Avrupa Le Mans Fransa: Sezonun ilk pole'ü TDS Racing'e gitti, Racing Team Turkey 4. oldu
2022 Avrupa Le Mans sezonunun ilk sıralama turlarında pole pozisyonu #31 TDS Racing'e giderken, Racing Team Turkey 4. oldu.
LMP2
2022 Avrupa Le Mans sezonunun ilk yarışı, bu hafta sonu Paul Ricard Pisti'nde gerçekleştirilecek. Yeni sezon Le Castellet 4 saat yarışı ile başlayacak. #34 Racing Team Turkey aracı bu sezon Salih Yoluç, Jack Aitken, Charlie Eastwood pilot kadrosuyla yarışacak.
Pazar günkü yarış öncesinde bugün gerçekleştirilen 10 dakikalık sıralama turları seansında, pole pozisyonu #31 TDS Racing'e gitti. #31 TDS Racing pilotu Mathias Beche, seansın bitimine 4 dakika kala 1:43.038'lik turuyla ilk sıraya yerleşti.
Beche'den önce, #9 Prema Racing, #37 Cool Racing ve #22 United Autosports araçları da ilk sıraya yükselmişlerdi. Beche ilk sırada yer alıyordu fakat seans henüz noktalanmamıştı ve Beche'nin rakipleri mor ve mavi sektör dereceleriyle geliyorlardı.
#34 Racing Team Turkey aracını süren Jack Aitken de pole için mücadele edebilecek bir turla geliyordu ki kırmızı bayraklar çıktı ve seans erken sona erdi.
#40 Graff Oreca aracı yolda kaldı ve yarış kontrol, seansı durdurmak zorunda kaldı. Jack Aitken güçlü derecelerle geliyordu ve Racing Team Turkey, bu şanssız kırmızı bayrak nedeniyle belki de pole pozisyonundan olmuş oldu.
Kırmızı bayraklarla birlikte Beche pole pozisyonunu korudu. #22 United Autosports Oreca ikinci sırayı alırken, #9 Prema Racing üçüncü oldu. #34 Racing Team Turkey ise yarınki Le Castellet 4 Saat yarışına 4. sıradan başlayacak.
Le Castellet 4 Saat yarışı, yarın TSİ 12.00'de başlayacak.
#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson LMP2, Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Harry Tincknell
Fotoğraf: Eric Le Galliot
LMP3
LMP3 sınıfında pole pozisyonu Malthe Jakobsen'e ve #17 Cool Racing'e gitti. Jakobsen, seansın sonunda attığı zaman turunda 1:49.008 yaptı ve pole pozisyonuna uzandı.
#5 RLR MSport ise Alex Kapadia'nın son saniyelerdeki 1:49.347'lik turuyla ikinci sırayı aldı. Son şampiyonlar, yarınki yarışa #17 Cool Racing'in hemen arkasında başlayacaklar.
Diğer Cool Racing aracı #27, 1:49.622 ile seansı üçüncü sırada tamamladı. #4 DKR Engineering Duqueine-Nissan ise dördüncü sırayı aldı.
LMGTE
LMGTE sınıfında pole pozisyonu #32 Rinaldi Racing Ferrari'nin oldu. Memo Gidley, 1:54.755'lik derecesiyle #32'yi pole pozisyonuna taşıyan isimdi.
#69 Aston Martin, Ferrari'nin 0.154 sn gerisinde ikinci oldu. #83 Ferrari üçüncü sırayı aldı. Ferrari'ye ikinci çizgide #77 Porsche aracı eşlik edecek.
Le Castellet 4 Saat yarışı, yarın TSİ 12.00'de başlayacak.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
| Philippe Cimadomo
Mathias Beche
Tijmen van der Helm
|4
|1'43.038
|201.630
|2
| Philip Hanson
Tom Gamble
Duncan Tappy
|5
|1'43.191
|0.153
|0.153
|201.331
|3
| Lorenzo Colombo
Louis Deletraz
Ferdinand Habsburg
|6
|1'43.431
|0.393
|0.240
|200.864
|4
| Salih Yoluç
Charlie Eastwood
Jack Aitken
|6
|1'43.505
|0.467
|0.074
|200.720
|5
| Julien Canal
Nico Jamin
Job Uitert
|5
|1'43.612
|0.574
|0.107
|200.513
|6
| Rodrigo Sales
Matthew Bell
Ben Hanley
|4
|1'43.639
|0.601
|0.027
|200.461
|7
| François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|5
|1'43.750
|0.712
|0.111
|200.246
|8
| Paul Lafargue
Paul-Loup Chatin
Patrick Pilet
|5
|1'43.851
|0.813
|0.101
|200.051
|9
| Fabio Scherer
Pietro Fittipaldi
David Heinemeier Hansson
|5
|1'44.016
|0.978
|0.165
|199.734
|10
| Sophia Floersch
Bent Viscaal
|5
|1'44.030
|0.992
|0.014
|199.707
|11
| Rob Hodes
Gabriel Aubry
Jazeman Jaafar
|5
|1'44.224
|1.186
|0.194
|199.336
|12
| Memo Rojas
Reshad de
Richard Bradley
|5
|1'44.451
|1.413
|0.227
|198.902
|13
| Matthias Kaiser
Thomas Laurent
Ugo De
|4
|1'45.238
|2.200
|0.787
|197.415
|14
| Francesco Dracone
Sergio Campana
Markus Pommer
|6
|1'45.267
|2.229
|0.029
|197.360
|15
|Maurice Smith
Mike Benham
Malthe Jakobsen
|4
|1'49.008
|5.970
|3.741
|190.587
|16
|Michael Jensen
Nick Adcock
Alex Kapadia
|6
|1'49.347
|6.309
|0.339
|189.996
|17
| Nicolas Maulini
Jean-Ludovic Foubert
Antoine Doquin
|5
|1'49.622
|6.584
|0.275
|189.520
|18
|Sebastian Alvarez
Alexander Bukhantsov
Tom van
|6
|1'49.700
|6.662
|0.078
|189.385
|19
|Bailey Voisin
Joshua Caygill
Finn Gehrsitz
|5
|1'49.750
|6.712
|0.050
|189.299
|20
| Horst FelbermayrJr.
Valentino Catalano
Austin McCusker
|6
|1'50.429
|7.391
|0.679
|188.135
|21
| Jim McGuire
Kay Berlo
Andrew Bentley
|5
|1'50.456
|7.418
|0.027
|188.089
|22
| Glenn van Berlo
Xavier Lloveras
Tom Cloet
|6
|1'50.521
|7.483
|0.065
|187.978
|23
| Tony Wells
James Littlejohn
|6
|1'50.553
|7.515
|0.032
|187.924
|24
|Noam Abramczyk
Mateusz Kaprzyk
James Dayson
|6
|1'50.602
|7.564
|0.049
|187.841
|25
|Charles Crews
Nicolas Pino
Guilherme Oliveira
|6
|1'50.731
|7.693
|0.129
|187.622
|26
| Terrence Woodward
Ross Kaiser
Mark Richards
|6
|1'51.209
|8.171
|0.478
|186.815
|27
| Marcos Siebert
Max Koebolt
Adrien Chila
|5
|1'52.433
|9.395
|1.224
|184.782
|28
| Pierre Ehret
Nicolas Varrone
Memo Gidley
|4
|1'54.755
|11.717
|2.322
|181.043
|29
| Ahmad AlHarthy
Marco Sorensen
Samuel de
|5
|1'54.909
|11.871
|0.154
|180.800
|30
| Rahel Frey
Michelle Gatting
Sarah Bovy
|5
|1'55.020
|11.982
|0.111
|180.625
|31
| Christian Ried
Lorenzo Ferrari
Gianmaria Bruni
|6
|1'55.194
|12.156
|0.174
|180.353
|32
| Michael Fassbender
Zacharie Robichon
Richard Lietz
|6
|1'55.449
|12.411
|0.255
|179.954
|33
| Andrew Haryanto
Martin Rump
Alessio Picariello
|6
|1'55.640
|12.602
|0.191
|179.657
|34
| Giacomo Petrobelli
Sean Hudspeth
Matthew Payne
|5
|1'55.811
|12.773
|0.171
|179.392
|35
| Christian Hook
Oscar Tunjo
Fabrizio Crestani
|5
|1'56.248
|13.210
|0.437
|178.717
|36
| Takeshi Kimura
Frederik Schandorff
Mikkel Jensen
|5
|1'56.305
|13.267
|0.057
|178.630
|37
| Duncan Cameron
Matt Griffin
David Perel
|5
|1'56.478
|13.440
|0.173
|178.365
|38
| Claudio Schiavoni
Matteo Cressoni
Davide Rigon
|5
|1'57.161
|14.123
|0.683
|177.325
|39
| John Hartshorne
Henrique Chaves
Jonathan Adam
|5
|1'58.683
|15.645
|1.522
|175.051
|40
| Nicolas Lapierre
Niklas Krütten
Ye Yifei
|4
|41
| John Falb
James Allen
Alexander Peroni
|3
|42
| Eric Trouillet
Sébastien Page
David Droux
|3
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