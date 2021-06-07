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European Le Mans / Paul Ricard Yarış raporu

Avrupa Le Mans Paul Ricard: Salih Yoluç ve Racing Team Turkey, kendi sınıfındaki ilk zaferini aldı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Avrupa Le Mans Serisi'nin üçüncü yarışı olan Paul Ricard'da zafer #26 G-Drive Racing'in olurken, Salih Yoluç ve Racing Team Turkey, kendi klasmanlarında zafere ulaştılar.

Avrupa Le Mans Paul Ricard: Salih Yoluç ve Racing Team Turkey, kendi sınıfındaki ilk zaferini aldı

2021 Avrupa Le Mans Şampiyonası'nın üçüncü yarışı Fransa'nın Paul Ricard pistinde yapıldı ve temsilcimiz Salih Yoluç'un mücadele ettiği Racing Team Turkey ekibi yarışa sekizinci sıradan başladı.

Dört saat süren yarışın ilk bölümünde #41 Team WRT liderdi ve daha sonra liderliği sırasıyla #22 ve #32 United Autosports sürücüleri aldı.

Bitime bir saat kala #26 G-Drive Racing liderliğe yükseldi ve kalan bölümde hata yapmayarak galibiyete ulaştı.

Bu, Roman Rusinov, Franco Colapinto ve Nyck de Vries üçlüsünün bu yılki ilk zaferiydi.

#22 United Autosports'ta Phil Hanson, Jonathan Aberdein ve Tom Gamble üçlüsü 6.9 saniye geride ikinci olurken, Job van Uitert, Nicolas Jamin ve Manuel Maldonado'nun mücadele ettiği #32 United Autosports üçüncü olarak podyumu tamamladı.

#34 Racing Team Turkey adına mücadele eden Salih Yoluç, Charlie Eastwood ve Harry Tincknell üçlüsü genel klasmanda altıncı olurken, Pro Am sınıfında zafere ulaşarak bu yılki ilk zaferlerini elde etmiş oldular.

#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson: Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Harry Tincknell

#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson: Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Harry Tincknell

Fotoğraf: ELMS

Bu başarıyla beraber bu yıl ilk kez millî marşımızı tüm Paul Ricard padoğuna dinlettiler.

İlk iki yarışın yarışın galibi olan #41 Team WRT'de Robert Kubica, Louis Deleetraz ve Yifei Ye üçlüsü damalı bayrağı beşinci sırada gördüler.

LMP3 sınıfında zafer Laurent Horr ve Jean Philippe Dayraut'un mücadele ettiği #4 DK Engineering'in oldu.

LM GTE'de ise Matteo Cressoni, Rino Mastronardi ve Miguel Molina üçlüsünün yarıştığı #80 Iron Lynx kazandı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara
1 Russian Federation Roman Rusinov
Argentina Franco Colapinto
Netherlands Nyck deVries 		126 4:00'17.286    
2 United Kingdom Philip Hanson
South Africa Jonathan Aberdein
United Kingdom Tom Gamble 		126 4:00'23.671 6.385 6.385
3 Netherlands Job Uitert
France Nico Jamin
Venezuela Manuel Maldonado 		126 4:00'41.558 24.272 17.887
4 France Tristan Gommendy
Austria Rene Binder
Mexico Memo Rojas 		126 4:01'00.457 43.171 18.899
5 Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz
China Ye Yifei 		126 4:01'08.286 51.000 7.829
6 Turkey Salih Yoluç
Ireland Charlie Eastwood
United Kingdom Harry Tincknell 		126 4:01'12.053 54.767 3.767
7 Mexico Diego Menchaca
Austria Ferdinand Habsburg
United Kingdom Richard Bradley 		126 4:01'42.127 1'24.841 30.074
8 France Julien Canal
United Kingdom Will Stevens
Australia James Allen 		125 4:00'31.710 1 Lap 1 Lap
9 France Paul Lafargue
France Paul-Loup Chatin
France Jean-Eric Vergne 		125 4:00'33.618 1 Lap 1.908
10 United States John Falb
Portugal Rui Andrade
Spain Roberto Merhi 		125 4:01'09.408 1 Lap 35.790
11 Italy Francesco Dracone
Italy Sergio Campana
Germany Markus Pommer 		125 4:01'09.462 1 Lap 0.054
12 Switzerland Alexandre Coigny
France Nicolas Lapierre
Switzerland Antonin Borga 		125 4:01'37.823 1 Lap 28.361
13 France Matthieu Lahaye
France Jean Lahaye
France François Heriau 		124 4:01'22.126 2 Laps 1 Lap
14 France Vincent Capillaire
France Maxime Robin
Arnold Robin		 124 4:01'49.891 2 Laps 27.765
15 United States Dwight Merriman
United Kingdom Kyle Tilley
France Gabriel Aubry 		122 4:01'09.109 4 Laps 2 Laps
16 Germany Laurents Hörr
Jean-Philippe Dayraut 		119 4:01'17.825 7 Laps 3 Laps
17 Nicolas Maulini
United Kingdom Matthew Bell
Niklas Kruetten		 119 4:01'41.644 7 Laps 23.819
18 United Kingdom Wayne Boyd
Robert Wheldon
Edouard Cauhaupe		 119 4:02'09.517 7 Laps 27.873
19 Mike Benham
United Kingdom Alex Kapadia
Malthe Jakobsen		 118 4:00'27.491 8 Laps 1 Lap
20 United Kingdom Tony Wells
United Kingdom Colin NobleJr. 		118 4:00'29.716 8 Laps 2.225
21 Lithuania Gustas Grinbergas
Mateusz Kaprzyk
Italy Mattia Pasini 		118 4:00'58.976 8 Laps 29.260
22 France Eric Trouillet
Switzerland Sébastien Page
Switzerland David Droux 		118 4:01'07.725 8 Laps 8.749
23 David Hauser
Gary Hauser
Tom Cloet 		118 4:01'32.221 8 Laps 24.496
24 Switzerland Matthias Kaiser
Finland Rory Penttinen 		118 4:02'04.247 8 Laps 32.026
25 Takuma Aoki
Belgium Nigel Bailly
Pierre Sancinena 		117 4:00'24.549 9 Laps 1 Lap
26 Italy Andrea Dromedari
Joey Alders		 117 4:00'38.646 9 Laps 14.097
27 Italy Matteo Cressoni
Italy Rino Mastronardi
Spain Miguel Molina 		117 4:00'47.292 9 Laps 8.646
28 Cresp Christophe
France Fabien Lavergne
Adrien Chila		 117 4:01'01.341 9 Laps 14.049
29 United Kingdom Duncan Cameron
Ireland Matt Griffin
South Africa David Perel 		117 4:01'01.970 9 Laps 0.629
30 Nick Adcock
United States Austin McCusker
Netherlands Max Koebolt 		117 4:01'07.010 9 Laps 5.040
31 France François Perrodo
France Emmanuel Collard
Italy Alessio Rovera 		117 4:01'19.913 9 Laps 12.903
32 Germany Christian Ried
United States Cooper MacNeil
Italy Gianmaria Bruni 		117 4:01'21.333 9 Laps 1.420
33 Italy Claudio Schiavoni
Italy Giorgio Sernagiotto
Italy Paolo Ruberti 		117 4:01'32.985 9 Laps 11.652
34 United Kingdom Jody Fannin
Italy Andrea Fontana
United States Rodrigo Sales 		115 4:01'03.415 11 Laps 2 Laps
35 United Kingdom John Hartshorne
United Kingdom Ross Gunn
Ollie Hancock 		115 4:01'11.879 11 Laps 8.464
36 James McGuire
Duncan Tappy
Andrew Bentley		 113 4:00'35.922 13 Laps 2 Laps
37 Germany Michael Fassbender
Australia Jaxon Evans
Austria Richard Lietz 		96 4:01'28.869 30 Laps 17 Laps
  United States Rob Hodes
Canada Garrett Grist
Charles Crews		 94 3:11'53.733 32 Laps 2 Laps
  Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting
Italy Manuela Gostner 		41 1:28'11.250 85 Laps 53 Laps
  Germany Martin Hippe
Ugo De
Ulysse De		 28 56'22.408 98 Laps 13 Laps
  Alessandro Bressan
Greece Andreas Laskaratos
Italy Damiano Fioravanti 		20 38'01.162 106 Laps 8 Laps
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ELMS Paul Ricard: G-Drive pole pozisyonunda, Racing Team Turkey 8.

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Bu Haber Hakkında

Seri European Le Mans
Etkinlik Paul Ricard
Pilotlar Salih Yoluç
Takımlar Racing Team Turkey by TF Sport
Editör Kemal Şengül

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