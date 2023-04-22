Avrupa Le Mans Barselona: Racing Team Turkey, kendi sınıfında pole pozisyonunda!
2023 Avrupa Le Mans Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Barselona 4 Saat yarışı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında Racing Team Turkey ve Salih Yoluç kendi sınıfında pole pozisyonuna uzandı. Genel klasmanda ise en hızlı derece #47 Cool Racing Oreca aracından geldi.
LMP2 Pro/Am
Takımımız Racing Team Turkey, bu yıl da LMP2 Pro/Am sınıfında şampiyonluk mücadelesi veriyor ve sezonun ilk sıralama seansında pole pozisyonu #34 numaralı kırmızı aracımızın oldu.
15 dakikalık LMP2 Pro/Am seansının orta noktasında kırmızı bayraklar çıktı çünkü #81 DragonSpeed Oreca yolda kalmıştı. Bu noktada #99 Proton Competition Oreca aracı ilk sıradaydı.
Bitime 8 dakika kala seans yeniden başladı ve temsilcimiz Salih, seansın yeniden başlamasıyla en hızlı dereceyi kaydederek zirveye yükseldi.
Son şikanın kaldırıldığı Barselona Pisti'ni 1:31.327 saniyede turlayan Salih, sonrasında derecesini 1:30.947'ye çekti ve sezonun ilk sıralama turlarında LMP2 Pro/Am sınıfında pole pozisyonuna uzandı.
#99 Proton Competition Oreca ise 0.32 kadar geride ikinci sırayı aldı. #3 DKR Engineering Oreca ise 1:33.010 ile üçüncü sırada yer aldı.
Barselona 4 Saat yarışı, Pazar günü TSi 12.30'da başlayacak.
LMP2
Avrupa Le Mans Dünya Şampiyonası'nın en yüksek sınıfında pole pozisyonu #47 Cool Racing aracına gitti. Reshad de Gerus, 1:29.396'lık derecesiyle #47 Cool Racing aracını genel klasmanda da zirveye taşıdı. Gerus, bu pole pozisyonunu ile birlikte ayrıca takımına 1 puan kazandırmış oldu.
Cool Racing, LMP3 sınıfını domine etmeye devam etti. Marco Siebert ve Cool Racing, bu sınıfta üst üste 7. kez pole pozisyonuna uzandı.
LMGTE
JMW Motorsport, LMGTE sınıfında sezonun ilk pole'ünü aldı. Martin Berry, bitime 5 dakika kala kaydettiği 1:41.060'lık derecesiyle en hızlı isim oldu. #16 Proton Competition Porsche Hardwick ikinci sırada yer aldı.
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