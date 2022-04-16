Avrupa Le Mans Fransa: Sezonun ilk pole'ü TDS Racing'e gitti, Racing Team Turkey 4. oldu

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2022 Avrupa Le Mans sezonunun ilk yarışı, bu hafta sonu Paul Ricard Pisti'nde gerçekleştirilecek. Yeni sezon Le Castellet 4 saat yarışı ile başlayacak. #34 Racing Team Turkey aracı bu sezon Salih Yoluç, Jack Aitken, Charlie Eastwood pilot kadrosuyla yarışacak.

Pazar günkü yarış öncesinde bugün gerçekleştirilen 10 dakikalık sıralama turları seansında, pole pozisyonu #31 TDS Racing'e gitti. #31 TDS Racing pilotu Mathias Beche, seansın bitimine 4 dakika kala 1:43.038'lik turuyla ilk sıraya yerleşti.

Beche'den önce, #9 Prema Racing, #37 Cool Racing ve #22 United Autosports araçları da ilk sıraya yükselmişlerdi. Beche ilk sırada yer alıyordu fakat seans henüz noktalanmamıştı ve Beche'nin rakipleri mor ve mavi sektör dereceleriyle geliyorlardı.

#34 Racing Team Turkey aracını süren Jack Aitken de pole için mücadele edebilecek bir turla geliyordu ki kırmızı bayraklar çıktı ve seans erken sona erdi.