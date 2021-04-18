Avrupa Le Mans Barselona: Kubica kazandı, Salih şanssızlık yaşadı

Avrupa Le Mans serisinin ilk ayağı Barselona'da gerçekleştirildi ve dört saat sürdü. Yarışa #41 Orlen Team WRT damga vurdu.

Robert Kubica, Louis Deletraz ve Yifei Ye üçlüsünün mücadele ettiği Belçikalı ekip, yarışın büyük çoğunluğu ilk sırada götürdü ve damalı bayrağı 22 saniye farkla ilk sırada görerek zafere ulaştı.

Julien Canal, Will Stevens ve Gabriel Audry üçlüsü, #65 Panis Racing ile yarışı ikinci sırada tamamlarken, Phil Hanson, Tom Gamble ve Jaonathan Aberdein'in mücadele ettiği #22 United Autosports üçüncü oldu.

Temsilcimiz Salih Yoluç için pek de iyi bir hafta sonu değildi.

Charlie Eastwood ve Harry Tincknell ile birlikte LMP2 sınıfında Racing Team Turkey adına mücadele eden temsilcimiz, 4 saatlik zorlu yarışın ilk saatinde şanssız bir temas yaşayarak büyük zaman kaybetti.

Overall winners #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Louis Delétraz, Robert Kubica, Yifei Ye Fotoğraf: ELMS

Yarış ardından kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yoluç, galibiyet ve podyum mücadelelerinin ilk saat içerisinde bittiğini belirterek, “Tam atak yaparken piste çıkan güvenlik aracı nedeniyle, önümdeki aracı geçmemek için erken frene basmak zorunda kaldım, o da beni göremedi. Güvenlik aracı 1 saniye önce çıksa atak yapmazdım, 1 saniye sonra çıksa önümdeki rakibi geçmiş olurdum. O noktada araç hasar aldı, bir de üstüne pitte start motoru bozulunca maalesef artık sadece yarışı bitirmek için piste çıktık. Tüm sorumluluk benim, yine de sabırlı olup önümdeki rakibimi geçmek için beklemeliydim. Ancak bir gerçek var ki, yarın yine aynı durum olsa (güvenlik aracı harici) aynı atağı yaparım. Önümüzdeki yarış daha güçlü şekilde geri döneceğiz.” dedi.

LMP3'te zafer Niklas Krütten, Matthew Bell ve Nicolas Maulini üçlüsünden oluşan #19 Cool Racing'in olurken, LMGTE sınıfında Matteo Cressoni, Rino Mastronardi ve Miguel Molina'dan oluşan #80 Iron Lynx kazandı.

2021 Avrupa Le Mans Serisi'nin ikinci ayağı, 16 Mayıs'ta Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu: