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European Le Mans Portimao
Yarış raporu

Avrupa Le Mans Serisi Portekiz: Racing Team Turkey şampiyonluğu son yarışa bıraktı

Avrupa Le Mans Serisi'nin Portekiz'deki ilk yarışında şanssızlık yaşayan Racing Team Turkey ekibi şampiyonluk umudunu pazar gününe taşıdı.

Editör Burak Yasul
Yayın tarihi
#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson of Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Louis Deletraz

Cuma günü sabah saatlerinde ıslak zeminde ve değişken hava koşullarında gerçekleşen sıralama seansında Salih Yoluç’un ekibi 2. sırayı elde etti. Şampiyonadaki rakibi 83 numaralı AF Corse ise 6. sırada kaldı.

Yarış öğleden sonra kuru zeminde ve güneşli bir havada başladı. İlk viraj bütün grid için temiz geçildi. Racing Team Turkey adına piste çıkan Yoluç, ilk virajda rakibine atağını yaparak liderliğe yükseldi.

İlk yarım saatin sonuna yaklaşırken birden yağmur yağmaya başladı. Rakiplerinden önce pite gelip yağmur lastiklerine geçen Yoluç, yağmurun şiddetini arttırmasıyla daha da kayganlaşan zeminde spin attı ve çakıl havuzuna saplandı.

Bu süreçte güvenlik aracı piste girdi. Güvenlik aracı periyodunda pit alanına getirilen araçta herhangi hasar olmadığı için yarışa tekrar dönebildi. Yarış tekrar başladığında Racing Team Turkey ekibi genel klasmanda 35. sırada yer alıyordu. Şampiyonluk için mücadele ettiği 83 numaralı AF Corse ekibi ise, kendi klasmanlarında 3. sıradaydı.

#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson: Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Louis Deletraz

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson: Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Louis Deletraz

Yarışın geri kalanında iki güvenlik aracı periyodu yaşanırken değişken hava şartları etkili olmaya devam etti.

Yarışın son 15 dakikası ise genel klasman liderliği için mücadeleye sahne oldu. Yarışı başından o ana kadar lider götüren 25 numaralı Algarve Pro Racing, 22 numaralı United Autosport ekibine geçilerek liderliği kaybetti ve yarışı United Autosport kazandı.

Yarışta gerilere düşmesine rağmen pes etmeyerek iyi bir iş ortaya koyan Racing Team Turkey yarışı kendi klasmanında 6. genel klasmanda ise 10. sırada tamamladı.

Şampiyonayı ikinci sırada götüren AF Corse bir bölümünde lider gittiği yarışı podyumun son basamağında tamamladı.

Şampiyonada liderliğe yükselen AF Corse ekibini, Racing Team Turkey 3 puan geriden takip ediyor. Şampiyonluk ise, pazar günü gerçekleşecek son yarışın ardından belli olacak.

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