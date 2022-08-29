ELMS Barselona: Prema Racing kazandı, Racing Team Turkey'in klasman liderliği devam etti

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Yarışın 38. dakikasında liderliği devralan Prema ekibi, kalan süre boyunca bir daha liderliği bırakmadı ve damalı bayrağı ilk sırada gördü.

65 numaralı Panis Racing ekibi 23 sn geride ikinci olurken podyumu tamamlayan ekip 37 numaralı Cool Racing oldu.

LMP2 Pro/Am klasmanında zafer 88 numaralı AF Corse ekibinin olurken, bu ekip genel klasmanda 5. oldu.

LMP3'te zafer 13 numaralı Inter Europol Competition ekibinin olurken LMGTE'de zafer 77 numaralı Proton Competition'ın oldu.

Bu seride mücadele eden temsilcimiz Salih Yoluç ve ekibi Racing Team Turkey için Barselona yarışı oldukça talihsiz geçti. Yarışa 3. sıradan başlayan ekip, 2 defa lastik patlatıp bir kez daha sarı bayraklara kötü zamanda yakalanınca kendi klasmanında 4., genel klasmanda ise 10. sırada yarışı noktaladı. Buna rağmen Salih ve ekibi, 10 puan farkla LMP2 Pro/Am klasmanında liderliğini sürdürüyor.