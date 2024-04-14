Avrupa Le Mans Serisi-Barcelona: Cool Racing kazandı, Cem Bölükbaşı altıncı
Avrupa Le Mans Serisi'nin ilk yarışı Barcelona'da yapıldı, Cool Racing yarışın kazananı olurken Cem Bölükbaşı çıktığı ilk yarışında kategorisinde altıncı oldu.
Geçtiğimiz yıl Racing Team Turkey ve Salih Yoluç ile temsil edildiğimiz Avrupa Le Mans Serisi'nde bu yıl Bir sezon Formula 1'nin destek serisi F2'de bir sezon geçirdikten sonra geçen yıl Japon yarış serisi Super Formula'da boy gösteren Cem Bölükbaşı, DKR Engineering ile prototip araç tecrübesi yaşayacak.
Altı ayaktan oluşacak Avrupa Le Mans Serisi'nin ilk yarışı bu hafta sonu Barcelona'da gerçekleştirildi.
LMP2 Pro/Am kategorisinde yarışan Cem Bölükbaşı ve ekibi 1. antrenman serisinde kategorilerini üçüncü sırada tamamladı. Cumartesi günü gerçekleştirilen 2. antrenman serisini ise kategorilerinde ikinci tamamlarken genel klasmanda 13. sırada yer aldılar.
Cumartesi günü sıralama turlarında ise, LPM2 kategorisinde #22 numaralı United Autosport alırken ilk çizgideki diğer takım ise IDEC Sport oldu. Cem Bölükbaşı'nın takımı DKR Engineering ise kategorisinde son sırada yer aldı.
Yarış başlangıcı temiz bir şekilde gerçekleşti ilk virajda her hangi bir temas kaza olmadı. United Autosport liderliğini korudu.
Yarışın on beşinci dakikası geride kalırken tüm pistte sarı bayraklar sallandı. Pist üzerindeki parçalar temizlendikten sonra yarış başladığında United Aurosport ve Cool Racing çok yakın bir şekilde start/finish düzlüğündelerdi. Cool Racing düzlükte rakibini geride bırakarak liderliği ele geçirdi.
Daha sonra zaman zaman liderlik başka takımlara geçse de Cool Racing yarışı kazanmayı başardı. Algarve Pro Racing ikinci olurken United Autosport podyumun son basamağında yer aldı.
Yarış başladığında DKR Engineering'in koltuğunda Andres Latorre Canon vardı. Latorre Canon'un 1 saat 1 dakikalık bir süüşten sonra koltuğunu Cem Bölükbaşı'na teslim etti. Cem, 1 saat 27 dakikalık bir sürüş yaptıktan sonra koltuğu takım arkadaşı Laurents Hörr'e teslim etti. Cem Bölükbaşı 55 tur pistte kaldığı yarışta attığı en hızlı tur zamanı 1:37.540 oldu.
Hörr, koltuğu devraldıktan kısa bir süre sonra #19 numaralı Team Virage ekibiyle temas yaşadı ve rakibinin çakıl havuzuna saplanmasına neden oldu. Yaşanan bu temas hakemler tarafından yarışın ardından incelecek.
LMP2 Pro/Am kategorisinde kazanan AF Corse ekibi olurken ikinci Richard Mille By TDS oldu. Podyumdaki son takım ise Nielsen Racing oldu.
DKR Engineering, genel klasmanı 18. sırada tamamlarken kategorisinde 6. oldu.
Avrupa Le Mans Serisi'nin bir sonraki ayağı Fransa'da 5 mayın tarihinde düzenlenecek.
|
1-
2
|Sıra
|Takım
|#
|Pilotlar
|Araç
|Tur
|Zaman
|Ara
|Pitler
|Yarış dışı
|Puan
|1
|
Cool Racing
|37
|
L. FluxáM. Jakobsen R. Miyata
|Oreca 07
|135
|
-
|2
|
Algarve Pro Racing Team
|25
|M. Kaiser O. Caldwell A. Lynn
|Oreca 07
|135
|
1 lap
|3
|
United Autosports
|22
|F. Ugran M. Sato B. Hanley
|Oreca 07
|135
|
+13.423
13.423
|13.423
|4
|
IDEC SPORT
|28
|P. Lafargue R. de Gerus J. Uitert
|Oreca 07
|134
|
+1 Lap
1'15.797
|1 Lap
|5
|
PANIS RACING
|65
|M. Maldonado C. Milesi A. Leclerc
|Oreca 07
|134
|
+1 Lap
1'26.042
|10.245
|6
|
AF Corse
|83
|F. Perrodo M. Vaxivière A. Rovera
|Oreca 07
|134
|
+1 Lap
2.978
|7
|
Richard Mille by TDS
|29
|R. Sales M. Beche G. Saucy
|Oreca 07
|134
|
+1 Lap
14.662
|11.684
|8
|
Inter Europol Competition
|43
|
S. Alvarez
V. LomkoT. Dillmann
|Oreca 07
|134
|
+1 Lap
25.180
|10.518
|9
|
AO by TF
|14
|J. Edgar L. Deletraz R. Kubica
|Oreca 07
|134
|
+1 Lap
36.207
|11.027
|10
|
Inter Europol Competition
|34
|
O. GrayC. Novalak L. Ghiotto
|Oreca 07
|134
|
+1 Lap
1'03.076
|26.869
|11
|
United Autosports
|23
|
B. GargF. Scherer P. diResta
|Oreca 07
|133
|
2 laps
|12
|
NIELSEN RACING
|24
|J. Falb C. NobleJr. A. Costa
|Oreca 07
|133
|
+2 Laps
8.965
|8.965
|13
|
Algarve Pro Racing Team
|20
| K. Lendoudis R. Bradley
A. Quinn
|Oreca 07
|133
|
+2 Laps
10.559
|1.594
|14
|
Vector Sport
|10
|R. Cullen S. Richelmi F. Drugovich
|Oreca 07
|133
|
+2 Laps
11.327
|0.768
|15
|
Proton Competition
|77
|G. Roda B. Viscaal R. Binder
|Oreca 07
|133
|
+2 Laps
34.565
|23.238
|16
|
Cool Racing
|47
|A. Garcia P. Chatin F. Vesti
|Oreca 07
|132
|
3 laps
|17
|
DUQUEINE TEAM
|30
|
N. KoolenJ. Simmenauer J. Allen
|Oreca 07
|132
|
+3 Laps
8.270
|8.270
|18
|
DKR ENGINEERING
|3
|
A. LatorreC. Bölükbaşı L. Hörr
|Oreca 07
|132
|
+3 Laps
25.676
|17.406
|19
|
NIELSEN RACING
|27
|D. Heinemeier Hansson N. Pino W. Stevens
|Oreca 07
|127
|
8 laps
|20
|
TEAM VIRAGE
|8
|
J. Gerbi
B. Pinheiro
G. Henrion
|Ligier JS P320
|127
|
+8 Laps
42.265
|42.265
|21
|
Cool Racing
|17
|
M. Cristovão
C. Oltramare
M. Espirito
|Ligier JS P320
|127
|
+8 Laps
57.422
|15.157
|22
|
TEAM VIRAGE
|19
|T. Wells M. Bell N. Piquet Jr.
|Oreca 07
|127
|
+8 Laps
1'11.649
|14.227
|23
|
Eurointernational
|11
| M. Bell
A. Ali
|Ligier JS P320
|126
|
9 laps
|24
|
RLR Msport
|15
|
M. Jensen
N. Adcock
G. Julien
|Ligier JS P320
|126
|
+9 Laps
40.902
|40.902
|25
|
DKR ENGINEERING
|4
| A. Mattschull
B. García
W. Brichacek
|Duqueine M30-D08
|126
|
+9 Laps
52.040
|11.138
|26
|
RACING SPIRIT OF LEMAN
|31
|
J. Wolff
J. Foubert
A. Doquin
|Ligier JS P320
|125
|
10 laps
|27
|
Inter Europol Competition
|88
|
A. Bukhantsov
K. Askey
P. Perino
|Ligier JS P320
|125
|
+10 Laps
1'33.583
|1'33.583
|28
|
WTM BY RINALDI RACING
|12
|
T. Kratz
L. WeissO. Tunjo
|Duqueine M30-D08
|125
|
+10 Laps
45.247
|29
|
Formula Racing
|50
| J. Laursen
C. LaursenN. Nielsen
|Ferrari 296 GT3
|123
|
12 laps
|30
|
GR Racing
|86
|M. Wainwright R. Pera D. Rigon
|Ferrari 296 GT3
|123
|
+12 Laps
6.422
|6.422
|31
|
IRON LYNX
|63
| H. Hamaguchi
A. JeffriesA. Caldarelli
|Lamborghini Huracan GT3 Evo2
|123
|
+12 Laps
37.655
|31.233
|32
|
Proton Competition
|60
|C. Schiavoni M. Cressoni J. Andlauer
|Porsche 911 GT3 R
|123
|
+12 Laps
38.349
|0.694
|33
|
Spirit of Race
|55
|D. Cameron D. Perel M. Griffin
|Ferrari 296 GT3
|123
|
+12 Laps
39.513
|1.164
|34
|
RACING SPIRIT OF LEMAN
|59
| D. DeBoer
C. StevensonV. Hasse-Clot
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|122
|
13 laps
|35
|
Grid Motorsport by TF
|97
| M. Berry
L. NicolasJ. Adam
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|122
|
+13 Laps
1'29.625
|1'29.625
|36
|
AF Corse
|51
|
C. SamaniE. Collard U. De Pauw
|Ferrari 296 GT3
|122
|
+13 Laps
1'30.420
|0.795
|37
|
KESSEL RACING
|57
| T. Kimura
E. MassonD. Serra
|Ferrari 296 GT3
|122
|
+13 Laps
4.172
|38
|
Iron Lynx - Proton
|9
| J. Ried
M. CapiettoM. Cairoli
|Oreca 07
|121
|
14 laps
|39
|
Ultimate Team
|35
|
A. YvonJ. Lahaye M. Lahaye
|Ligier JS P320
|118
|
17 laps
|40
|
United Autosports
|21
|D. Schneider A. Meyrick O. Jarvis
|Oreca 07
|117
|
18 laps
|41
|
Iron Dames
|85
|S. Bovy R. Frey M. Gatting
|Porsche 911 GT3 R
|103
|
32 laps
|42
|
JMW Motorsport
|66
|J. Hartshorne B. Tuck P. Keen
|Ferrari 296 GT3
|83
|
52 laps
|43
|
RLR Msport
|5
| J. Dayson
D. Ali
B. Voisin
|Ligier JS P320
|6
|
129 laps
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