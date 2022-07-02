Avrupa Le Mans Monza: TDS Racing bu sezon ikinci kez pole'de, Racing Team Turkey 10. oldu
Avrupa Le Mans Şampiyonası'nın Monza yarışı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Mathias beche ile TDS Racing'e giderken; Racing Team Turkey 10. oldu.
Mathias Beche, Monza 4 Saat yarışı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında 1:38.032'lik derecesiyle en hızlı isim oldu ve hem kendisinin hem de TDS Racing'in bu sezonki ikinci pole pozisyonunu aldı. TDS Racing, sezonun ilk yarışı olan Fransa yarışında da pole pozisyonunun sahibi olmuştu.
10 dakikalık seansın ilk dakikalarında, #47 Algarve Pro Racing Oreca oracı ile #37 Cool Racing Oreca araçları en hızlı dereceleri kaydettiler.
#47 Algarve aracını süren James Allen, 1:38.625'lik derecesiyle ilk sıradaydı. Sonrasında Beche geldi ve 1:38.414 yaparak Allen'ı geçti ve zirveye yükseldi.
Beche, seansın sonunda derecesini geliştirdi ve 1:38.032'lik derecesiyle dominant bir performansa imza attı.
#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson: Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Jack Aitken
Fotoğraf: ELMS
İlk çizgide Beche'ye #65 Panis Racing Oreca aracı katılacak. Pietro Fittipaldi'nin sürdüğü #43 Europol Competition aracı ise üçüncü sırayı aldı. Seansın ilk bölümlerinde zirvede yer alan James Allen ise seansı 4. sırada noktaladı.
Bu hafta sonu griddeki en hızlı araç görüntüsü çizen ve antrenman seanslarını zirvede tamamlayan Racing Team Turkey, zorlu bir seansı arkasında bıraktı. Temsilcimiz Salih Yoluç ve ekibi, yarın gerçekleştirilecek Monza 4 Saat yarışına 10. sıradan başlayacaklar.
Seansın ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yapan temsilcimiz Salih, şunları söyledi: Tüm takım için zorlu bir sıralama seansı oldu, özellikle bütün hafta sonu en hızlı takımken... Yarın yeni bir gün ve yukarı tırmanacağız. 10. sıradan başlıyoruz."
ELMS Monza 4 Saat yarışı, yarın TSİ 12.30'da başlayacak ve "The Race" Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Yayın linkine buradan ulaşabilirsiniz.
Seans sonucu:
#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson: Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Jack Aitken
Fotoğraf: Alessio Morgese / Luca Rossini