Avrupa Le Mans Spa: Kazanan #41 Team WRT ve Kubica şampiyonluğunu ilan etti

Avrupa Le Mans Şampiyonası'nda sıradaki durak Belçika'nın Spa pistiydi ve yarışa dört saat üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışa #37 Cool Racing ilk sıradan başlarken, #22 United Autosports ikinci sıradan başladı. Yarış olaylı başladı ve temsilcimiz Salih Yoluç'un yarıştığı #34 Racing Team Turkey, ilk turdaki karmaşanın ardından 16. sıraya geriledi.

#26 G-Drive ile yaşanan temasın ardından araç hasar görmüştü ve sonrasında hafta sonu boyunca takımı olumsuz etkileyen elektrik sorunu ortaya çıktı. Takım bundan ötürü de yarışa erken veda etti.

Salih, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: "Bir an önce unutmamız gereken bir hafta sonu. Startta temkinli olmama rağmen frenajda ön lastiklerin hiç çalışmamasıyla önümdekine çarpmamak için kaçınmaya çalıştım, o da haklı olarak üzerime doğru dönünce kontak kaçınılmaz oldu. Tüm G-Drive Racing takımından, Roman Rusinoff, Nyck de Vries ve Franco Lapinot'dan özür dilerim. Tabi ki yarışlarının böyle bitmesini hak etmediler."

"Devamında ise bütün hafta sonu pesimizi bırakmayan elektrik problemi T7’de tekrar geldi ve hem direksiyon hem bütün araba tamamen kendini kapattı, oradan da ne kadar denediysem geri getiremedim ve yarışımız orada bitti."

"Her zamanki gibi hızımız iyi ama hataların ve problemlerin şu ana kadar bir türlü üstesinden gelemedik. Umarım yakın zamanda çözeriz."

#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson LMP2, Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Harry Tincknell Fotoğraf: Eric Le Galliot

Öte yandan yarışta başlangıçta #37 Cool Racing liderdi ancak sonrasın #41 Team WRT liderliğe yükseldi.

Damalı bayrağı ilk sırada gören Robert Kubica, Louis Deletraz ve Yifei Ye üçlüsü, hem yarışı kazandılar hem de Avrupa Le Mans serisinde şampiyonluğa ulaştılar.

Bu, Kubica'nın dayanıklılık yarışlarındaki ilk şampiyonluğu oldu.

Yarışı #30 Duqueine Team'de Tristan Gommendy, Rene Binder ve Memo Rojas ikilisi ikinci bitirirken, #65 Panis Racing'de Julien Canal, Williams Stevans ve Allen James üçlüsü üçüncü oldu.

LMP3'te zaferi #4 DKR Engineering'de Laurents Horr ve Mathieu de Barbuat alırken, LM GTE klasmanında #88 Af Corse Ferrari sürücüleri François Perrodo, Emmanuele Collard ve Alessio Rovera galibiyete ulaştı.

Yarış sonucu: