Avrupa Le Mans Barselona: Racing Team Turkey, kendi sınıfında pole pozisyonunda!

Takımımız Racing Team Turkey, bu yıl da LMP2 Pro/Am sınıfında şampiyonluk mücadelesi veriyor ve sezonun ilk sıralama seansında pole pozisyonu #34 numaralı kırmızı aracımızın oldu.

15 dakikalık LMP2 Pro/Am seansının orta noktasında kırmızı bayraklar çıktı çünkü #81 DragonSpeed Oreca yolda kalmıştı. Bu noktada #99 Proton Competition Oreca aracı ilk sıradaydı.

Bitime 8 dakika kala seans yeniden başladı ve temsilcimiz Salih, seansın yeniden başlamasıyla en hızlı dereceyi kaydederek zirveye yükseldi.

Son şikanın kaldırıldığı Barselona Pisti'ni 1:31.327 saniyede turlayan Salih, sonrasında derecesini 1:30.947'ye çekti ve sezonun ilk sıralama turlarında LMP2 Pro/Am sınıfında pole pozisyonuna uzandı.

#99 Proton Competition Oreca ise 0.32 kadar geride ikinci sırayı aldı. #3 DKR Engineering Oreca ise 1:33.010 ile üçüncü sırada yer aldı.

Barselona 4 Saat yarışı, Pazar günü TSi 12.30'da başlayacak.

LMP2

Avrupa Le Mans Dünya Şampiyonası'nın en yüksek sınıfında pole pozisyonu #47 Cool Racing aracına gitti. Reshad de Gerus, 1:29.396'lık derecesiyle #47 Cool Racing aracını genel klasmanda da zirveye taşıdı. Gerus, bu pole pozisyonunu ile birlikte ayrıca takımına 1 puan kazandırmış oldu.

LMP3