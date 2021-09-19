Avrupa Le Mans Spa: Kazanan #41 Team WRT ve Kubica şampiyonluğunu ilan etti
Avrupa Le Mans'ın Spa ayağında zafer #41 Team WRT'nin olurken, Robert Kubica, Louis Deletraz ve Yifei Ye üçlüsü şampiyon oldu.
Avrupa Le Mans Şampiyonası'nda sıradaki durak Belçika'nın Spa pistiydi ve yarışa dört saat üzerinden gerçekleştirildi.
Yarışa #37 Cool Racing ilk sıradan başlarken, #22 United Autosports ikinci sıradan başladı. Yarış olaylı başladı ve temsilcimiz Salih Yoluç'un yarıştığı #34 Racing Team Turkey, ilk turdaki karmaşanın ardından 16. sıraya geriledi.
#26 G-Drive ile yaşanan temasın ardından araç hasar görmüştü ve sonrasında hafta sonu boyunca takımı olumsuz etkileyen elektrik sorunu ortaya çıktı. Takım bundan ötürü de yarışa erken veda etti.
Salih, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: "Bir an önce unutmamız gereken bir hafta sonu. Startta temkinli olmama rağmen frenajda ön lastiklerin hiç çalışmamasıyla önümdekine çarpmamak için kaçınmaya çalıştım, o da haklı olarak üzerime doğru dönünce kontak kaçınılmaz oldu. Tüm G-Drive Racing takımından, Roman Rusinoff, Nyck de Vries ve Franco Lapinot'dan özür dilerim. Tabi ki yarışlarının böyle bitmesini hak etmediler."
"Devamında ise bütün hafta sonu pesimizi bırakmayan elektrik problemi T7’de tekrar geldi ve hem direksiyon hem bütün araba tamamen kendini kapattı, oradan da ne kadar denediysem geri getiremedim ve yarışımız orada bitti."
"Her zamanki gibi hızımız iyi ama hataların ve problemlerin şu ana kadar bir türlü üstesinden gelemedik. Umarım yakın zamanda çözeriz."
#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson LMP2, Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Harry Tincknell
Fotoğraf: Eric Le Galliot
Öte yandan yarışta başlangıçta #37 Cool Racing liderdi ancak sonrasın #41 Team WRT liderliğe yükseldi.
Damalı bayrağı ilk sırada gören Robert Kubica, Louis Deletraz ve Yifei Ye üçlüsü, hem yarışı kazandılar hem de Avrupa Le Mans serisinde şampiyonluğa ulaştılar.
Bu, Kubica'nın dayanıklılık yarışlarındaki ilk şampiyonluğu oldu.
Yarışı #30 Duqueine Team'de Tristan Gommendy, Rene Binder ve Memo Rojas ikilisi ikinci bitirirken, #65 Panis Racing'de Julien Canal, Williams Stevans ve Allen James üçlüsü üçüncü oldu.
LMP3'te zaferi #4 DKR Engineering'de Laurents Horr ve Mathieu de Barbuat alırken, LM GTE klasmanında #88 Af Corse Ferrari sürücüleri François Perrodo, Emmanuele Collard ve Alessio Rovera galibiyete ulaştı.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Araç
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Yarış dışı
|1
| Robert Kubica
Louis Deletraz
Ye Yifei
|Oreca 07
|99
|4:01'14.485
|2
| Tristan Gommendy
Rene Binder
Memo Rojas
|Oreca 07
|99
|4:01'19.803
|5.318
|5.318
|3
| Julien Canal
Will Stevens
James Allen
|Oreca 07
|99
|4:01'34.029
|19.544
|14.226
|4
| Alexandre Coigny
Nicolas Lapierre
Charles Milesi
|Oreca 07
|99
|4:01'37.683
|23.198
|3.654
|5
| Job Uitert
Nico Jamin
Manuel Maldonado
|Oreca 07
|99
|4:01'40.721
|26.236
|3.038
|6
| Paul Lafargue
Paul-Loup Chatin
Patrick Pilet
|Oreca 07
|99
|4:02'21.953
|1'07.468
|41.232
|7
| John Falb
Rui Andrade
Gustavo Menezes
|Aurus 01
|99
|4:02'38.619
|1'24.134
|16.666
|8
| Philip Hanson
Jonathan Aberdein
Tom Gamble
|Oreca 07
|99
|4:02'47.499
|1'33.014
|8.880
|9
| Francesco Dracone
Sergio Campana
Markus Pommer
|Oreca 07
|98
|4:01'14.789
|1 Lap
|1 Lap
|10
| Matthieu Lahaye
Jean Lahaye
|Oreca 07
|98
|4:01'15.279
|1 Lap
|0.490
|11
| Laurents Hörr
Mathieu de
|Duqueine M30 - D08
|96
|4:02'21.634
|3 Laps
|2 Laps
|12
| Nicolas Maulini
Matthew Bell
Niklas Krütten
|Ligier JS P320
|96
|4:03'20.978
|3 Laps
|59.344
|13
| Wayne Boyd
Robert Wheldon
Edouard Cauhaupé
|Ligier JS P320
|96
|4:03'22.319
|3 Laps
|1.341
|14
| Eric Trouillet
Sébastien Page
David Droux
|Ligier JS P320
|95
|4:01'32.969
|4 Laps
|1 Lap
|15
| Rob Hodes
Garrett Grist
Charles Crews
|Ligier JS P320
|95
|4:02'58.161
|4 Laps
|1'25.192
|16
| Bressan Alessandro
Andreas Laskaratos
Damiano Fioravanti
|Ligier JS P320
|95
|4:03'31.375
|4 Laps
|33.214
|17
| Matthias Kaiser
Rory Penttinen
|Ligier JS P320
|94
|4:01'54.019
|5 Laps
|1 Lap
|18
| Jim McGuire
Duncan Tappy
Andrew Bentley
|Ligier JS P320
|94
|4:02'55.152
|5 Laps
|1'01.133
|19
| François Perrodo
Emmanuel Collard
Alessio Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|93
|4:02'04.502
|6 Laps
|1 Lap
|20
| Matteo Cressoni
Rino Mastronardi
Miguel Molina
|Ferrari 488 GTE EVO
|93
|4:02'29.512
|6 Laps
|25.010
|21
|Nick Adcock
Austin McCusker
Max Koebolt
|Ligier JS P320
|93
|4:02'48.316
|6 Laps
|18.804
|22
| Rahel Frey
Sarah Bovy
Michelle Gatting
|Ferrari 488 GTE EVO
|93
|4:02'50.991
|6 Laps
|2.675
|23
| Michael Fassbender
Felipe Fernández Laser
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|93
|4:02'51.429
|6 Laps
|0.438
|24
| Claudio Schiavoni
Giorgio Sernagiotto
Paolo Ruberti
|Ferrari 488 GTE EVO
|93
|4:03'10.272
|6 Laps
|18.843
|25
| Jody Fannin
Andrea Fontana
Rodrigo Sales
|Ferrari 488 GTE EVO
|92
|4:02'00.766
|7 Laps
|1 Lap
|26
| Christian Ried
Cooper MacNeil
Matt Campbell
|Porsche 911 RSR - 19
|92
|4:02'23.774
|7 Laps
|23.008
|27
| John Hartshorne
Ross Gunn
Ollie Hancock
|Aston Martin Vantage AMR
|91
|4:02'41.943
|8 Laps
|1 Lap
|28
| Tony Wells
Colin NobleJr.
|Ligier JS P320
|91
|4:03'12.803
|8 Laps
|30.860
|29
| Andrea Dromedari
Jacopo Baratto
Joey Alders
|Ligier JS P320
|90
|4:02'19.608
|9 Laps
|1 Lap
|Cresp Christophe
Fabien Lavergne
Adrien Chila
|Ligier JS P320
|91
|3:52'03.623
|8 Laps
|Yarış dışı
| Mattia Pasini
Mateusz Kaprzyk
Nicolas Pino
|Ligier JS P320
|78
|3:49'32.486
|21 Laps
|13 Laps
|Yarış dışı
| Martin Hippe
Ugo De
Aidan Read
|Ligier JS P320
|47
|2:17'35.687
|52 Laps
|31 Laps
|Yarış dışı
| Diego Menchaca
Ferdinand Habsburg
Richard Bradley
|Oreca 07
|19
|51'07.922
|80 Laps
|28 Laps
|Yarış dışı
|Mike Benham
Alex Kapadia
Malthe Jakobsen
|Ligier JS P320
|19
|54'30.221
|80 Laps
|3'22.299
|Yarış dışı
| Duncan Cameron
Matt Griffin
David Perel
|Ferrari 488 GTE EVO
|18
|51'18.380
|81 Laps
|1 Lap
|Yarış dışı
| Salih Yoluç
Charlie Eastwood
Harry Tincknell
|Oreca 07
|13
|34'10.390
|86 Laps
|5 Laps
|Yarış dışı
| Roman Rusinov
Franco Colapinto
Nyck deVries
|Aurus 01
|1
|3'36.201
|98 Laps
|12 Laps
|Yarış dışı
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