Avrupa Le Mans Fransa: Racing Team Turkey Pro/Am sınıfında zafer elde etti!
2022 Avrupa Le Mans sezonunun ilk yarışını son dünya şampiyonu Louis Deletraz ile Prema Racing kazanırken Salih Yoluç ve takımı Racing Team Turkey Pro-Am sınıfında zafere ulaştı.
LMP2
Yarış, başlangıçta üç Güvenlik Aracı periyodu ve iki sarı bayrak ile bölündü. Bu da, birkaç takımın yarış stratejilerini değiştirmesine sebep oldu ve herkes, dört saatlik yarışın sonunda kimin önde olacağını tahmin etmeye çalıştı.
#9 Prema Racing Oreca, yarışı Sophia Floersch ve Bent Viscaal'ın #19 Algarve Pro Racing Oreca'sından 10.9 saniye önde bitirdi. Job Van Uitert, Julien Canal ve Nico Jamin'in sürdüğü #65 Panis Racing Oreca ise üçüncü oldu.
Takımımız Racing Team Turkey, Salih Yoluç, Jack Aitken ve Charlie Eastwood'un #34 aracıyla Pro/Am sınıfında zafer elde etti ve genel klasmanda altıncı oldu.
#9 Prema Racing Oreca 07 - Gibson: Lorenzo Colombo, Louis Deletraz, Ferdinand Habsburg
Fotoğraf: ELMS
LMP3
LMP3 zaferini Maurice Smith, Michael Benham ve Malthe Jakobsen'in sürdüğü #17 Cool Racing Ligier elde etti. Jakobsen, Nicolas Pino'nun #13 Inter Europol Competition Ligier'iyle arasındaki büyük farkı kapatarak 3 saniyeden az bir farkla önde bitirdi.
LMGTE
LMGTE'nin kazananı ise #32 Rinaldi Racing Ferrari F488 GTE EVO oldu. Nico Varrone, son turlarda #77 Proton Competition Porsche 911 RSR-19 sürücüsü Gianmaria Bruni ile mücadele etti. İki araç, son virajdan çıkarken yan yana geldi ve Arjantinli sürücü damalı bayrağı sadece 0.120 sn ile önde gördü. Bu, ELMS'teki en az farkla kazanılan yarış galibiyeti oldu.
#93 Proton Competition Porsche yarışı üçüncü tamamladı ve Michael Fassbender, Richard Lietz ve Zacharie Robichon'un yanında arka arkaya ikinci ELMS podyumunu kazandı.
Seans sonucu:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Araç
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Pitler
|Yarış dışı
|Puan
|Bonus
|1
|9
| Lorenzo Colombo
Louis Deletraz
Ferdinand Habsburg
|Oreca 07
|120
|-
|5
|2
|19
| Sophia Floersch
Bent Viscaal
|Oreca 07
|120
|10.936
|10.936
|10.936
|6
|3
|65
| Julien Canal
Nico Jamin
Job Uitert
|Oreca 07
|120
|13.484
|13.484
|2.548
|5
|4
|28
| Paul Lafargue
Paul-Loup Chatin
Patrick Pilet
|Oreca 07
|120
|30.027
|30.027
|16.543
|5
|5
|37
| Nicolas Lapierre
Niklas Krütten
Ye Yifei
|Oreca 07
|120
|30.537
|30.537
|0.510
|5
|6
|34
| Salih Yoluç
Charlie Eastwood
Jack Aitken
|Oreca 07
|120
|33.737
|33.737
|3.200
|5
|7
|22
| Philip Hanson
Tom Gamble
Duncan Tappy
|Oreca 07
|120
|1'01.958
|1'01.958
|28.221
|7
|8
|88
| François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|Oreca 07
|120
|1'12.820
|1'12.820
|10.862
|6
|9
|21
| Matthias Kaiser
Thomas Laurent
Ugo De
|Oreca 07
|119
|1 lap
|5
|10
|31
|Philippe Cimadomo
Mathias Beche
Tijmen van der Helm
|Oreca 07
|119
|1 lap
|6
|11
|43
| Fabio Scherer
Pietro Fittipaldi
David Heinemeier Hansson
|Oreca 07
|119
|1 lap
|5
|12
|30
| Memo Rojas
Reshad de
Richard Bradley
|Oreca 07
|119
|1 lap
|7
|13
|24
| Rodrigo Sales
Matthew Bell
Ben Hanley
|Oreca 07
|119
|1 lap
|6
|14
|35
| Francesco Dracone
Sergio Campana
Markus Pommer
|Oreca 07
|118
|2 laps
|6
|15
|51
| Rob Hodes
Gabriel Aubry
Jazeman Jaafar
|Oreca 07
|118
|2 laps
|8
|16
|40
| Eric Trouillet
Sébastien Page
David Droux
|Oreca 07
|118
|2 laps
|6
|17
|17
|Maurice Smith
Mike Benham
Malthe Jakobsen
|Ligier JS P320
|115
|5 laps
|4
|18
|13
|Charles Crews
Nicolas Pino
Guilherme Oliveira
|Ligier JS P320
|115
|5 laps
|3
|19
|47
| John Falb
James Allen
Alexander Peroni
|Oreca 07
|114
|6 laps
|6
|20
|2
|Bailey Voisin
Joshua Caygill
Finn Gehrsitz
|Ligier JS P320
|114
|6 laps
|4
|21
|5
|Michael Jensen
Nick Adcock
Alex Kapadia
|Ligier JS P320
|114
|6 laps
|3
|22
|10
| Glenn van Berlo
Xavier Lloveras
Tom Cloet
|Ligier JS P320
|114
|6 laps
|3
|23
|6
| Terrence Woodward
Ross Kaiser
Mark Richards
|Ligier JS P320
|114
|6 laps
|4
|24
|7
| Tony Wells
James Littlejohn
|Ligier JS P320
|113
|7 laps
|3
|25
|32
| Pierre Ehret
Nicolas Varrone
Memo Gidley
|Ferrari F488 GTE
|113
|7 laps
|3
|26
|77
| Christian Ried
Lorenzo Ferrari
Gianmaria Bruni
|Porsche 911 RSR - 19
|113
|7 laps
|3
|27
|93
| Michael Fassbender
Zacharie Robichon
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|113
|7 laps
|4
|28
|83
| Rahel Frey
Michelle Gatting
Sarah Bovy
|Ferrari F488 GTE
|113
|7 laps
|3
|29
|57
| Takeshi Kimura
Frederik Schandorff
Mikkel Jensen
|Ferrari F488 GTE
|113
|7 laps
|3
|30
|95
| John Hartshorne
Henrique Chaves
Jonathan Adam
|Aston Martin Vantage AMR
|113
|7 laps
|4
|31
|60
| Claudio Schiavoni
Matteo Cressoni
Davide Rigon
|Ferrari F488 GTE
|113
|7 laps
|4
|32
|18
| Andrew Haryanto
Martin Rump
Alessio Picariello
|Porsche 911 RSR - 19
|113
|7 laps
|3
|33
|3
| Jim McGuire
Kay Berlo
Andrew Bentley
|Ligier JS P320
|112
|8 laps
|5
|34
|55
| Duncan Cameron
Matt Griffin
David Perel
|Ferrari F488 GTE
|112
|8 laps
|4
|35
|14
|Noam Abramczyk
Mateusz Kaprzyk
James Dayson
|Ligier JS P320
|112
|8 laps
|4
|36
|66
|Giacomo Petrobelli
Sean Hudspeth
Matthew Payne
|Ferrari F488 GTE
|112
|8 laps
|4
|37
|33
| Christian Hook
Oscar Tunjo
Fabrizio Crestani
|Ferrari F488 GTE
|112
|8 laps
|6
|38
|4
|Sebastian Alvarez
Alexander Bukhantsov
Tom van
|Duqueine M30 - D08
|112
|8 laps
|4
|39
|11
| Marcos Siebert
Max Koebolt
Adrien Chila
|Ligier JS P320
|70
|50 laps
|4
|40
|27
|Nicolas Maulini
Jean-Ludovic Foubert
Antoine Doquin
|Ligier JS P320
|22
|98 laps
|1
|41
|15
| Horst FelbermayrJr.
Valentino Catalano
Austin McCusker
|Ligier JS P320
|9
|111 laps
|42
|69
| Ahmad AlHarthy
Marco Sorensen
Samuel de
|Aston Martin Vantage AMR
|0
|120 laps
Avrupa Le Mans Fransa: Sezonun ilk pole'ü TDS Racing'e gitti, Racing Team Turkey 4. oldu