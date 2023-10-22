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Yarış raporu

Avrupa Le Mans Serisi Portekiz: Racing Team Turkey şampiyonayı 3. sırada tamamladı

Avrupa Le Mans Serisi'nin son yarışı Portekiz’de yapıldı. Yağmurun etkili olduğu yarışta, Racing Team Turkey yaşadığı temas sonrası spin attı ve şampiyonluğu kaçırmış oldu.

Editör Burak Yasul
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#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson of Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Louis Deletraz

Cumartesi günü yapılan sıralama seansında Racing Team Turkey ekibi seansı ikinci sırada tamamladı. Son yarışta ekibimize karşı şampiyonluk mücadelesi veren AF Corse 6. sırada, Cool Racing ise 10. sırada start almaya hak kazandı.

Pazar günkü yarışa ise yağmur damgasını vurdu. Yoğun yağmur sebebiyle yarış startı 1.5 saat ertelendi. Yağmurun devam etmesine rağmen, uzun bekleme süresinin ardından yarış güvenlik aracının arkasında başladı. Ancak görüşün yetersiz olması ve pistin çok fazla ıslak olması sebebiyle yarış kırmızı bayrakla durduruldu.

45 dakikalık kırmızı bayrak arasının ardından yağmurun durmasıyla tekrar start verildi ve yine yarış güvenlik aracı arkasında başladı.

10 dakikalık güvenlik aracı seansının adından yarış startı tam olarak verilmiş oldu.

Güvenlik aracı pistten çekilirken Racing Team Turkey’in direksiyonunda Salih Yoluç vardı. Salih, kendi stinti boyunca iyi bir sürüş gerçekleştirdi ve şampiyonluk mücadelesi verdiği rakiplerini arkasında tutmayı başardı.

#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson: Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Louis Deletraz

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson: Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Louis Deletraz

Salih, kendi klasmanında 3. sırada devam ederken pite geldi ve kokpiti Charlie Eastwood’a bıraktı. Eastwood stintinin ilk turlarında bir GTE otomobiliyle temas yaşayarak spin attı ve çakıl havuzuna saplanmadan durabildi. Piste dönüşü zaman alan Eastwood, şampiyonluk yolunda önemli saniyeler kaybetti. Eastwood, piste 8. sırada döndü. Bu sırada, AF Corse LMP2 Pro/Am klasmanında liderliğe yükseldi.

Daha sonra Louise Deletraz kokpiti devraldı. Yarışın sonlarında kaybettikleri zamanı telafi etmek için zorlasa da yeterli olmadı. AF Corse, LMP2 Pro/Am klasmanında zafere ulaştı ve kendi klasmanında şampiyonluğunu ilan etti. Dördüncü sırada finiş gören Racing Team Turkey ise şampiyonayı 3. sırada noktaladı.

LMP2 kategorisini yarışı baştan sona lider götüren ve bu hafta sonu ikinci galibiyetine ulaşan United Autosport oldu. Bu hafta sonunu iki galibiyetle kapattı. LMP2 şampiyonluğu ise, Algarve Pro Racing’in oldu.

Temsilcimiz Racing Team Turkey, Cumhuriyetimiz 100. Yaşına ithafen kapladıkları otomobilleriyle bu sezon dört pole pozisyonu kazanırken, iki de galibiyet elde etti.

Racing Team Turkey bu sezon motor sporları tarihinin en prestijli yarışlarından olan Le Mans 24 saate de katılmışlardı. Ekibimizi bu seneki başarılarından ötürü tebrik ederiz.

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