Önceki / Calderon, ELMS ile pistlere geri dönüyor
European Le Mans / Barcelona Sıralama turları raporu

Avrupa Le Mans Barselona: Racing Team Turkey, kendi sınıfında pole pozisyonunda!

2023 Avrupa Le Mans Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Barselona 4 Saat yarışı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında Racing Team Turkey ve Salih Yoluç kendi sınıfında pole pozisyonuna uzandı. Genel klasmanda ise en hızlı derece #47 Cool Racing Oreca aracından geldi.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Avrupa Le Mans Barselona: Racing Team Turkey, kendi sınıfında pole pozisyonunda!

LMP2 Pro/Am

Takımımız Racing Team Turkey, bu yıl da LMP2 Pro/Am sınıfında şampiyonluk mücadelesi veriyor ve sezonun ilk sıralama seansında pole pozisyonu #34 numaralı kırmızı aracımızın oldu. 

15 dakikalık LMP2 Pro/Am seansının orta noktasında kırmızı bayraklar çıktı çünkü #81 DragonSpeed Oreca yolda kalmıştı. Bu noktada #99 Proton Competition Oreca aracı ilk sıradaydı. 

Bitime 8 dakika kala seans yeniden başladı ve temsilcimiz Salih, seansın yeniden başlamasıyla en hızlı dereceyi kaydederek zirveye yükseldi. 

Son şikanın kaldırıldığı Barselona Pisti'ni 1:31.327 saniyede turlayan Salih, sonrasında derecesini 1:30.947'ye çekti ve sezonun ilk sıralama turlarında LMP2 Pro/Am sınıfında pole pozisyonuna uzandı. 

#99 Proton Competition Oreca ise 0.32 kadar geride ikinci sırayı aldı. #3 DKR Engineering Oreca ise 1:33.010 ile üçüncü sırada yer aldı. 

Barselona 4 Saat yarışı, Pazar günü TSi 12.30'da başlayacak.

LMP2

Avrupa Le Mans Dünya Şampiyonası'nın en yüksek sınıfında pole pozisyonu #47 Cool Racing aracına gitti. Reshad de Gerus, 1:29.396'lık derecesiyle #47 Cool Racing aracını genel klasmanda da zirveye taşıdı. Gerus, bu pole pozisyonunu ile birlikte ayrıca takımına 1 puan kazandırmış oldu. 

LMP3

Cool Racing, LMP3 sınıfını domine etmeye devam etti. Marco Siebert ve Cool Racing, bu sınıfta üst üste 7. kez pole pozisyonuna uzandı. 

LMGTE

JMW Motorsport, LMGTE sınıfında sezonun ilk pole'ünü aldı. Martin Berry, bitime 5 dakika kala kaydettiği 1:41.060'lık derecesiyle en hızlı isim oldu. #16 Proton Competition Porsche Hardwick ikinci sırada yer aldı. 

 

 
paylaşım
yorumlar

Calderon, ELMS ile pistlere geri dönüyor
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu

Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu

Formula E
Berlin ePrix II

Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu

WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü!

WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü!

World Superbike
Assen

WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü! WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü!

Berlin E-Prix I: Aksiyon ve kaza dolu yarışı Evans kazandı, Jaguar 1-2!

Berlin E-Prix I: Aksiyon ve kaza dolu yarışı Evans kazandı, Jaguar 1-2!

Formula E
Berlin ePrix I

Berlin E-Prix I: Aksiyon ve kaza dolu yarışı Evans kazandı, Jaguar 1-2! Berlin E-Prix I: Aksiyon ve kaza dolu yarışı Evans kazandı, Jaguar 1-2!

Son Haberler

Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu

Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu

FE Formula E
Berlin ePrix II

Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu

McCullough: "Format değişikliklerini faydalı buluyorum"

McCullough: "Format değişikliklerini faydalı buluyorum"

F1 Formula 1

McCullough: "Format değişikliklerini faydalı buluyorum" McCullough: "Format değişikliklerini faydalı buluyorum"

WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü!

WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü!

SBK World Superbike
Assen

WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü! WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü!

Berlin E-Prix: Abt büyük sürpriz yaptı, Frijns pole pozisyonunda!

Berlin E-Prix: Abt büyük sürpriz yaptı, Frijns pole pozisyonunda!

FE Formula E
Berlin ePrix II

Berlin E-Prix: Abt büyük sürpriz yaptı, Frijns pole pozisyonunda! Berlin E-Prix: Abt büyük sürpriz yaptı, Frijns pole pozisyonunda!

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.