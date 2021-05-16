Avrupa Le Mans Red Bull Ring: LMP2'de Salih 4., LMP3'te Cem 2. oldu!
Avrupa Le Mans Serisi'nin ikinci yarışı olan Red Bull Ring'de zafer Robert Kubica'nın ekibi olan #41 Team WRT'nin oldu.
Dün gerçekleştirilen sıralama turlarına Racing Team Turkey damgasını vurmuş ve pazar günkü yarış için pole pozisyonunu kazanmıştı.
Beklendiği üzere dört saatlik yarış hem kuru hem de ıslak zeminde gerçekleştirildi. Yarışta pek çok geçiş vardı ve yarışın ortasında adeta bardaktan boşalırcasına yağmur yağdı.
Tüm bu değişken koşullar nedeniyle yarışı kimin kazanacağı uzun süre belirsizdi.
Sonuç olarak heyecan dolu mücadeleyi, bu yılki ilk yarışın da galibi olan #41 Team WRT kazandı.
Robert Kubica ve Yifei Ye, yarışın ilk bölümlerinde sürüş yaparken, son bölümde Louis Deletraz direksiyona geçti ve oldukça iyi dereceler yapıp yarışı 21.5 saniye farkla kazandı.
Böylelikle Team WRT, sezona çifte galibiyetle başlamış oldu.
#26 G-Drive Racing'de Roman Rusinov, Franco Colapinto ve Nyck de Vries üçlüsü sürüş yaptı. De Vries son bölümde iyi turlar atsa da, 21.5 saniye geride ikinci oldular.
Genel klasmanda üçüncü sırayı #25 G-Drive Racing aldı. Roberto Merhi, John Falp ve Rui Andrade üçlüsü, 1 dakika 10 saniye geride üçüncü oldular. LMP2 Pro Am kategorisinde ise zafere ulaştılar.
Salih Yoluç'un mücadele ettiği #34 Racing Team Turkey takımımız, zorlu geçen yarışta genel klasmanda dördüncü, LMP2 Pro Am kategorisinde ise ikinci olarak bitirdi. Böylelikle takım, bu yılki en iyi sonucunu elde etmiş oldu.
LMP3 sınıfında zafer #19 Cool Racing'in oldu. Nicolas Maulini, Matt Bell ve Niklas Kruetten üçlüsü, damalı bayrağı ilk sırada görürken, Cem Bölükbaşı'nın mücadele ettiği #11 Eurointernational takımı ise sadece 0.117 saniye geride ikinci oldu. Joey Alders son bölümde liderlik için zorlasa da, sınıf zaferini sadece 0.1 saniye ile kaçırdılar.
Cem böylelikle LMP3 kategorisindeki ilk yarışında ilk podyumunu yakalamış oldu.
LM GTE sınıfında ise galibiyet #88 AF Corse Ferrari'nin olurken, #55 Spirit of Race ikinci ve #80 Iron Lynx üçüncü oldu. Ferrari böylelikle ilk üçü eline geçirmiş oldu.
|Sıra
|Sürücü
|Araç
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Pitler
|1
| Robert Kubica
Louis Deletraz
Ye Yifei
|Oreca 07
|149
|-
|4
|2
| Roman Rusinov
Franco Colapinto
Nyck deVries
|Aurus 01
|149
|21.511
|21.511
|21.511
|6
|3
| John Falb
Rui Andrade
Roberto Merhi
|Aurus 01
|149
|1'32.227
|1'32.227
|1'10.716
|6
|4
| Salih Yoluç
Charlie Eastwood
Logan Sargeant
|Oreca 07
|148
|1 lap
|6
|5
| Matthieu Lahaye
Jean Lahaye
François Heriau
|Oreca 07
|148
|22.293
|1 Lap
|22.293
|5
|6
| Paul Lafargue
Paul-Loup Chatin
Patrick Pilet
|Oreca 07
|148
|22.579
|1 Lap
|0.286
|5
|7
| Philip Hanson
Jonathan Aberdein
Tom Gamble
|Oreca 07
|148
|37.762
|1 Lap
|15.183
|7
|8
| Diego Menchaca
Ferdinand Habsburg
Richard Bradley
|Oreca 07
|148
|38.289
|1 Lap
|0.527
|5
|9
| Tristan Gommendy
Rene Binder
Memo Rojas
|Oreca 07
|148
|40.505
|1 Lap
|2.216
|5
|10
| Alexandre Coigny
Nicolas Lapierre
Antonin Borga
|Oreca 07
|147
|2 laps
|6
|11
| Dwight Merriman
Kyle Tilley
Ryan Dalziel
|Oreca 07
|146
|3 laps
|5
|12
| Henrik Hedman
Ben Hayley
Ricky Taylor
|Oreca 07
|146
|55.072
|3 Laps
|55.072
|6
|13
| Vincent Capillaire
Maxime Robin
Arnold Robin
|Oreca 07
|145
|4 laps
|5
|14
| Julien Canal
Will Stevens
James Allen
|Oreca 07
|145
|13.006
|4 Laps
|13.006
|6
|15
| Francesco Dracone
Sergio Campana
|Oreca 07
|145
|45.431
|4 Laps
|32.425
|4
|16
| Nicolas Maulini
Matthew Bell
Niklas Kruetten
|Ligier JS P320
|143
|6 laps
|5
|17
| Andrea Dromedari
Cem Bölükbaşı
Joey Alders
|Ligier JS P320
|143
|0.117
|6 Laps
|0.117
|4
|18
| Eric Trouillet
Sébastien Page
David Droux
|Ligier JS P320
|143
|14.347
|6 Laps
|14.230
|4
|19
| Martin Hippe
Ugo De
Julien Falchero
|Ligier JS P320
|142
|7 laps
|5
|20
|Julius Adomavičius
Alessandro Bracalente
Mattia Pasini
|Ligier JS P320
|142
|14.246
|7 Laps
|14.246
|5
|21
| Wayne Boyd
Robert Wheldon
Edouard Cauhaupe
|Ligier JS P320
|142
|30.579
|7 Laps
|16.333
|5
|22
|Cresp Christophe
Fabien Lavergne
Adrien Chila
|Ligier JS P320
|142
|51.206
|7 Laps
|20.627
|5
|23
| Job Uitert
Nico Jamin
Manuel Maldonado
|Oreca 07
|142
|1'21.301
|7 Laps
|30.095
|7
|24
| François Perrodo
Emmanuel Collard
Alessio Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|142
|1'36.175
|7 Laps
|14.874
|6
|25
| Laurents Hörr
Alain Berg
|Duqueine M30 - D08
|141
|8 laps
|5
|26
| Duncan Cameron
Matt Griffin
David Perel
|Ferrari 488 GTE EVO
|141
|1.110
|8 Laps
|1.110
|5
|27
| Matteo Cressoni
Rino Mastronardi
Miguel Molina
|Ferrari 488 GTE EVO
|141
|7.002
|8 Laps
|5.892
|5
|28
|James McGuire
Duncan Tappy
Andrew Bentley
|Ligier JS P320
|141
|13.617
|8 Laps
|6.615
|4
|29
|Nick Adcock
Austin McCusker
Max Koebolt
|Ligier JS P320
|141
|17.151
|8 Laps
|3.534
|4
|30
| Tony Wells
Colin NobleJr.
|Ligier JS P320
|141
|58.076
|8 Laps
|40.925
|4
|31
| Michael Fassbender
Felipe Fernández Laser
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|141
|1'11.817
|8 Laps
|13.741
|4
|32
| Jody Fannin
Andrea Fontana
Rodrigo Sales
|Ferrari 488 GTE EVO
|140
|9 laps
|4
|33
| Christian Ried
Cooper MacNeil
Matt Campbell
|Porsche 911 RSR - 19
|140
|6.674
|9 Laps
|6.674
|5
|34
| Claudio Schiavoni
Giorgio Sernagiotto
Paolo Ruberti
|Ferrari 488 GTE EVO
|140
|25.951
|9 Laps
|19.277
|5
|35
| John Hartshorne
Jonathan Adam
Ollie Hancock
|Aston Martin Vantage AMR
|139
|10 laps
|5
|36
| Matthias Kaiser
Rory Penttinen
|Ligier JS P320
|120
|29 laps
|3
|37
| Rahel Frey
Michelle Gatting
Manuela Gostner
|Ferrari 488 GTE EVO
|140
|45.043
|9 Laps
|45.043
|6
|38
|David Hauser
Gary Hauser
Tom Cloet
|Duqueine M30 - D08
|93
|55 laps
|3
|39
|Mike Benham
Alex Kapadia
Malthe Jakobsen
|Ligier JS P320
|38
|110 laps
|1
|40
|Alessandro Bressan
Andreas Laskaratos
Damiano Fioravanti
|Ligier JS P320
|1
|147 laps
|41
| Rob Hodes
Garrett Grist
Charles Crews
|Ligier JS P320
|1
|1.056
|148 Laps
|1.056
|Tüm sonuçları görüntüle
#11 Eurointernational Ligier JS P320 - Nissan: Andrea Dromedari, Cem Bolukbasi, Joey Alders
Fotoğraf: ELMS
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Avrupa Le Mans serisi: Racing Team Turkey ve Salih Yoluç, Red Bull Ring'de pole pozisyonunda!
Bu Haber Hakkında
|Seri
|European Le Mans , TÜRK SPORCULAR
|Etkinlik
|Red Bull Ring
|Pilotlar
|Salih Yoluç , Cem Bölükbaşı
|Takımlar
|Racing Team Turkey by TF Sport
|Editör
|Kemal Şengül