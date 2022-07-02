Avrupa Le Mans Monza: TDS Racing bu sezon ikinci kez pole'de, Racing Team Turkey 10. oldu

İlk çizgide Beche'ye #65 Panis Racing Oreca aracı katılacak. Pietro Fittipaldi'nin sürdüğü #43 Europol Competition aracı ise üçüncü sırayı aldı. Seansın ilk bölümlerinde zirvede yer alan James Allen ise seansı 4. sırada noktaladı.

Bu hafta sonu griddeki en hızlı araç görüntüsü çizen ve antrenman seanslarını zirvede tamamlayan Racing Team Turkey, zorlu bir seansı arkasında bıraktı. Temsilcimiz Salih Yoluç ve ekibi, yarın gerçekleştirilecek Monza 4 Saat yarışına 10. sıradan başlayacaklar.

Seansın ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yapan temsilcimiz Salih, şunları söyledi: Tüm takım için zorlu bir sıralama seansı oldu, özellikle bütün hafta sonu en hızlı takımken... Yarın yeni bir gün ve yukarı tırmanacağız. 10. sıradan başlıyoruz."

ELMS Monza 4 Saat yarışı, yarın TSİ 12.30'da başlayacak ve "The Race" Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Yayın linkine buradan ulaşabilirsiniz.