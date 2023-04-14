Önceki / Röportaj: Salih Yoluç ile 2022 özeti
European Le Mans / Barcelona Haberler

Calderon, ELMS ile pistlere geri dönüyor

Tatiana Calderon, LMP2 takımı Virage ile European Le Mans Series'te mücadele ederek dayanıklılık yarışlarına geri dönecek.

Jamie Klein
Ekleyen:
Calderon, ELMS ile pistlere geri dönüyor
Haberi dinle

Gümüş sürücü statüsündeki Calderon, bu ay Barcelona'da start alacak altı yarışlık sezonda Virage Oreca 07 direksiyonuna geçecek ve Rob Hodes ile Ian Rodriguez'in takım arkadaşı olacak.

Bir dönem geleceğin en iyi kadın sürücülerinden olarak görülen, hatta Sauber gelişim pilotu olarak F1 tecrübesi dahi edinen Calderon, geçen yıl AJ Foyt Racing ile IndyCar programına finansman sorunları nedeniyle erken ara vermek zorunda kalmıştı.

Daha sonra 2019'da tam zamanlı olarak yarıştığı Formula 2'ye dönen ve Charouz ile sezonun son üç yarışında piste çıkan Calderon, seriye tamamen dönmeyi ise başaramadı.

Çoğunlukla tek kokpitli serilere odaklanan Calderon, yine de dayanıklılık yarışlarına tamamen değil; nitekim kendisi Richard Mille Racing ile ELMS ve WEC tecrübelerine sahip. 

 

Calderon, "Sonunda yarışlara geri döndüğüme inanamıyorum! Çok zor bir kış oldu, çünkü zaman zaman hiçbir kapı açılmıyor gibi görünüyordu."

"ELMS süper rekabetçi bir şampiyona, tam yere basma gücü paketine sahip LMP2 aracını ve onu WEC araçlarından dahi hızlı kılan motorları kullanmak çok eğlenceli."

"Virage ile teste çıkma fırsatı bulmuştum ve bana verdikleri bu fırsattan dolayı çok mutluyum."

"Rob ve Ian gibi çok iyi anlaştığım iki takım arkadaşım var, dolayısıyla birlikte yeni bir sezona başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

 

paylaşım
yorumlar

Röportaj: Salih Yoluç ile 2022 özeti
Jamie Klein Daha fazlası
Jamie Klein
Super Formula sezonunun ilk antrenmanı iptal edildi

Super Formula sezonunun ilk antrenmanı iptal edildi

Super Formula
Fuji

Super Formula sezonunun ilk antrenmanı iptal edildi Super Formula sezonunun ilk antrenmanı iptal edildi

F3 Avustralya: Bortoleto arka arkaya ikinci ana yarış galibiyetini aldı

F3 Avustralya: Bortoleto arka arkaya ikinci ana yarış galibiyetini aldı

FIA F3
Melbourne

F3 Avustralya: Bortoleto arka arkaya ikinci ana yarış galibiyetini aldı F3 Avustralya: Bortoleto arka arkaya ikinci ana yarış galibiyetini aldı

Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı

Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı

Prime
Prime
MotoGP

Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı

Tatiana Calderon Daha fazlası
Tatiana Calderon
Calderon, 2020'de F2'de yarışamayacağını kabul ediyor

Calderon, 2020'de F2'de yarışamayacağını kabul ediyor

FIA F2

Calderon, 2020'de F2'de yarışamayacağını kabul ediyor Calderon, 2020'de F2'de yarışamayacağını kabul ediyor

Calderon "zayıf" F2 testinin ardından panik yapmıyor

Calderon "zayıf" F2 testinin ardından panik yapmıyor

FIA F2

Calderon "zayıf" F2 testinin ardından panik yapmıyor Calderon "zayıf" F2 testinin ardından panik yapmıyor

Calderon, Arden ile F2’de yarışacak

Calderon, Arden ile F2’de yarışacak

FIA F2

Calderon, Arden ile F2’de yarışacak Calderon, Arden ile F2’de yarışacak

Son Haberler

Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi

Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi

F1 Formula 1

Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi

Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli"

Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli" Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli"

Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim"

Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim"

F1 Formula 1

Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim" Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim"

Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı"

Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı"

F1 Formula 1

Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı" Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.