap
|27.004
|7
| Rodrigo Sales
Matthew Bell
Ben Hanley
|131
|4:02'06.948
|1 Lap
|2.391
|8
| John Falb
James Allen
Alexander Peroni
|131
|4:02'21.933
|1 Lap
|14.985
|9
| Matthias Kaiser
Thomas Laurent
Ugo De
|131
|4:02'22.248
|1 Lap
|0.315
|10
| Salih Yoluç
Charlie Eastwood
Jack Aitken
|130
|4:00'46.358
|2 Laps
|1 Lap
|11
| Philippe Cimadomo
Mathias Beche
Tijmen van der Helm
|130
|4:01'07.866
|2 Laps
|21.508
|12
| Bent Viscaal
Sophia Floersch
|130
|4:01'38.722
|2 Laps
|30.856
|13
| Paul Lafargue
Paul-Loup Chatin
Patrick Pilet
|130
|4:01'53.496
|2 Laps
|14.774
|14
| Rob Hodes
Gabriel Aubry
Ian Rodriguez
|129
|4:01'50.577
|3 Laps
|1 Lap
|15
| Francesco Dracone
Sergio Campana
Markus Pommer
|128
|4:01'23.328
|4 Laps
|1 Lap
|16
| David Heinemeier Hansson
Fabio Scherer
Pietro Fittipaldi
|126
|4:02'05.379
|6 Laps
|2 Laps
|17
|Nicolas Pino
Charles Crews
Guilherme Oliveira
|125
|4:01'53.469
|7 Laps
|1 Lap
|18
|Sebastian Alvarez
Alexander Bukhantsov
Tom van
|125
|4:01'58.674
|7 Laps
|5.205
|19
|Maurice Smith
Mike Benham
Malthe Jakobsen
|124
|4:01'24.982
|8 Laps
|1 Lap
|20
| Terrence Woodward
Ross Kaiser
Mark Richards
|124
|4:01'49.508
|8 Laps
|24.526
|21
| Xavier Lloveras
Glenn van Berlo
Freddie Hunt
|124
|4:01'51.473
|8 Laps
|1.965
|22
|Michael Jensen
Nick Adcock
Alex Kapadia
|123
|4:00'54.416
|9 Laps
|1 Lap
|23
| Max Koebolt
Louis Rousset
Jérôme de
|123
|4:01'23.278
|9 Laps
|28.862
|24
| Horst FelbermayrJr.
Valentino Catalano
Austin McCusker
|123
|4:01'24.550
|9 Laps
|1.272
|25
| Christian Ried
Lorenzo Ferrari
Gianmaria Bruni
|122
|4:00'56.276
|10 Laps
|1 Lap
|26
| Duncan Cameron
Matt Griffin
David Perel
|122
|4:01'10.668
|10 Laps
|14.392
|27
| Giacomo Petrobelli
Sean Hudspeth
Miguel Molina
|122
|4:01'34.371
|10 Laps
|23.703
|28
| Takeshi Kimura
Frederik Schandorff
Mikkel Jensen
|122
|4:01'37.509
|10 Laps
|3.138
|29
| Andrew Haryanto
Martin Rump
Alessio Picariello
|122
|4:01'38.746
|10 Laps
|1.237
|30
| Claudio Schiavoni
Matteo Cressoni
Davide Rigon
|122
|4:01'46.397
|10 Laps
|7.651
|31
| John Hartshorne
Henrique Chaves Jr.
Jonathan Adam
|122
|4:01'48.944
|10 Laps
|2.547
|32
| Michael Fassbender
Zacharie Robichon
Richard Lietz
|122
|4:02'01.479
|10 Laps
|12.535
|33
| Pierre Ehret
Nicolás Varrone
Diego Alessi
|121
|4:00'52.421
|11 Laps
|1 Lap
|34
|Bailey Voisin
Joshua Caygill
Finn Gehrsitz
|121
|4:02'19.503
|11 Laps
|1'27.082
|35
| James Dayson
Noam Abramczyk
Mateusz Kaprzyk
|120
|4:00'48.686
|12 Laps
|1 Lap
|36
| Ahmad AlHarthy
Marco Sorensen
Samuel de
|119
|4:02'21.806
|13 Laps
|1 Lap
| Jim McGuire
Kay Berlo
Andrew Bentley
|0
|131 laps
| Sarah Bovy
Michelle Gatting
Doriane Pin
|0
|131 laps
| Nicolas Maulini
Jean-Ludovic Foubert
Antoine Doquin
|0
|131 laps
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