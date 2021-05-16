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Önceki / Avrupa Le Mans serisi: Racing Team Turkey ve Salih Yoluç, Red Bull Ring'de pole pozisyonunda!
European Le Mans / Red Bull Ring Yarış raporu

Avrupa Le Mans Red Bull Ring: LMP2'de Salih 4., LMP3'te Cem 2. oldu!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Avrupa Le Mans Serisi'nin ikinci yarışı olan Red Bull Ring'de zafer Robert Kubica'nın ekibi olan #41 Team WRT'nin oldu.

Avrupa Le Mans Red Bull Ring: LMP2'de Salih 4., LMP3'te Cem 2. oldu!

Dün gerçekleştirilen sıralama turlarına Racing Team Turkey damgasını vurmuş ve pazar günkü yarış için pole pozisyonunu kazanmıştı.

Beklendiği üzere dört saatlik yarış hem kuru hem de ıslak zeminde gerçekleştirildi. Yarışta pek çok geçiş vardı ve yarışın ortasında adeta bardaktan boşalırcasına yağmur yağdı.

Tüm bu değişken koşullar nedeniyle yarışı kimin kazanacağı uzun süre belirsizdi.

Sonuç olarak heyecan dolu mücadeleyi, bu yılki ilk yarışın da galibi olan #41 Team WRT kazandı.

Robert Kubica ve Yifei Ye, yarışın ilk bölümlerinde sürüş yaparken, son bölümde Louis Deletraz direksiyona geçti ve oldukça iyi dereceler yapıp yarışı 21.5 saniye farkla kazandı.

Böylelikle Team WRT, sezona çifte galibiyetle başlamış oldu.

#26 G-Drive Racing'de Roman Rusinov, Franco Colapinto ve Nyck de Vries üçlüsü sürüş yaptı. De Vries son bölümde iyi turlar atsa da, 21.5 saniye geride ikinci oldular.

Genel klasmanda üçüncü sırayı #25 G-Drive Racing aldı. Roberto Merhi, John Falp ve Rui Andrade üçlüsü, 1 dakika 10 saniye geride üçüncü oldular. LMP2 Pro Am kategorisinde ise zafere ulaştılar.

Salih Yoluç'un mücadele ettiği #34 Racing Team Turkey takımımız, zorlu geçen yarışta genel klasmanda dördüncü, LMP2 Pro Am kategorisinde ise ikinci olarak bitirdi. Böylelikle takım, bu yılki en iyi sonucunu elde etmiş oldu.

LMP3 sınıfında zafer #19 Cool Racing'in oldu. Nicolas Maulini, Matt Bell ve Niklas Kruetten üçlüsü, damalı bayrağı ilk sırada görürken, Cem Bölükbaşı'nın mücadele ettiği #11 Eurointernational takımı ise sadece 0.117 saniye geride ikinci oldu. Joey Alders son bölümde liderlik için zorlasa da, sınıf zaferini sadece 0.1 saniye ile kaçırdılar.

Cem böylelikle LMP3 kategorisindeki ilk yarışında ilk podyumunu yakalamış oldu.

LM GTE sınıfında ise galibiyet #88 AF Corse Ferrari'nin olurken, #55 Spirit of Race ikinci ve #80 Iron Lynx üçüncü oldu. Ferrari böylelikle ilk üçü eline geçirmiş oldu.

Sıra Sürücü Araç Tur Zaman Fark Ara Pitler
1 Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz
China Ye Yifei 		Oreca 07 149 -     4
2 Russian Federation Roman Rusinov
Argentina Franco Colapinto
Netherlands Nyck deVries 		Aurus 01 149 21.511 21.511 21.511 6
3 United States John Falb
Portugal Rui Andrade
Spain Roberto Merhi 		Aurus 01 149 1'32.227 1'32.227 1'10.716 6
4 Turkey Salih Yoluç
Ireland Charlie Eastwood
United States Logan Sargeant 		Oreca 07 148 1 lap     6
5 France Matthieu Lahaye
France Jean Lahaye
France François Heriau 		Oreca 07 148 22.293 1 Lap 22.293 5
6 France Paul Lafargue
France Paul-Loup Chatin
France Patrick Pilet 		Oreca 07 148 22.579 1 Lap 0.286 5
7 United Kingdom Philip Hanson
South Africa Jonathan Aberdein
United Kingdom Tom Gamble 		Oreca 07 148 37.762 1 Lap 15.183 7
8 Mexico Diego Menchaca
Austria Ferdinand Habsburg
United Kingdom Richard Bradley 		Oreca 07 148 38.289 1 Lap 0.527 5
9 France Tristan Gommendy
Austria Rene Binder
Mexico Memo Rojas 		Oreca 07 148 40.505 1 Lap 2.216 5
10 Switzerland Alexandre Coigny
France Nicolas Lapierre
Switzerland Antonin Borga 		Oreca 07 147 2 laps     6
11 United States Dwight Merriman
United Kingdom Kyle Tilley
United Kingdom Ryan Dalziel 		Oreca 07 146 3 laps     5
12 Sweden Henrik Hedman
Ben Hayley
United States Ricky Taylor 		Oreca 07 146 55.072 3 Laps 55.072 6
13 France Vincent Capillaire
France Maxime Robin
Arnold Robin 		Oreca 07 145 4 laps     5
14 France Julien Canal
United Kingdom Will Stevens
Australia James Allen 		Oreca 07 145 13.006 4 Laps 13.006 6
15 Italy Francesco Dracone
Italy Sergio Campana 		Oreca 07 145 45.431 4 Laps 32.425 4
16 Nicolas Maulini
United Kingdom Matthew Bell
Niklas Kruetten 		Ligier JS P320 143 6 laps     5
17 Italy Andrea Dromedari
Turkey Cem Bölükbaşı
Joey Alders 		Ligier JS P320 143 0.117 6 Laps 0.117 4
18 France Eric Trouillet
Switzerland Sébastien Page
Switzerland David Droux 		Ligier JS P320 143 14.347 6 Laps 14.230 4
19 Germany Martin Hippe
Ugo De
France Julien Falchero 		Ligier JS P320 142 7 laps     5
20 Julius Adomavičius
Italy Alessandro Bracalente
Italy Mattia Pasini 		Ligier JS P320 142 14.246 7 Laps 14.246 5
21 United Kingdom Wayne Boyd
Robert Wheldon
Edouard Cauhaupe 		Ligier JS P320 142 30.579 7 Laps 16.333 5
22 Cresp Christophe
France Fabien Lavergne
Adrien Chila 		Ligier JS P320 142 51.206 7 Laps 20.627 5
23 Netherlands Job Uitert
France Nico Jamin
Venezuela Manuel Maldonado 		Oreca 07 142 1'21.301 7 Laps 30.095 7
24 France François Perrodo
France Emmanuel Collard
Italy Alessio Rovera 		Ferrari 488 GTE EVO 142 1'36.175 7 Laps 14.874 6
25 Germany Laurents Hörr
Alain Berg 		Duqueine M30 - D08 141 8 laps     5
26 United Kingdom Duncan Cameron
Ireland Matt Griffin
South Africa David Perel 		Ferrari 488 GTE EVO 141 1.110 8 Laps 1.110 5
27 Italy Matteo Cressoni
Italy Rino Mastronardi
Spain Miguel Molina 		Ferrari 488 GTE EVO 141 7.002 8 Laps 5.892 5
28 James McGuire
Duncan Tappy
Andrew Bentley 		Ligier JS P320 141 13.617 8 Laps 6.615 4
29 Nick Adcock
United States Austin McCusker
Netherlands Max Koebolt 		Ligier JS P320 141 17.151 8 Laps 3.534 4
30 United Kingdom Tony Wells
United Kingdom Colin NobleJr. 		Ligier JS P320 141 58.076 8 Laps 40.925 4
31 Germany Michael Fassbender
Germany Felipe Fernández Laser
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 141 1'11.817 8 Laps 13.741 4
32 United Kingdom Jody Fannin
Italy Andrea Fontana
United States Rodrigo Sales 		Ferrari 488 GTE EVO 140 9 laps     4
33 Germany Christian Ried
United States Cooper MacNeil
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 RSR - 19 140 6.674 9 Laps 6.674 5
34 Italy Claudio Schiavoni
Italy Giorgio Sernagiotto
Italy Paolo Ruberti 		Ferrari 488 GTE EVO 140 25.951 9 Laps 19.277 5
35 United Kingdom John Hartshorne
United Kingdom Jonathan Adam
Ollie Hancock 		Aston Martin Vantage AMR 139 10 laps     5
36 Switzerland Matthias Kaiser
Finland Rory Penttinen 		Ligier JS P320 120 29 laps     3
37 Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting
Italy Manuela Gostner 		Ferrari 488 GTE EVO 140 45.043 9 Laps 45.043 6
38 David Hauser
Gary Hauser
Tom Cloet 		Duqueine M30 - D08 93 55 laps     3
39 Mike Benham
United Kingdom Alex Kapadia
Malthe Jakobsen 		Ligier JS P320 38 110 laps     1
40 Alessandro Bressan
Greece Andreas Laskaratos
Italy Damiano Fioravanti 		Ligier JS P320 1 147 laps      
41 United States Rob Hodes
Canada Garrett Grist
Charles Crews 		Ligier JS P320 1 1.056 148 Laps 1.056  
Tüm sonuçları görüntüle
#11 Eurointernational Ligier JS P320 - Nissan: Andrea Dromedari, Cem Bolukbasi, Joey Alders

#11 Eurointernational Ligier JS P320 - Nissan: Andrea Dromedari, Cem Bolukbasi, Joey Alders

Fotoğraf: ELMS

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Avrupa Le Mans serisi: Racing Team Turkey ve Salih Yoluç, Red Bull Ring'de pole pozisyonunda!

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Avrupa Le Mans serisi: Racing Team Turkey ve Salih Yoluç, Red Bull Ring'de pole pozisyonunda!
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Bu Haber Hakkında

Seri European Le Mans , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Red Bull Ring
Pilotlar Salih Yoluç , Cem Bölükbaşı
Takımlar Racing Team Turkey by TF Sport
Editör Kemal Şengül

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