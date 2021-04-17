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European Le Mans / Sıralama turları raporu

ELMS Barcelona: De Vries pole pozisyonunda, Salih Yoluç 8.

2021 Avrupa Le Mans serisinin Barcelona'da gerçekleştirilecek ilk yarışı öncesinde pole pozisyonunu G-Drive'ın 26 numaralı ekibinden Nyck de Vries kazanırken, Racing Team Turkey ve Salih Yoluç 8. sırada yer aldılar.

ELMS Barcelona: De Vries pole pozisyonunda, Salih Yoluç 8.

Serinin ilk yarışı olan Barcelona 4 Saat bu hafta sonu İspanya'nın Barcelona-Katalonya pistinde gerçekleştiriliyor. Bu sene Avrupa Le Mans serisini, LMP2 kategorisinde (bu serinin en üst kategorisi) Salih Yoluç'un Racing Team Turkey ve Türk bayrağı altında yarışacak olması nedeniyle daha yakından takip edeceğiz.

Birçok seride sürücümüz mücadele ediyor ancak uzun zaman sonra ilk defa Türk bayrağı altında bir takımımız yarışacak.

İki gündür pistte yapılan testlerin ve antrenmanların ardından sonunda ilk rekabetçi seans sıralamalar geride kaldı.

Sıralamalarda G-Drive Racing'den de Vries, 1:31.788'lik derecesiyle pole pozisyonunu kazanırken onu Team WRT'den Louis Deletraz ve Panis Racing'den Will Stevens takip ettiler.

Racing Team Turkey adına sıralamalara çıkan Harry Tincknell 8. sırada kaldı. Takım böylece ilk yarışı öncesinde genel klasmanda 8., Pro Am sınıfında ise 2. oldu.

Yarın 12'de başlayacak ve Motorsport.tv'den de yayınlanacak yarışa Racing Team Turkey adına ilk olarak Salih Yoluç piste çıkacak.

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Salih Yoluç'un ELMS yarışlarını Motorsport.tv'de izleyebilirsiniz

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Bu Haber Hakkında

Seri European Le Mans , TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Salih Yoluç
Takımlar Racing Team Turkey by TF Sport

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