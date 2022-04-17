Avrupa Le Mans Fransa: Racing Team Turkey Pro/Am sınıfında zafer elde etti!

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LMP2

Yarış, başlangıçta üç Güvenlik Aracı periyodu ve iki sarı bayrak ile bölündü. Bu da, birkaç takımın yarış stratejilerini değiştirmesine sebep oldu ve herkes, dört saatlik yarışın sonunda kimin önde olacağını tahmin etmeye çalıştı.

#9 Prema Racing Oreca, yarışı Sophia Floersch ve Bent Viscaal'ın #19 Algarve Pro Racing Oreca'sından 10.9 saniye önde bitirdi. Job Van Uitert, Julien Canal ve Nico Jamin'in sürdüğü #65 Panis Racing Oreca ise üçüncü oldu.

Takımımız Racing Team Turkey, Salih Yoluç, Jack Aitken ve Charlie Eastwood'un #34 aracıyla Pro/Am sınıfında zafer elde etti ve genel klasmanda altıncı oldu.

#9 Prema Racing Oreca 07 - Gibson: Lorenzo Colombo, Louis Deletraz, Ferdinand Habsburg Fotoğraf: ELMS

LMP3

LMP3 zaferini Maurice Smith, Michael Benham ve Malthe Jakobsen'in sürdüğü #17 Cool Racing Ligier elde etti. Jakobsen, Nicolas Pino'nun #13 Inter Europol Competition Ligier'iyle arasındaki büyük farkı kapatarak 3 saniyeden az bir farkla önde bitirdi.

LMGTE

LMGTE'nin kazananı ise #32 Rinaldi Racing Ferrari F488 GTE EVO oldu. Nico Varrone, son turlarda #77 Proton Competition Porsche 911 RSR-19 sürücüsü Gianmaria Bruni ile mücadele etti. İki araç, son virajdan çıkarken yan yana geldi ve Arjantinli sürücü damalı bayrağı sadece 0.120 sn ile önde gördü. Bu, ELMS'teki en az farkla kazanılan yarış galibiyeti oldu.

#93 Proton Competition Porsche yarışı üçüncü tamamladı ve Michael Fassbender, Richard Lietz ve Zacharie Robichon'un yanında arka arkaya ikinci ELMS podyumunu kazandı.

Seans sonucu:​