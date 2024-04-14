Avrupa Le Mans Serisi-Barcelona: Cool Racing kazandı, Cem Bölükbaşı altıncı

Geçtiğimiz yıl Racing Team Turkey ve Salih Yoluç ile temsil edildiğimiz Avrupa Le Mans Serisi'nde bu yıl Bir sezon Formula 1'nin destek serisi F2'de bir sezon geçirdikten sonra geçen yıl Japon yarış serisi Super Formula'da boy gösteren Cem Bölükbaşı, DKR Engineering ile prototip araç tecrübesi yaşayacak.

Altı ayaktan oluşacak Avrupa Le Mans Serisi'nin ilk yarışı bu hafta sonu Barcelona'da gerçekleştirildi.

LMP2 Pro/Am kategorisinde yarışan Cem Bölükbaşı ve ekibi 1. antrenman serisinde kategorilerini üçüncü sırada tamamladı. Cumartesi günü gerçekleştirilen 2. antrenman serisini ise kategorilerinde ikinci tamamlarken genel klasmanda 13. sırada yer aldılar.

Cumartesi günü sıralama turlarında ise, LPM2 kategorisinde #22 numaralı United Autosport alırken ilk çizgideki diğer takım ise IDEC Sport oldu. Cem Bölükbaşı'nın takımı DKR Engineering ise kategorisinde son sırada yer aldı.

Yarış başlangıcı temiz bir şekilde gerçekleşti ilk virajda her hangi bir temas kaza olmadı. United Autosport liderliğini korudu.

Yarışın on beşinci dakikası geride kalırken tüm pistte sarı bayraklar sallandı. Pist üzerindeki parçalar temizlendikten sonra yarış başladığında United Aurosport ve Cool Racing çok yakın bir şekilde start/finish düzlüğündelerdi. Cool Racing düzlükte rakibini geride bırakarak liderliği ele geçirdi.

Daha sonra zaman zaman liderlik başka takımlara geçse de Cool Racing yarışı kazanmayı başardı. Algarve Pro Racing ikinci olurken United Autosport podyumun son basamağında yer aldı.

Yarış başladığında DKR Engineering'in koltuğunda Andres Latorre Canon vardı. Latorre Canon'un 1 saat 1 dakikalık bir süüşten sonra koltuğunu Cem Bölükbaşı'na teslim etti. Cem, 1 saat 27 dakikalık bir sürüş yaptıktan sonra koltuğu takım arkadaşı Laurents Hörr'e teslim etti. Cem Bölükbaşı 55 tur pistte kaldığı yarışta attığı en hızlı tur zamanı 1:37.540 oldu.

Hörr, koltuğu devraldıktan kısa bir süre sonra #19 numaralı Team Virage ekibiyle temas yaşadı ve rakibinin çakıl havuzuna saplanmasına neden oldu. Yaşanan bu temas hakemler tarafından yarışın ardından incelecek.

LMP2 Pro/Am kategorisinde kazanan AF Corse ekibi olurken ikinci Richard Mille By TDS oldu. Podyumdaki son takım ise Nielsen Racing oldu.

DKR Engineering, genel klasmanı 18. sırada tamamlarken kategorisinde 6. oldu.

Avrupa Le Mans Serisi'nin bir sonraki ayağı Fransa'da 5 mayın tarihinde düzenlenecek.