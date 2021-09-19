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European Le Mans / Spa Haberler

Avrupa Le Mans Spa: Kazanan #41 Team WRT ve Kubica şampiyonluğunu ilan etti

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Avrupa Le Mans'ın Spa ayağında zafer #41 Team WRT'nin olurken, Robert Kubica, Louis Deletraz ve Yifei Ye üçlüsü şampiyon oldu.

Avrupa Le Mans Spa: Kazanan #41 Team WRT ve Kubica şampiyonluğunu ilan etti

Avrupa Le Mans Şampiyonası'nda sıradaki durak Belçika'nın Spa pistiydi ve yarışa dört saat üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışa #37 Cool Racing ilk sıradan başlarken, #22 United Autosports ikinci sıradan başladı. Yarış olaylı başladı ve temsilcimiz Salih Yoluç'un yarıştığı #34 Racing Team Turkey, ilk turdaki karmaşanın ardından 16. sıraya geriledi.

#26 G-Drive ile yaşanan temasın ardından araç hasar görmüştü ve sonrasında hafta sonu boyunca takımı olumsuz etkileyen elektrik sorunu ortaya çıktı. Takım bundan ötürü de yarışa erken veda etti.

Salih, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: "Bir an önce unutmamız gereken bir hafta sonu. Startta temkinli olmama rağmen frenajda ön lastiklerin hiç çalışmamasıyla önümdekine çarpmamak için kaçınmaya çalıştım, o da haklı olarak üzerime doğru dönünce kontak kaçınılmaz oldu. Tüm G-Drive Racing takımından, Roman Rusinoff, Nyck de Vries ve Franco Lapinot'dan özür dilerim. Tabi ki yarışlarının böyle bitmesini hak etmediler."

"Devamında ise bütün hafta sonu pesimizi bırakmayan elektrik problemi T7’de tekrar geldi ve hem direksiyon hem bütün araba tamamen kendini kapattı, oradan da ne kadar denediysem geri getiremedim ve yarışımız orada bitti."

"Her zamanki gibi hızımız iyi ama hataların ve problemlerin şu ana kadar bir türlü üstesinden gelemedik. Umarım yakın zamanda çözeriz."

#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson LMP2, Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Harry Tincknell

#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson LMP2, Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Harry Tincknell

Fotoğraf: Eric Le Galliot

Öte yandan yarışta başlangıçta #37 Cool Racing liderdi ancak sonrasın #41 Team WRT liderliğe yükseldi.

Damalı bayrağı ilk sırada gören Robert Kubica, Louis Deletraz ve Yifei Ye üçlüsü, hem yarışı kazandılar hem de Avrupa Le Mans serisinde şampiyonluğa ulaştılar.

Bu, Kubica'nın dayanıklılık yarışlarındaki ilk şampiyonluğu oldu.

Yarışı #30 Duqueine Team'de Tristan Gommendy, Rene Binder ve Memo Rojas ikilisi ikinci bitirirken, #65 Panis Racing'de Julien Canal, Williams Stevans ve Allen James üçlüsü üçüncü oldu.

LMP3'te zaferi #4 DKR Engineering'de Laurents Horr ve Mathieu de Barbuat alırken, LM GTE klasmanında #88 Af Corse Ferrari sürücüleri François Perrodo, Emmanuele Collard ve Alessio Rovera galibiyete ulaştı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Araç Tur Zaman Fark Ara Yarış dışı
1 Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz
China Ye Yifei 		Oreca 07 99 4:01'14.485      
2 France Tristan Gommendy
Austria Rene Binder
Mexico Memo Rojas 		Oreca 07 99 4:01'19.803 5.318 5.318  
3 France Julien Canal
United Kingdom Will Stevens
Australia James Allen 		Oreca 07 99 4:01'34.029 19.544 14.226  
4 Switzerland Alexandre Coigny
France Nicolas Lapierre
France Charles Milesi 		Oreca 07 99 4:01'37.683 23.198 3.654  
5 Netherlands Job Uitert
France Nico Jamin
Venezuela Manuel Maldonado 		Oreca 07 99 4:01'40.721 26.236 3.038  
6 France Paul Lafargue
France Paul-Loup Chatin
France Patrick Pilet 		Oreca 07 99 4:02'21.953 1'07.468 41.232  
7 United States John Falb
Portugal Rui Andrade
United States Gustavo Menezes 		Aurus 01 99 4:02'38.619 1'24.134 16.666  
8 United Kingdom Philip Hanson
South Africa Jonathan Aberdein
United Kingdom Tom Gamble 		Oreca 07 99 4:02'47.499 1'33.014 8.880  
9 Italy Francesco Dracone
Italy Sergio Campana
Germany Markus Pommer 		Oreca 07 98 4:01'14.789 1 Lap 1 Lap  
10 France Matthieu Lahaye
France Jean Lahaye 		Oreca 07 98 4:01'15.279 1 Lap 0.490  
11 Germany Laurents Hörr
Mathieu de		 Duqueine M30 - D08 96 4:02'21.634 3 Laps 2 Laps  
12 Nicolas Maulini
United Kingdom Matthew Bell
Germany Niklas Krütten 		Ligier JS P320 96 4:03'20.978 3 Laps 59.344  
13 United Kingdom Wayne Boyd
Robert Wheldon
France Edouard Cauhaupé 		Ligier JS P320 96 4:03'22.319 3 Laps 1.341  
14 France Eric Trouillet
Switzerland Sébastien Page
Switzerland David Droux 		Ligier JS P320 95 4:01'32.969 4 Laps 1 Lap  
15 United States Rob Hodes
Canada Garrett Grist
Charles Crews		 Ligier JS P320 95 4:02'58.161 4 Laps 1'25.192  
16 Italy Bressan Alessandro
Greece Andreas Laskaratos
Italy Damiano Fioravanti 		Ligier JS P320 95 4:03'31.375 4 Laps 33.214  
17 Switzerland Matthias Kaiser
Finland Rory Penttinen 		Ligier JS P320 94 4:01'54.019 5 Laps 1 Lap  
18 United States Jim McGuire
Duncan Tappy
Andrew Bentley		 Ligier JS P320 94 4:02'55.152 5 Laps 1'01.133  
19 France François Perrodo
France Emmanuel Collard
Italy Alessio Rovera 		Ferrari 488 GTE EVO 93 4:02'04.502 6 Laps 1 Lap  
20 Italy Matteo Cressoni
Italy Rino Mastronardi
Spain Miguel Molina 		Ferrari 488 GTE EVO 93 4:02'29.512 6 Laps 25.010  
21 Nick Adcock
United States Austin McCusker
Netherlands Max Koebolt 		Ligier JS P320 93 4:02'48.316 6 Laps 18.804  
22 Switzerland Rahel Frey
Belgium Sarah Bovy
Denmark Michelle Gatting 		Ferrari 488 GTE EVO 93 4:02'50.991 6 Laps 2.675  
23 Germany Michael Fassbender
Germany Felipe Fernández Laser
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 93 4:02'51.429 6 Laps 0.438  
24 Italy Claudio Schiavoni
Italy Giorgio Sernagiotto
Italy Paolo Ruberti 		Ferrari 488 GTE EVO 93 4:03'10.272 6 Laps 18.843  
25 United Kingdom Jody Fannin
Italy Andrea Fontana
United States Rodrigo Sales 		Ferrari 488 GTE EVO 92 4:02'00.766 7 Laps 1 Lap  
26 Germany Christian Ried
United States Cooper MacNeil
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 RSR - 19 92 4:02'23.774 7 Laps 23.008  
27 United Kingdom John Hartshorne
United Kingdom Ross Gunn
United Kingdom Ollie Hancock 		Aston Martin Vantage AMR 91 4:02'41.943 8 Laps 1 Lap  
28 United Kingdom Tony Wells
United Kingdom Colin NobleJr. 		Ligier JS P320 91 4:03'12.803 8 Laps 30.860  
29 Italy Andrea Dromedari
Jacopo Baratto
Netherlands Joey Alders 		Ligier JS P320 90 4:02'19.608 9 Laps 1 Lap  
  Cresp Christophe
France Fabien Lavergne
Adrien Chila		 Ligier JS P320 91 3:52'03.623 8 Laps   Yarış dışı
  Italy Mattia Pasini
Poland Mateusz Kaprzyk
Nicolas Pino		 Ligier JS P320 78 3:49'32.486 21 Laps 13 Laps Yarış dışı
  Germany Martin Hippe
Ugo De
Australia Aidan Read 		Ligier JS P320 47 2:17'35.687 52 Laps 31 Laps Yarış dışı
  Mexico Diego Menchaca
Austria Ferdinand Habsburg
United Kingdom Richard Bradley 		Oreca 07 19 51'07.922 80 Laps 28 Laps Yarış dışı
  Mike Benham
United Kingdom Alex Kapadia
Malthe Jakobsen		 Ligier JS P320 19 54'30.221 80 Laps 3'22.299 Yarış dışı
  United Kingdom Duncan Cameron
Ireland Matt Griffin
South Africa David Perel 		Ferrari 488 GTE EVO 18 51'18.380 81 Laps 1 Lap Yarış dışı
  Turkey Salih Yoluç
Ireland Charlie Eastwood
United Kingdom Harry Tincknell 		Oreca 07 13 34'10.390 86 Laps 5 Laps Yarış dışı
  Russian Federation Roman Rusinov
Argentina Franco Colapinto
Netherlands Nyck deVries 		Aurus 01 1 3'36.201 98 Laps 12 Laps Yarış dışı
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