Avrupa Le Mans Paul Ricard: Salih Yoluç ve Racing Team Turkey, kendi sınıfındaki ilk zaferini aldı

2021 Avrupa Le Mans Şampiyonası'nın üçüncü yarışı Fransa'nın Paul Ricard pistinde yapıldı ve temsilcimiz Salih Yoluç'un mücadele ettiği Racing Team Turkey ekibi yarışa sekizinci sıradan başladı.

Dört saat süren yarışın ilk bölümünde #41 Team WRT liderdi ve daha sonra liderliği sırasıyla #22 ve #32 United Autosports sürücüleri aldı.

Bitime bir saat kala #26 G-Drive Racing liderliğe yükseldi ve kalan bölümde hata yapmayarak galibiyete ulaştı.

Bu, Roman Rusinov, Franco Colapinto ve Nyck de Vries üçlüsünün bu yılki ilk zaferiydi.

#22 United Autosports'ta Phil Hanson, Jonathan Aberdein ve Tom Gamble üçlüsü 6.9 saniye geride ikinci olurken, Job van Uitert, Nicolas Jamin ve Manuel Maldonado'nun mücadele ettiği #32 United Autosports üçüncü olarak podyumu tamamladı.

#34 Racing Team Turkey adına mücadele eden Salih Yoluç, Charlie Eastwood ve Harry Tincknell üçlüsü genel klasmanda altıncı olurken, Pro Am sınıfında zafere ulaşarak bu yılki ilk zaferlerini elde etmiş oldular.

#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson: Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Harry Tincknell Fotoğraf: ELMS

Bu başarıyla beraber bu yıl ilk kez millî marşımızı tüm Paul Ricard padoğuna dinlettiler.

İlk iki yarışın yarışın galibi olan #41 Team WRT'de Robert Kubica, Louis Deleetraz ve Yifei Ye üçlüsü damalı bayrağı beşinci sırada gördüler.

LMP3 sınıfında zafer Laurent Horr ve Jean Philippe Dayraut'un mücadele ettiği #4 DK Engineering'in oldu.

LM GTE'de ise Matteo Cressoni, Rino Mastronardi ve Miguel Molina üçlüsünün yarıştığı #80 Iron Lynx kazandı.

Yarış sonucu: