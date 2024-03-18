Drugovich, ELMS'de Vector Sport adına yarışacak

Formula 2 Şampiyonası'nda şampiyonluk kazandığı 2022 sezonundan bu yana yarışmayan Brezilyalı-İtalyan pilot, İngiliz takımının LMP2 ORECA-Gibson 07'siyle altı yarışlık ELMS şampiyonasına katılacak.

Drugovich, 2023'te Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarıştığı takım için sürmeye devam etmesi planlanan Gabriel Aubry'nin yerine aracı Stephane Richelmi ve Ryan Cullen ile paylaşacak.

Geçen yıl Aston Martin ile iki cuma serbest antrenman seansına katılan 23 yaşındaki Drugovich, "Tecrübemi ve dayanıklılık yarışlarına olan düşkünlüğümü bir araya getirerek gerçek yarışlara geri döneceğimi bilmek güzel."

"F1'de Aston Martin'deki yedek pilotluk görevim devam ediyor. Sadece boş olan hafta sonlarımı değerlendireceğim."

"Takımla tanıştım ve gördüklerimden çok etkilendim. Onlarla ve sürücü arkadaşlarımla birlikte #10 ORECA ile başarılı bir sayfa açabileceğimizden eminim." dedi.

Vector takım patronu Gary Holland kendisini "Felipe'nin büyük bir hayranı" olarak tanımladı.

Autosport'a verdiği demeçte Holland, "Onun gibi birinin araçta olması çok sık rastlanan bir fırsat değil. Bu yüzden bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyordu."

Felipe Drugovich, Aston Martin AMR23 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Bu program sadece son bir hafta içinde gündeme geldi ama zaten bir süredir daha çok uzun vadeli konuşuyorduk."

"Felipe bir yıldır yarışlardan uzaktı, bu yüzden zinde kalmak istiyor."

"Bunu tamamlamak biraz telaşlı oldu ama çok dengeli olduğunu düşündüğümüz bir kadro için büyük umutlarım var." dedi.

Drugovich bu hafta Paul Ricard'da Richelmi ve Cullen ile birlikte salı ve çarşamba günleri iki günlük bir teste katılarak Vector ORECA ile ilk deneyimini yaşayacak.

Barselona'da 14 Nisan'da başlayacak olan ELMS'in altı ayağından dördü F1 yarışlarıyla çakışıyor.

Ancak Drugovich'in Aston Martin'de yedek pilotluk rolünü paylaştığı Stoffel Vandoorne'un programı, WEC'de Peugeot ve Formula E Dünya Şampiyonası'nda DS Penske için sürüş programlarıyla bu hafta sonları için çakışmıyor.

Drugovich'in Vector ile olan anlaşması şu anda Vector'un katılacağı haziran ayındaki Le Mans 24 Saat yarışını kapsamıyor.

#10 Vector Sport Oreca 07 - Gibson: Ryan Cullen, Matthias Kaiser, Gabriel Aubry Photo by: JEP / Motorsport Images

Holland, Aubry'nin 15/16 Haziran'daki yarışta takımda kalabileceğini öne sürdü.

Holland, "Gabby'yi takımda tutmak istiyoruz."

"Daha büyük ve daha iyi programlarımız var, dolayısıyla sürücü portföyümüzü her halükarda arttırmamız gerekecek." dedi.

Takımların mayıs ayı başında Le Mans için tam sürücü kadrolarını belirlemeleri gerekiyor.

Vector, 2022 WEC'deki ilk LMP2 sezonundan önce kuruldu ve LMP2 sınıfının bu sezon için dünya dayanıklılık şampiyonasından çıkarılmasının ardından ELMS'ye geçti.

Anlaşma bozulmadan önce İtalyan Isotta Fraschini markasıyla ortak olarak ELMS'ye girişine paralel olarak WEC'nin Hypercar sınıfına geçmesi bekleniyordu.