Avrupa Le Mans Paul Ricard: Salih Yoluç ve Racing Team Turkey, kendi sınıfındaki ilk zaferini aldı
Avrupa Le Mans Serisi'nin üçüncü yarışı olan Paul Ricard'da zafer #26 G-Drive Racing'in olurken, Salih Yoluç ve Racing Team Turkey, kendi klasmanlarında zafere ulaştılar.
2021 Avrupa Le Mans Şampiyonası'nın üçüncü yarışı Fransa'nın Paul Ricard pistinde yapıldı ve temsilcimiz Salih Yoluç'un mücadele ettiği Racing Team Turkey ekibi yarışa sekizinci sıradan başladı.
Dört saat süren yarışın ilk bölümünde #41 Team WRT liderdi ve daha sonra liderliği sırasıyla #22 ve #32 United Autosports sürücüleri aldı.
Bitime bir saat kala #26 G-Drive Racing liderliğe yükseldi ve kalan bölümde hata yapmayarak galibiyete ulaştı.
Bu, Roman Rusinov, Franco Colapinto ve Nyck de Vries üçlüsünün bu yılki ilk zaferiydi.
#22 United Autosports'ta Phil Hanson, Jonathan Aberdein ve Tom Gamble üçlüsü 6.9 saniye geride ikinci olurken, Job van Uitert, Nicolas Jamin ve Manuel Maldonado'nun mücadele ettiği #32 United Autosports üçüncü olarak podyumu tamamladı.
#34 Racing Team Turkey adına mücadele eden Salih Yoluç, Charlie Eastwood ve Harry Tincknell üçlüsü genel klasmanda altıncı olurken, Pro Am sınıfında zafere ulaşarak bu yılki ilk zaferlerini elde etmiş oldular.
#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson: Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Harry Tincknell
Fotoğraf: ELMS
Bu başarıyla beraber bu yıl ilk kez millî marşımızı tüm Paul Ricard padoğuna dinlettiler.
İlk iki yarışın yarışın galibi olan #41 Team WRT'de Robert Kubica, Louis Deleetraz ve Yifei Ye üçlüsü damalı bayrağı beşinci sırada gördüler.
LMP3 sınıfında zafer Laurent Horr ve Jean Philippe Dayraut'un mücadele ettiği #4 DK Engineering'in oldu.
LM GTE'de ise Matteo Cressoni, Rino Mastronardi ve Miguel Molina üçlüsünün yarıştığı #80 Iron Lynx kazandı.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
| Roman Rusinov
Franco Colapinto
Nyck deVries
|126
|4:00'17.286
|2
| Philip Hanson
Jonathan Aberdein
Tom Gamble
|126
|4:00'23.671
|6.385
|6.385
|3
| Job Uitert
Nico Jamin
Manuel Maldonado
|126
|4:00'41.558
|24.272
|17.887
|4
| Tristan Gommendy
Rene Binder
Memo Rojas
|126
|4:01'00.457
|43.171
|18.899
|5
| Robert Kubica
Louis Deletraz
Ye Yifei
|126
|4:01'08.286
|51.000
|7.829
|6
| Salih Yoluç
Charlie Eastwood
Harry Tincknell
|126
|4:01'12.053
|54.767
|3.767
|7
| Diego Menchaca
Ferdinand Habsburg
Richard Bradley
|126
|4:01'42.127
|1'24.841
|30.074
|8
| Julien Canal
Will Stevens
James Allen
|125
|4:00'31.710
|1 Lap
|1 Lap
|9
| Paul Lafargue
Paul-Loup Chatin
Jean-Eric Vergne
|125
|4:00'33.618
|1 Lap
|1.908
|10
| John Falb
Rui Andrade
Roberto Merhi
|125
|4:01'09.408
|1 Lap
|35.790
|11
| Francesco Dracone
Sergio Campana
Markus Pommer
|125
|4:01'09.462
|1 Lap
|0.054
|12
| Alexandre Coigny
Nicolas Lapierre
Antonin Borga
|125
|4:01'37.823
|1 Lap
|28.361
|13
| Matthieu Lahaye
Jean Lahaye
François Heriau
|124
|4:01'22.126
|2 Laps
|1 Lap
|14
| Vincent Capillaire
Maxime Robin
Arnold Robin
|124
|4:01'49.891
|2 Laps
|27.765
|15
| Dwight Merriman
Kyle Tilley
Gabriel Aubry
|122
|4:01'09.109
|4 Laps
|2 Laps
|16
| Laurents Hörr
Jean-Philippe Dayraut
|119
|4:01'17.825
|7 Laps
|3 Laps
|17
| Nicolas Maulini
Matthew Bell
Niklas Kruetten
|119
|4:01'41.644
|7 Laps
|23.819
|18
| Wayne Boyd
Robert Wheldon
Edouard Cauhaupe
|119
|4:02'09.517
|7 Laps
|27.873
|19
|Mike Benham
Alex Kapadia
Malthe Jakobsen
|118
|4:00'27.491
|8 Laps
|1 Lap
|20
| Tony Wells
Colin NobleJr.
|118
|4:00'29.716
|8 Laps
|2.225
|21
| Gustas Grinbergas
Mateusz Kaprzyk
Mattia Pasini
|118
|4:00'58.976
|8 Laps
|29.260
|22
| Eric Trouillet
Sébastien Page
David Droux
|118
|4:01'07.725
|8 Laps
|8.749
|23
|David Hauser
Gary Hauser
Tom Cloet
|118
|4:01'32.221
|8 Laps
|24.496
|24
| Matthias Kaiser
Rory Penttinen
|118
|4:02'04.247
|8 Laps
|32.026
|25
| Takuma Aoki
Nigel Bailly
Pierre Sancinena
|117
|4:00'24.549
|9 Laps
|1 Lap
|26
| Andrea Dromedari
Joey Alders
|117
|4:00'38.646
|9 Laps
|14.097
|27
| Matteo Cressoni
Rino Mastronardi
Miguel Molina
|117
|4:00'47.292
|9 Laps
|8.646
|28
|Cresp Christophe
Fabien Lavergne
Adrien Chila
|117
|4:01'01.341
|9 Laps
|14.049
|29
| Duncan Cameron
Matt Griffin
David Perel
|117
|4:01'01.970
|9 Laps
|0.629
|30
|Nick Adcock
Austin McCusker
Max Koebolt
|117
|4:01'07.010
|9 Laps
|5.040
|31
| François Perrodo
Emmanuel Collard
Alessio Rovera
|117
|4:01'19.913
|9 Laps
|12.903
|32
| Christian Ried
Cooper MacNeil
Gianmaria Bruni
|117
|4:01'21.333
|9 Laps
|1.420
|33
| Claudio Schiavoni
Giorgio Sernagiotto
Paolo Ruberti
|117
|4:01'32.985
|9 Laps
|11.652
|34
| Jody Fannin
Andrea Fontana
Rodrigo Sales
|115
|4:01'03.415
|11 Laps
|2 Laps
|35
| John Hartshorne
Ross Gunn
Ollie Hancock
|115
|4:01'11.879
|11 Laps
|8.464
|36
|James McGuire
Duncan Tappy
Andrew Bentley
|113
|4:00'35.922
|13 Laps
|2 Laps
|37
| Michael Fassbender
Jaxon Evans
Richard Lietz
|96
|4:01'28.869
|30 Laps
|17 Laps
| Rob Hodes
Garrett Grist
Charles Crews
|94
|3:11'53.733
|32 Laps
|2 Laps
| Rahel Frey
Michelle Gatting
Manuela Gostner
|41
|1:28'11.250
|85 Laps
|53 Laps
| Martin Hippe
Ugo De
Ulysse De
|28
|56'22.408
|98 Laps
|13 Laps
|Alessandro Bressan
Andreas Laskaratos
Damiano Fioravanti
|20
|38'01.162
|106 Laps
|8 Laps
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|European Le Mans
|Etkinlik
|Paul Ricard
|Pilotlar
|Salih Yoluç
|Takımlar
|Racing Team Turkey by TF Sport
|Editör
|Kemal Şengül