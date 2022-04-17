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European Le Mans / Le Castellet Yarış raporu

Avrupa Le Mans Fransa: Racing Team Turkey Pro/Am sınıfında zafer elde etti!

2022 Avrupa Le Mans sezonunun ilk yarışını son dünya şampiyonu Louis Deletraz ile Prema Racing kazanırken Salih Yoluç ve takımı Racing Team Turkey Pro-Am sınıfında zafere ulaştı.

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Avrupa Le Mans Fransa: Racing Team Turkey Pro/Am sınıfında zafer elde etti!
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LMP2

Yarış, başlangıçta üç Güvenlik Aracı periyodu ve iki sarı bayrak ile bölündü. Bu da, birkaç takımın yarış stratejilerini değiştirmesine sebep oldu ve herkes, dört saatlik yarışın sonunda kimin önde olacağını tahmin etmeye çalıştı.

#9 Prema Racing Oreca, yarışı Sophia Floersch ve Bent Viscaal'ın #19 Algarve Pro Racing Oreca'sından 10.9 saniye önde bitirdi. Job Van Uitert, Julien Canal ve Nico Jamin'in sürdüğü #65 Panis Racing Oreca ise üçüncü oldu.

Takımımız Racing Team Turkey, Salih Yoluç, Jack Aitken ve Charlie Eastwood'un #34 aracıyla Pro/Am sınıfında zafer elde etti ve genel klasmanda altıncı oldu.

#9 Prema Racing Oreca 07 - Gibson: Lorenzo Colombo, Louis Deletraz, Ferdinand Habsburg

#9 Prema Racing Oreca 07 - Gibson: Lorenzo Colombo, Louis Deletraz, Ferdinand Habsburg

Fotoğraf: ELMS

LMP3

LMP3 zaferini Maurice Smith, Michael Benham ve Malthe Jakobsen'in sürdüğü #17 Cool Racing Ligier elde etti. Jakobsen, Nicolas Pino'nun #13 Inter Europol Competition Ligier'iyle arasındaki büyük farkı kapatarak 3 saniyeden az bir farkla önde bitirdi.

LMGTE

LMGTE'nin kazananı ise #32 Rinaldi Racing Ferrari F488 GTE EVO oldu. Nico Varrone, son turlarda #77 Proton Competition Porsche 911 RSR-19 sürücüsü Gianmaria Bruni ile mücadele etti. İki araç, son virajdan çıkarken yan yana geldi ve Arjantinli sürücü damalı bayrağı sadece 0.120 sn ile önde gördü. Bu, ELMS'teki en az farkla kazanılan yarış galibiyeti oldu.

#93 Proton Competition Porsche yarışı üçüncü tamamladı ve Michael Fassbender, Richard Lietz ve Zacharie Robichon'un yanında arka arkaya ikinci ELMS podyumunu kazandı.

Seans sonucu:

​​
Sıra   # Sürücü Araç Tur Zaman Fark Ara Pitler Yarış dışı Puan Bonus
1   9 Italy Lorenzo Colombo
Switzerland Louis Deletraz
Austria Ferdinand Habsburg		 Oreca 07 120 -     5      
2   19 Germany Sophia Floersch
Netherlands Bent Viscaal		 Oreca 07 120 10.936 10.936 10.936 6      
3   65 France Julien Canal
France Nico Jamin
Netherlands Job Uitert		 Oreca 07 120 13.484 13.484 2.548 5      
4   28 France Paul Lafargue
France Paul-Loup Chatin
France Patrick Pilet		 Oreca 07 120 30.027 30.027 16.543 5      
5   37 France Nicolas Lapierre
Germany Niklas Krütten
China Ye Yifei		 Oreca 07 120 30.537 30.537 0.510 5      
6   34 Turkey Salih Yoluç
Ireland Charlie Eastwood
United Kingdom Jack Aitken		 Oreca 07 120 33.737 33.737 3.200 5      
7   22 United Kingdom Philip Hanson
United Kingdom Tom Gamble
Duncan Tappy		 Oreca 07 120 1'01.958 1'01.958 28.221 7      
8   88 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera		 Oreca 07 120 1'12.820 1'12.820 10.862 6      
9   21 Switzerland Matthias Kaiser
France Thomas Laurent
Ugo De		 Oreca 07 119 1 lap     5      
10   31 Philippe Cimadomo
Switzerland Mathias Beche
Netherlands Tijmen van der Helm		 Oreca 07 119 1 lap     6      
11   43 Switzerland Fabio Scherer
Brazil Pietro Fittipaldi
Denmark David Heinemeier Hansson		 Oreca 07 119 1 lap     5      
12   30 Mexico Memo Rojas
Reshad de
United Kingdom Richard Bradley		 Oreca 07 119 1 lap     7      
13   24 United States Rodrigo Sales
United Kingdom Matthew Bell
United Kingdom Ben Hanley		 Oreca 07 119 1 lap     6      
14   35 Italy Francesco Dracone
Italy Sergio Campana
Germany Markus Pommer		 Oreca 07 118 2 laps     6      
15   51 United States Rob Hodes
France Gabriel Aubry
Malaysia Jazeman Jaafar		 Oreca 07 118 2 laps     8      
16   40 France Eric Trouillet
Switzerland Sébastien Page
Switzerland David Droux		 Oreca 07 118 2 laps     6      
17   17 Maurice Smith
Mike Benham
Malthe Jakobsen		 Ligier JS P320 115 5 laps     4      
18   13 Charles Crews
Nicolas Pino
Guilherme Oliveira		 Ligier JS P320 115 5 laps     3      
19   47 United States John Falb
Australia James Allen
Alexander Peroni		 Oreca 07 114 6 laps     6      
20   2 Bailey Voisin
Joshua Caygill
Finn Gehrsitz		 Ligier JS P320 114 6 laps     4      
21   5 Michael Jensen
United Kingdom Nick Adcock
United Kingdom Alex Kapadia		 Ligier JS P320 114 6 laps     3      
22   10 Netherlands Glenn van Berlo
Spain Xavier Lloveras
Belgium Tom Cloet		 Ligier JS P320 114 6 laps     3      
23   6 United Kingdom Terrence Woodward
United Kingdom Ross Kaiser
Mark Richards		 Ligier JS P320 114 6 laps     4      
24   7 United Kingdom Tony Wells
United Kingdom James Littlejohn		 Ligier JS P320 113 7 laps     3      
25   32 Germany Pierre Ehret
Nicolas Varrone
Memo Gidley		 Ferrari F488 GTE 113 7 laps     3      
26   77 Germany Christian Ried
Lorenzo Ferrari
Italy Gianmaria Bruni		 Porsche 911 RSR - 19 113 7 laps     3      
27   93 Germany Michael Fassbender
Canada Zacharie Robichon
Austria Richard Lietz		 Porsche 911 RSR - 19 113 7 laps     4      
28   83 Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting
Belgium Sarah Bovy		 Ferrari F488 GTE 113 7 laps     3      
29   57 Japan Takeshi Kimura
Switzerland Frederik Schandorff
Denmark Mikkel Jensen		 Ferrari F488 GTE 113 7 laps     3      
30   95 United Kingdom John Hartshorne
Henrique Chaves
United Kingdom Jonathan Adam		 Aston Martin Vantage AMR 113 7 laps     4      
31   60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Matteo Cressoni
Italy Davide Rigon		 Ferrari F488 GTE 113 7 laps     4      
32   18 Indonesia Andrew Haryanto
Estonia Martin Rump
Belgium Alessio Picariello		 Porsche 911 RSR - 19 113 7 laps     3      
33   3 United States Jim McGuire
Netherlands Kay Berlo
Andrew Bentley		 Ligier JS P320 112 8 laps     5      
34   55 United Kingdom Duncan Cameron
Ireland Matt Griffin
South Africa David Perel		 Ferrari F488 GTE 112 8 laps     4      
35   14 Noam Abramczyk
Poland Mateusz Kaprzyk
Canada James Dayson		 Ligier JS P320 112 8 laps     4      
36   66 Giacomo Petrobelli
Sean Hudspeth
Matthew Payne		 Ferrari F488 GTE 112 8 laps     4      
37   33 Germany Christian Hook
Oscar Tunjo
Italy Fabrizio Crestani		 Ferrari F488 GTE 112 8 laps     6      
38   4 Sebastian Alvarez
Alexander Bukhantsov
Tom van		 Duqueine M30 - D08 112 8 laps     4      
39   11 Argentina Marcos Siebert
Netherlands Max Koebolt
Adrien Chila		 Ligier JS P320 70 50 laps     4      
40   27 Nicolas Maulini
Jean-Ludovic Foubert
Antoine Doquin		 Ligier JS P320 22 98 laps     1      
41   15 Austria Horst FelbermayrJr.
Valentino Catalano
United States Austin McCusker		 Ligier JS P320 9 111 laps            
42   69 United Kingdom Ahmad AlHarthy
Denmark Marco Sorensen
Samuel de		 Aston Martin Vantage AMR 0 120 laps          
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