Calderon, ELMS ile pistlere geri dönüyor

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Gümüş sürücü statüsündeki Calderon, bu ay Barcelona'da start alacak altı yarışlık sezonda Virage Oreca 07 direksiyonuna geçecek ve Rob Hodes ile Ian Rodriguez'in takım arkadaşı olacak.

Bir dönem geleceğin en iyi kadın sürücülerinden olarak görülen, hatta Sauber gelişim pilotu olarak F1 tecrübesi dahi edinen Calderon, geçen yıl AJ Foyt Racing ile IndyCar programına finansman sorunları nedeniyle erken ara vermek zorunda kalmıştı.

Daha sonra 2019'da tam zamanlı olarak yarıştığı Formula 2'ye dönen ve Charouz ile sezonun son üç yarışında piste çıkan Calderon, seriye tamamen dönmeyi ise başaramadı.

Çoğunlukla tek kokpitli serilere odaklanan Calderon, yine de dayanıklılık yarışlarına tamamen değil; nitekim kendisi Richard Mille Racing ile ELMS ve WEC tecrübelerine sahip.

Calderon, "Sonunda yarışlara geri döndüğüme inanamıyorum! Çok zor bir kış oldu, çünkü zaman zaman hiçbir kapı açılmıyor gibi görünüyordu."

"ELMS süper rekabetçi bir şampiyona, tam yere basma gücü paketine sahip LMP2 aracını ve onu WEC araçlarından dahi hızlı kılan motorları kullanmak çok eğlenceli."

"Virage ile teste çıkma fırsatı bulmuştum ve bana verdikleri bu fırsattan dolayı çok mutluyum."

"Rob ve Ian gibi çok iyi anlaştığım iki takım arkadaşım var, dolayısıyla birlikte yeni bir sezona başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.