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European Le Mans / Red Bull Ring Sıralama turları raporu

Avrupa Le Mans serisi: Racing Team Turkey ve Salih Yoluç, Red Bull Ring'de pole pozisyonunda!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Avrupa Le Mans Serisi'nin ikinci yarışı olan Red Bull Ring öncesinde, pole pozisyonu #34 Racing Team Turkey takımımızın oldu.

Avrupa Le Mans serisi: Racing Team Turkey ve Salih Yoluç, Red Bull Ring'de pole pozisyonunda!

Avrupa Le Mans Serisi'nin ikinci yarışı bu hafta sonu Red Bull Ring'de yapılıyor ve sıralama turları bugün gerçekleştirildi.

Değişken hava şartlarında gerçekleşen sıralama turlarına Charlie Eastwood, Logan Sargeant ve Salih Yoluç'un mücadele ettiği #34 Racing Team Turkey takımımız damgasını vurdu.

Formula 3'te mücadele eden Sargeant, sıralama turlarında direksiyona geçti ve ilk beş dakikanın ardından zaman tablosunda ilk sırada yer aldı.

Sargeant'ın turu 1:20.939'du ve son bölümde bu dereceyi 1:20.596'ya çekti. Zamanlar gelişmeye devam etse de, son anlarda bu dereceyi geçebilen bir isim çıkmadı ve pole pozisyonu #34 Racing Team Turkey takımımızın oldu.

Racing Team Turkey, bu yıl Avrupa Le Mans serisine ilk kez katıldı ve daha ikinci yarışında pole pozisyonunu kazanmış oldu.

#24 Algarve Pro Racing 0.157 saniye geride ikinci olurken, #32 United Autosports üçüncü sırada yer aldı.

Eski F1 pilotu Robert Kubica'nın mücadele ettiği ve ilk yarışı kazanan #41 Team WRT, seansı beşinci sırada tamamladı.

LMP3 sıralama turlarında ise yağmurlu hava koşulları pilotları zorladı ve sınıfın pole pozisyonu #4 DKR Engineering'in olurken, bir başka temsilcimiz Cem Bölükbaşı'nın mücadele ettiği #11 Eurointernational 8. sırada yer aldı.

LMP2 sonucu:

 

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Avrupa Le Mans Barselona: Kubica kazandı, Salih şanssızlık yaşadı

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Avrupa Le Mans Barselona: Kubica kazandı, Salih şanssızlık yaşadı
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Seri European Le Mans
Etkinlik Red Bull Ring
Editör Kemal Şengül

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