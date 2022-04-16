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European Le Mans / Le Castellet Sıralama turları raporu

Avrupa Le Mans Fransa: Sezonun ilk pole'ü TDS Racing'e gitti, Racing Team Turkey 4. oldu

2022 Avrupa Le Mans sezonunun ilk sıralama turlarında pole pozisyonu #31 TDS Racing'e giderken, Racing Team Turkey 4. oldu.

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Avrupa Le Mans Fransa: Sezonun ilk pole'ü TDS Racing'e gitti, Racing Team Turkey 4. oldu
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LMP2

2022 Avrupa Le Mans sezonunun ilk yarışı, bu hafta sonu Paul Ricard Pisti'nde gerçekleştirilecek. Yeni sezon Le Castellet 4 saat yarışı ile başlayacak. #34 Racing Team Turkey aracı bu sezon Salih Yoluç, Jack Aitken, Charlie Eastwood pilot kadrosuyla yarışacak. 

Pazar günkü yarış öncesinde bugün gerçekleştirilen 10 dakikalık sıralama turları seansında, pole pozisyonu #31 TDS Racing'e gitti. #31 TDS Racing pilotu Mathias Beche, seansın bitimine 4 dakika kala 1:43.038'lik turuyla ilk sıraya yerleşti.

Beche'den önce, #9 Prema Racing, #37 Cool Racing ve #22 United Autosports araçları da ilk sıraya yükselmişlerdi. Beche ilk sırada yer alıyordu fakat seans henüz noktalanmamıştı ve Beche'nin rakipleri mor ve mavi sektör dereceleriyle geliyorlardı.

#34 Racing Team Turkey aracını süren Jack Aitken de pole için mücadele edebilecek bir turla geliyordu ki kırmızı bayraklar çıktı ve seans erken sona erdi. 

#40 Graff Oreca aracı yolda kaldı ve yarış kontrol, seansı durdurmak zorunda kaldı. Jack Aitken güçlü derecelerle geliyordu ve Racing Team Turkey, bu şanssız kırmızı bayrak nedeniyle belki de pole pozisyonundan olmuş oldu. 

Kırmızı bayraklarla birlikte Beche pole pozisyonunu korudu. #22 United Autosports Oreca ikinci sırayı alırken, #9 Prema Racing üçüncü oldu. #34 Racing Team Turkey ise yarınki Le Castellet 4 Saat yarışına 4. sıradan başlayacak. 

Le Castellet 4 Saat yarışı, yarın TSİ 12.00'de başlayacak. 

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#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson LMP2, Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Harry Tincknell

Fotoğraf: Eric Le Galliot

LMP3

LMP3 sınıfında pole pozisyonu Malthe Jakobsen'e ve #17 Cool Racing'e gitti. Jakobsen, seansın sonunda attığı zaman turunda 1:49.008 yaptı ve pole pozisyonuna uzandı. 

#5 RLR MSport ise Alex Kapadia'nın son saniyelerdeki 1:49.347'lik turuyla ikinci sırayı aldı. Son şampiyonlar, yarınki yarışa #17 Cool Racing'in hemen arkasında başlayacaklar. 

Diğer Cool Racing aracı #27, 1:49.622 ile seansı üçüncü sırada tamamladı. #4 DKR Engineering Duqueine-Nissan ise dördüncü sırayı aldı. 

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LMGTE

LMGTE sınıfında pole pozisyonu #32 Rinaldi Racing Ferrari'nin oldu. Memo Gidley, 1:54.755'lik derecesiyle #32'yi pole pozisyonuna taşıyan isimdi. 

#69 Aston Martin, Ferrari'nin 0.154 sn gerisinde ikinci oldu. #83 Ferrari üçüncü sırayı aldı. Ferrari'ye ikinci çizgide #77 Porsche aracı eşlik edecek. 

Le Castellet 4 Saat yarışı, yarın TSİ 12.00'de başlayacak. 

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Philippe Cimadomo
Switzerland Mathias Beche
Netherlands Tijmen van der Helm 		4 1'43.038     201.630
2 United Kingdom Philip Hanson
United Kingdom Tom Gamble
Duncan Tappy 		5 1'43.191 0.153 0.153 201.331
3 Italy Lorenzo Colombo
Switzerland Louis Deletraz
Austria Ferdinand Habsburg 		6 1'43.431 0.393 0.240 200.864
4 Turkey Salih Yoluç
Ireland Charlie Eastwood
United Kingdom Jack Aitken 		6 1'43.505 0.467 0.074 200.720
5 France Julien Canal
France Nico Jamin
Netherlands Job Uitert 		5 1'43.612 0.574 0.107 200.513
6 United States Rodrigo Sales
United Kingdom Matthew Bell
United Kingdom Ben Hanley 		4 1'43.639 0.601 0.027 200.461
7 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		5 1'43.750 0.712 0.111 200.246
8 France Paul Lafargue
France Paul-Loup Chatin
France Patrick Pilet 		5 1'43.851 0.813 0.101 200.051
9 Switzerland Fabio Scherer
Brazil Pietro Fittipaldi
Denmark David Heinemeier Hansson 		5 1'44.016 0.978 0.165 199.734
10 Germany Sophia Floersch
Netherlands Bent Viscaal 		5 1'44.030 0.992 0.014 199.707
11 United States Rob Hodes
France Gabriel Aubry
Malaysia Jazeman Jaafar 		5 1'44.224 1.186 0.194 199.336
12 Mexico Memo Rojas
Reshad de
United Kingdom Richard Bradley 		5 1'44.451 1.413 0.227 198.902
13 Switzerland Matthias Kaiser
France Thomas Laurent
Ugo De		 4 1'45.238 2.200 0.787 197.415
14 Italy Francesco Dracone
Italy Sergio Campana
Germany Markus Pommer 		6 1'45.267 2.229 0.029 197.360
15 Maurice Smith
Mike Benham
Malthe Jakobsen		 4 1'49.008 5.970 3.741 190.587
16 Michael Jensen
United Kingdom Nick Adcock
United Kingdom Alex Kapadia 		6 1'49.347 6.309 0.339 189.996
17 Nicolas Maulini
Jean-Ludovic Foubert
Antoine Doquin		 5 1'49.622 6.584 0.275 189.520
18 Sebastian Alvarez
Alexander Bukhantsov
Tom van		 6 1'49.700 6.662 0.078 189.385
19 Bailey Voisin
Joshua Caygill
Finn Gehrsitz		 5 1'49.750 6.712 0.050 189.299
20 Austria Horst FelbermayrJr.
Valentino Catalano
United States Austin McCusker 		6 1'50.429 7.391 0.679 188.135
21 United States Jim McGuire
Netherlands Kay Berlo
Andrew Bentley		 5 1'50.456 7.418 0.027 188.089
22 Netherlands Glenn van Berlo
Spain Xavier Lloveras
Belgium Tom Cloet 		6 1'50.521 7.483 0.065 187.978
23 United Kingdom Tony Wells
United Kingdom James Littlejohn 		6 1'50.553 7.515 0.032 187.924
24 Noam Abramczyk
Poland Mateusz Kaprzyk
Canada James Dayson 		6 1'50.602 7.564 0.049 187.841
25 Charles Crews
Nicolas Pino
Guilherme Oliveira		 6 1'50.731 7.693 0.129 187.622
26 United Kingdom Terrence Woodward
United Kingdom Ross Kaiser
Mark Richards		 6 1'51.209 8.171 0.478 186.815
27 Argentina Marcos Siebert
Netherlands Max Koebolt
Adrien Chila		 5 1'52.433 9.395 1.224 184.782
28 Germany Pierre Ehret
Nicolas Varrone
Memo Gidley 		4 1'54.755 11.717 2.322 181.043
29 United Kingdom Ahmad AlHarthy
Denmark Marco Sorensen
Samuel de		 5 1'54.909 11.871 0.154 180.800
30 Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting
Belgium Sarah Bovy 		5 1'55.020 11.982 0.111 180.625
31 Germany Christian Ried
Lorenzo Ferrari
Italy Gianmaria Bruni 		6 1'55.194 12.156 0.174 180.353
32 Germany Michael Fassbender
Canada Zacharie Robichon
Austria Richard Lietz 		6 1'55.449 12.411 0.255 179.954
33 Indonesia Andrew Haryanto
Estonia Martin Rump
Belgium Alessio Picariello 		6 1'55.640 12.602 0.191 179.657
34 Giacomo Petrobelli
Sean Hudspeth
Matthew Payne		 5 1'55.811 12.773 0.171 179.392
35 Germany Christian Hook
Oscar Tunjo
Italy Fabrizio Crestani 		5 1'56.248 13.210 0.437 178.717
36 Japan Takeshi Kimura
Switzerland Frederik Schandorff
Denmark Mikkel Jensen 		5 1'56.305 13.267 0.057 178.630
37 United Kingdom Duncan Cameron
Ireland Matt Griffin
South Africa David Perel 		5 1'56.478 13.440 0.173 178.365
38 Italy Claudio Schiavoni
Italy Matteo Cressoni
Italy Davide Rigon 		5 1'57.161 14.123 0.683 177.325
39 United Kingdom John Hartshorne
Henrique Chaves
United Kingdom Jonathan Adam 		5 1'58.683 15.645 1.522 175.051
40 France Nicolas Lapierre
Germany Niklas Krütten
China Ye Yifei 		4        
41 United States John Falb
Australia James Allen
Alexander Peroni		 3        
42 France Eric Trouillet
Switzerland Sébastien Page
Switzerland David Droux 		3        
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