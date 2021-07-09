Avrupa Le Mans Monza 1. antrenman: Racing Team Turkey, ilk seansın en hızlısı

Red Bull Ring 4 Saat yarışında takımımızla ilk yarışına çıkan ve pole pozisyonunu alan Logan Sargeant, 1:38.054 saniyelik turuyla genel klasmanda seansın en hızlı turunu kaydetti.

İkinci sırada #26 G-Drive Racing Aurus yer alırken; #41 Orlen Team WRT Oreca ilk 3'ü tamamladı.

Seansın ortasında #37 Cool Racing Oreca aracı 7. virajda spin atarak bariyerlere çarptı ve sonrasında da piste geri uçtu. Bu kaza, kırmızı bayrakların çıkmasına neden oldu. Kazayı geçiren Antonin Borga, herhangi bir sağlık problemi yaşamadı ve aracından kendi başına çıkabildi.

Kaza esnasında araçtan piste savrulan parçaların toplanması ve bariyerin onarılmasının ardından seans devam etti.

Le Castellet'de kazanan Laurents Hörr, 1:43.683 saniyelik derecesiyle LMP3 sınıfında ilk sıraya yerleşti. #2 United Autosport Ligier pilotu son şampiyon Wayne Boyd ise 0.318 sn arkada ikinci oldu.

#88 AF Corse Ferrari aracı LMGTE sınıfında ilk sıradaydı. Alessio Rovera, 1:47.441 saniyelik derecesiyle seansı ilk sırada tamamladı. #80 Iron Lynx Ferrari pilotu Miguel Molina ise 1:47.514 saniyelik derecesiyle ikinci oldu.