Avrupa Le Mans Red Bull Ring: LMP2'de Salih 4., LMP3'te Cem 2. oldu!

Dün gerçekleştirilen sıralama turlarına Racing Team Turkey damgasını vurmuş ve pazar günkü yarış için pole pozisyonunu kazanmıştı.

Beklendiği üzere dört saatlik yarış hem kuru hem de ıslak zeminde gerçekleştirildi. Yarışta pek çok geçiş vardı ve yarışın ortasında adeta bardaktan boşalırcasına yağmur yağdı.

Tüm bu değişken koşullar nedeniyle yarışı kimin kazanacağı uzun süre belirsizdi.

Sonuç olarak heyecan dolu mücadeleyi, bu yılki ilk yarışın da galibi olan #41 Team WRT kazandı.

Robert Kubica ve Yifei Ye, yarışın ilk bölümlerinde sürüş yaparken, son bölümde Louis Deletraz direksiyona geçti ve oldukça iyi dereceler yapıp yarışı 21.5 saniye farkla kazandı.

Böylelikle Team WRT, sezona çifte galibiyetle başlamış oldu.

#26 G-Drive Racing'de Roman Rusinov, Franco Colapinto ve Nyck de Vries üçlüsü sürüş yaptı. De Vries son bölümde iyi turlar atsa da, 21.5 saniye geride ikinci oldular.

Genel klasmanda üçüncü sırayı #25 G-Drive Racing aldı. Roberto Merhi, John Falp ve Rui Andrade üçlüsü, 1 dakika 10 saniye geride üçüncü oldular. LMP2 Pro Am kategorisinde ise zafere ulaştılar.

Salih Yoluç'un mücadele ettiği #34 Racing Team Turkey takımımız, zorlu geçen yarışta genel klasmanda dördüncü, LMP2 Pro Am kategorisinde ise ikinci olarak bitirdi. Böylelikle takım, bu yılki en iyi sonucunu elde etmiş oldu.

LMP3 sınıfında zafer #19 Cool Racing'in oldu. Nicolas Maulini, Matt Bell ve Niklas Kruetten üçlüsü, damalı bayrağı ilk sırada görürken, Cem Bölükbaşı'nın mücadele ettiği #11 Eurointernational takımı ise sadece 0.117 saniye geride ikinci oldu. Joey Alders son bölümde liderlik için zorlasa da, sınıf zaferini sadece 0.1 saniye ile kaçırdılar.

Cem böylelikle LMP3 kategorisindeki ilk yarışında ilk podyumunu yakalamış oldu.

LM GTE sınıfında ise galibiyet #88 AF Corse Ferrari'nin olurken, #55 Spirit of Race ikinci ve #80 Iron Lynx üçüncü oldu. Ferrari böylelikle ilk üçü eline geçirmiş oldu.

#11 Eurointernational Ligier JS P320 - Nissan: Andrea Dromedari, Cem Bolukbasi, Joey Alders Fotoğraf: ELMS