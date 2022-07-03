Avrupa Le Mans Monza: Racing Team Turkey kendi sınıfında podyumda!

Haberi dinle

Avrupa Le Mans Şampiyonası'nın 3. ayağı, bu hafta sonu İtalya'daki Monza Pisti'nde gerçekleştirildi. Hız Tapınağında gerçekleştirilen 4 saatlik yarış öncesinde hava 32 derece, pist üstü sıcaklık ise 48 dereceydi ve takımları sıcak bir yarış bekliyordu.

42 aracın start almasıyla yarış başladı ve dün pole pozisyonunun sahibi olan #31 TDS Racing aracı ilk şikana lider girdi. #34 Racing Team Turkey aracı ise startta bir darbe aldı ve yarışına hasarlı bir şekilde devam etti.

Sonrasında hareketli bir yarış izledik. Yarışın ilk saatinde birçok kaza oldu ve güvenlik aracının birçok kez piste girdiğini gördük. İki saatlik yarışmanın ardından #9 Prema Racing Oreca liderdi, #34 Racing Team Turkey aracında Jack Aitken ise LMP2 Pro-Am sınıfında liderdi.

Yarışın sonuna geldiğimizde ise LMP2 Pro-Am galibiyet mücadelesi kızışmıştı. #24 Nielsen Racing Oreca aracı liderdi, #34 Racing Team Turkey aracındaki Jack Aitken ise onun 0.5 saniye arkasında ikinci sırada yer alıyordu. Onları #47 Algarve Pro Racing Oreca aracı takip etmekteydi.

Bu üç araç, LMP2 Pro-Am galibiyeti için mücadele ettiler ve #24 Nielsen Racing aracı, #34 Racing Team Turkey aracının sadece ama sadece 0.066 sn önünde zafere ulaştı.

4 saatlik yarışmanın ardından bu iki aracı sadece 0.066 saniye ayırıyordu. LMP2 Pro-Am galibi, #24 Nielsen Racing aracı, genel klasmanda 6. sırayı aldı. Temsilcimiz Salih Yoluç ve ekibi ise LMP2 Pro-Am'de 2. olarak kendi sınıflarında podyuma çıktılar ve galibiyeti 0.066 sn farkla kaçırdılar.

#34 Racing Team Turkey aracımız, genel klasmanda ise 7. sırada yer aldı. LMP2 Pro-Am sınıfında podyumu #47 Algarve Pro Racing Oreca aracı tamamladı.

Genel klasmanda IDEC Sport zafere ulaştı ve 2019 Portimao 4 Saat yarışından bu yana ilk zaferini aldı. LMP3 sınıfında ise galibiyet #13 Inter Europol Competition Ligier'in oldu.

Yarışın ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Salih Yoluç, şunları söyledi: "Kendi klasmanımızda ikinci olduk (kazanan arabadan sadece 0.066 gerideydik), genel klasmanda ise 7. bitirdik."

"Startta aldığımız darbenin kotu etkisine rağmen genel klasman podyumu için çok güçlü bir durumdaydık ama güvenlik aracının başka fikirleri vardı. Takım ve takım arkadaşlarım harika bir iş çıkardı, daha fazlası olamazdı."

2022 Avrupa Le Mans Şampiyonası, 28 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Barselona 4 Saat yarışı ile devam edecek.

#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson: Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Jack Aitken Fotoğraf: Alessio Morgese / Luca Rossini