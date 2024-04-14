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European Le Mans Barselona 4 Saat

Avrupa Le Mans Serisi-Barcelona: Cool Racing kazandı, Cem Bölükbaşı altıncı

Avrupa Le Mans Serisi'nin ilk yarışı Barcelona'da yapıldı, Cool Racing yarışın kazananı olurken Cem Bölükbaşı çıktığı ilk yarışında kategorisinde altıncı oldu.

Burak Yasul
#37 Cool Racing

Geçtiğimiz yıl Racing Team Turkey ve Salih Yoluç ile temsil edildiğimiz Avrupa Le Mans Serisi'nde bu yıl Bir sezon Formula 1'nin destek serisi F2'de bir sezon geçirdikten sonra geçen yıl Japon yarış serisi Super Formula'da boy gösteren Cem Bölükbaşı, DKR Engineering ile prototip araç tecrübesi yaşayacak.

Altı ayaktan oluşacak Avrupa Le Mans Serisi'nin ilk yarışı bu hafta sonu Barcelona'da gerçekleştirildi.

LMP2 Pro/Am kategorisinde yarışan Cem Bölükbaşı ve ekibi 1. antrenman serisinde kategorilerini üçüncü sırada tamamladı. Cumartesi günü gerçekleştirilen 2. antrenman serisini ise kategorilerinde ikinci tamamlarken genel klasmanda 13. sırada yer aldılar.

Cumartesi günü sıralama turlarında ise, LPM2 kategorisinde #22 numaralı United Autosport alırken ilk çizgideki diğer takım ise IDEC Sport oldu. Cem Bölükbaşı'nın takımı DKR Engineering ise kategorisinde son sırada yer aldı.

Yarış başlangıcı temiz bir şekilde gerçekleşti ilk virajda her hangi bir temas kaza olmadı. United Autosport liderliğini korudu. 

Yarışın on beşinci dakikası geride kalırken tüm pistte sarı bayraklar sallandı. Pist üzerindeki parçalar temizlendikten sonra yarış başladığında United Aurosport ve Cool Racing çok yakın bir şekilde start/finish düzlüğündelerdi. Cool Racing düzlükte rakibini geride bırakarak liderliği ele geçirdi.

Daha sonra zaman zaman liderlik başka takımlara geçse de Cool Racing yarışı kazanmayı başardı. Algarve Pro Racing ikinci olurken United Autosport podyumun son basamağında yer aldı.

Yarış başladığında DKR Engineering'in koltuğunda Andres Latorre Canon vardı. Latorre Canon'un 1 saat 1 dakikalık bir süüşten sonra koltuğunu Cem Bölükbaşı'na teslim etti. Cem, 1 saat 27 dakikalık bir sürüş yaptıktan sonra koltuğu takım arkadaşı Laurents Hörr'e teslim etti. Cem Bölükbaşı 55 tur pistte kaldığı yarışta attığı en hızlı tur zamanı 1:37.540 oldu.

Hörr, koltuğu devraldıktan kısa bir süre sonra #19 numaralı Team Virage ekibiyle temas yaşadı ve rakibinin çakıl havuzuna saplanmasına neden oldu. Yaşanan bu temas hakemler tarafından yarışın ardından incelecek.

LMP2 Pro/Am kategorisinde kazanan AF Corse ekibi olurken ikinci Richard Mille By TDS oldu. Podyumdaki son takım ise Nielsen Racing oldu.

DKR Engineering, genel klasmanı 18. sırada tamamlarken kategorisinde 6. oldu.

Avrupa Le Mans Serisi'nin bir sonraki ayağı Fransa'da 5 mayın tarihinde düzenlenecek.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Takım # Pilotlar Araç Tur Zaman Ara Pitler Yarış dışı Puan
1
Cool Racing
 37
L. Fluxá
Denmark M. Jakobsen Japan R. Miyata 		Oreca 07 135

-

        
2
Algarve Pro Racing Team
 25 Liechtenstein M. Kaiser United Kingdom O. Caldwell United Kingdom A. Lynn Oreca 07 135

1 lap

        
3
United Autosports
 22 Romania F. Ugran Japan M. Sato United Kingdom B. Hanley Oreca 07 135

+13.423

13.423

 13.423      
4
IDEC SPORT
 28 France P. Lafargue France R. de Gerus Netherlands J. Uitert Oreca 07 134

+1 Lap

1'15.797

 1 Lap      
5
PANIS RACING
 65 Venezuela M. Maldonado France C. Milesi Monaco A. Leclerc Oreca 07 134

+1 Lap

1'26.042

 10.245      
6
AF Corse
 83 France F. Perrodo France M. Vaxivière Italy A. Rovera Oreca 07 134

+1 Lap

2.978

        
7
Richard Mille by TDS
 29 United States R. Sales Switzerland M. Beche Switzerland G. Saucy Oreca 07 134

+1 Lap

14.662

 11.684      
8
Inter Europol Competition
 43
S. Alvarez
V. Lomko
France T. Dillmann 		Oreca 07 134

+1 Lap

25.180

 10.518      
9
AO by TF
 14 United Kingdom J. Edgar Switzerland L. Deletraz Poland R. Kubica Oreca 07 134

+1 Lap

36.207

 11.027      
10
Inter Europol Competition
 34
O. Gray
France C. Novalak Italy L. Ghiotto 		Oreca 07 134

+1 Lap

1'03.076

 26.869      
11
United Autosports
 23
B. Garg
Switzerland F. Scherer United Kingdom P. diResta 		Oreca 07 133

2 laps

        
12
NIELSEN RACING
 24 United States J. Falb United Kingdom C. NobleJr. Spain A. Costa Oreca 07 133

+2 Laps

8.965

 8.965      
13
Algarve Pro Racing Team
 20 Greece K. Lendoudis United Kingdom R. Bradley
A. Quinn
Oreca 07 133

+2 Laps

10.559

 1.594      
14
Vector Sport
 10 Ireland R. Cullen Monaco S. Richelmi Brazil F. Drugovich Oreca 07 133

+2 Laps

11.327

 0.768      
15
Proton Competition
 77 Italy G. Roda Netherlands B. Viscaal Austria R. Binder Oreca 07 133

+2 Laps

34.565

 23.238      
16
Cool Racing
 47 Mexico A. Garcia France P. Chatin Denmark F. Vesti Oreca 07 132

3 laps

        
17
DUQUEINE TEAM
 30
N. Koolen
France J. Simmenauer Australia J. Allen 		Oreca 07 132

+3 Laps

8.270

 8.270      
18
DKR ENGINEERING
 3
A. Latorre
Turkey C. Bölükbaşı Germany L. Hörr 		Oreca 07 132

+3 Laps

25.676

 17.406      
19
NIELSEN RACING
 27 Denmark D. Heinemeier Hansson Chile N. Pino United Kingdom W. Stevens Oreca 07 127

8 laps

        
20
TEAM VIRAGE
 8
J. Gerbi
B. Pinheiro
G. Henrion
Ligier JS P320 127

+8 Laps

42.265

 42.265      
21
Cool Racing
 17
M. Cristovão
C. Oltramare
M. Espirito
Ligier JS P320 127

+8 Laps

57.422

 15.157      
22
TEAM VIRAGE
 19 United Kingdom T. Wells United Kingdom M. Bell Brazil N. Piquet Jr. Oreca 07 127

+8 Laps

1'11.649

 14.227      
23
Eurointernational
 11 United Kingdom M. Bell
A. Ali
Ligier JS P320 126

9 laps

        
24
RLR Msport
 15
M. Jensen
N. Adcock
G. Julien
Ligier JS P320 126

+9 Laps

40.902

 40.902      
25
DKR ENGINEERING
 4 Germany A. Mattschull
B. García
W. Brichacek
Duqueine M30-D08 126

+9 Laps

52.040

 11.138      
26
RACING SPIRIT OF LEMAN
 31
J. Wolff
J. Foubert
A. Doquin
Ligier JS P320 125

10 laps

        
27
Inter Europol Competition
 88
A. Bukhantsov
K. Askey
P. Perino
Ligier JS P320 125

+10 Laps

1'33.583

 1'33.583      
28
WTM BY RINALDI RACING
 12
T. Kratz
L. Weiss
O. Tunjo 		Duqueine M30-D08 125

+10 Laps

45.247

        
29
Formula Racing
 50 Denmark J. Laursen
C. Laursen
Denmark N. Nielsen 		Ferrari 296 GT3 123

12 laps

        
30
GR Racing
 86 United Kingdom M. Wainwright Italy R. Pera Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 123

+12 Laps

6.422

 6.422      
31
IRON LYNX
 63 H. Hamaguchi
A. Jeffries
Italy A. Caldarelli 		Lamborghini Huracan GT3 Evo2 123

+12 Laps

37.655

 31.233      
32
Proton Competition
 60 Italy C. Schiavoni Italy M. Cressoni France J. Andlauer Porsche 911 GT3 R 123

+12 Laps

38.349

 0.694      
33
Spirit of Race
 55 United Kingdom D. Cameron South Africa D. Perel Ireland M. Griffin Ferrari 296 GT3 123

+12 Laps

39.513

 1.164      
34
RACING SPIRIT OF LEMAN
 59 United States D. DeBoer
C. Stevenson
France V. Hasse-Clot 		Aston Martin Vantage AMR GT3 122

13 laps

        
35
Grid Motorsport by TF
 97 Australia M. Berry
L. Nicolas
United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3 122

+13 Laps

1'29.625

 1'29.625      
36
AF Corse
 51
C. Samani
France E. Collard Belgium U. De Pauw 		Ferrari 296 GT3 122

+13 Laps

1'30.420

 0.795      
37
KESSEL RACING
 57 Japan T. Kimura
E. Masson
Brazil D. Serra 		Ferrari 296 GT3 122

+13 Laps

4.172

        
38
Iron Lynx - Proton
 9 Germany J. Ried
M. Capietto
Italy M. Cairoli 		Oreca 07 121

14 laps

        
39
Ultimate Team
 35
A. Yvon
France J. Lahaye France M. Lahaye 		Ligier JS P320 118

17 laps

        
40
United Autosports
 21 Brazil D. Schneider United Kingdom A. Meyrick United Kingdom O. Jarvis Oreca 07 117

18 laps

        
41
Iron Dames
 85 Belgium S. Bovy Switzerland R. Frey Denmark M. Gatting Porsche 911 GT3 R 103

32 laps

        
42
JMW Motorsport
 66 United Kingdom J. Hartshorne United Kingdom B. Tuck United Kingdom P. Keen Ferrari 296 GT3 83

52 laps

        
43
RLR Msport
 5 Canada J. Dayson
D. Ali
B. Voisin
Ligier JS P320 6

129 laps

        
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