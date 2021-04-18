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European Le Mans / Yarış raporu

Avrupa Le Mans Barselona: Kubica kazandı, Salih şanssızlık yaşadı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Avrupa Le Mans Serisi'nin Barselona ayağında zafer Robert Kubica ve #41 WRT'nin oldu.

Avrupa Le Mans Barselona: Kubica kazandı, Salih şanssızlık yaşadı

Avrupa Le Mans serisinin ilk ayağı Barselona'da gerçekleştirildi ve dört saat sürdü. Yarışa #41 Orlen Team WRT damga vurdu.

Robert Kubica, Louis Deletraz ve Yifei Ye üçlüsünün mücadele ettiği Belçikalı ekip, yarışın büyük çoğunluğu ilk sırada götürdü ve damalı bayrağı 22 saniye farkla ilk sırada görerek zafere ulaştı.

Julien Canal, Will Stevens ve Gabriel Audry üçlüsü, #65 Panis Racing ile yarışı ikinci sırada tamamlarken, Phil Hanson, Tom Gamble ve Jaonathan Aberdein'in mücadele ettiği #22 United Autosports üçüncü oldu.

Temsilcimiz Salih Yoluç için pek de iyi bir hafta sonu değildi.

Charlie Eastwood ve Harry Tincknell ile birlikte LMP2 sınıfında Racing Team Turkey adına mücadele eden temsilcimiz, 4 saatlik zorlu yarışın ilk saatinde şanssız bir temas yaşayarak büyük zaman kaybetti.

Overall winners #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Louis Delétraz, Robert Kubica, Yifei Ye

Overall winners #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Louis Delétraz, Robert Kubica, Yifei Ye

Fotoğraf: ELMS

Yarış ardından kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yoluç,  galibiyet ve podyum mücadelelerinin ilk saat içerisinde bittiğini belirterek, “Tam atak yaparken piste çıkan güvenlik aracı nedeniyle, önümdeki aracı geçmemek için erken frene basmak zorunda kaldım, o da beni göremedi. Güvenlik aracı 1 saniye önce çıksa atak yapmazdım, 1 saniye sonra çıksa önümdeki rakibi geçmiş olurdum. O noktada araç hasar aldı, bir de üstüne pitte start motoru bozulunca maalesef artık sadece yarışı bitirmek için piste çıktık. Tüm sorumluluk benim, yine de sabırlı olup önümdeki rakibimi geçmek için beklemeliydim. Ancak bir gerçek var ki, yarın yine aynı durum olsa (güvenlik aracı harici) aynı atağı yaparım. Önümüzdeki yarış daha güçlü şekilde geri döneceğiz.” dedi.

LMP3'te zafer Niklas Krütten, Matthew Bell ve Nicolas Maulini üçlüsünden oluşan #19 Cool Racing'in olurken, LMGTE sınıfında Matteo Cressoni, Rino Mastronardi ve Miguel Molina'dan oluşan #80 Iron Lynx kazandı.

2021 Avrupa Le Mans Serisi'nin ikinci ayağı, 16 Mayıs'ta Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu:

Sıra   # Sürücü Araç Tur Zaman Fark Ara Pitler
1   41 Switzerland Louis Deletraz
Poland Robert Kubica
China Ye Yifei 		Oreca 07 141 4:00'17.479     4
2   65 France Julien Canal
United Kingdom Will Stevens
France Gabriel Aubry 		Oreca 07 141 4:00'39.604 22.125 22.125 4
3   22 United Kingdom Philip Hanson
South Africa Jonathan Aberdein
United Kingdom Tom Gamble 		Oreca 07 141 4:01'47.049 1'29.570 1'07.445 4
4   26 Russian Federation Roman Rusinov
Franco Colapinto
Netherlands Nyck deVries 		Aurus 01 141 4:01'51.564 1'34.085 4.515 6
5   29 France Matthieu Lahaye
France Jean Lahaye
France François Heriau 		Oreca 07 140 4:00'35.506 1 Lap 1 Lap 4
6   30 France Tristan Gommendy
Austria Rene Binder
Mexico Memo Rojas 		Oreca 07 140 4:00'54.966 1 Lap 19.460 4
7   25 United States John Falb
Rui Pinto
Brazil Pietro Fittipaldi 		Aurus 01 140 4:01'27.240 1 Lap 32.274 4
8   28 France Paul Lafargue
France Paul-Loup Chatin
France Patrick Pilet 		Oreca 07 140 4:01'44.998 1 Lap 17.758 5
9   32 Netherlands Job Uitert
France Nico Jamin
Venezuela Manuel Maldonado 		Oreca 07 139 4:00'41.385 2 Laps 1 Lap 4
10   37 Switzerland Alexandre Coigny
France Nicolas Lapierre
Switzerland Antonin Borga 		Oreca 07 139 4:01'02.663 2 Laps 21.278 5
11   24 Mexico Diego Menchaca
Austria Ferdinand Habsburg
United Kingdom Richard Bradley 		Oreca 07 139 4:01'18.833 2 Laps 16.170 5
12   17 United States Dwight Merriman
United Kingdom Kyle Tilley
United Kingdom Ryan Dalziel 		Oreca 07 139 4:01'59.587 2 Laps 40.754 4
13   35 Italy Francesco Dracone
Italy Sergio Campana
Germany Markus Pommer 		Oreca 07 138 4:00'26.906 3 Laps 1 Lap 5
14   39 France Vincent Capillaire
France Maxime Robin
Arnold Robin		 Oreca 07 136 4:01'04.711 5 Laps 2 Laps 5
15   19 Nicolas Maulini
United Kingdom Matthew Bell
Niklas Kruetten		 Ligier JS P320 133 4:00'51.176 8 Laps 3 Laps 3
16   15 Mike Benham
United Kingdom Alex Kapadia
Malthe Jakobsen		 Ligier JS P320 133 4:00'53.394 8 Laps 2.218 4
17   13 Germany Martin Hippe
Ugo De
France Julien Falchero 		Ligier JS P320 133 4:01'24.254 8 Laps 30.860 3
18   18 Alessandro Bressan
Greece Andreas Laskaratos
Italy Damiano Fioravanti 		Ligier JS P320 133 4:01'25.209 8 Laps 0.955 3
19   4 Germany Laurents Hörr
Alain Berg		 Duqueine M30 - D08 133 4:01'49.040 8 Laps 23.831 3
20   6 Nick Adcock
United States Austin McCusker
Netherlands Max Koebolt 		Ligier JS P320 133 4:02'03.311 8 Laps 14.271 3
21   20 United States Rob Hodes
Canada Garrett Grist
Charles Crews		 Ligier JS P320 132 4:00'34.328 9 Laps 1 Lap 3
22   14 Julius Adomavičius
Italy Alessandro Bracalente
Italy Mattia Pasini 		Ligier JS P320 132 4:00'46.270 9 Laps 11.942 3
23   80 Italy Matteo Cressoni
Italy Rino Mastronardi
Spain Miguel Molina 		Ferrari F488 GTE 132 4:01'38.827 9 Laps 52.557 3
24   7 United Kingdom Tony Wells
United Kingdom Colin NobleJr. 		Ligier JS P320 132 4:01'46.260 9 Laps 7.433 3
25   3 James McGuire
Duncan Tappy
Andrew Bentley		 Ligier JS P320 131 4:00'54.634 10 Laps 1 Lap 3
26   11 Italy Andrea Dromedari
Mateusz Kaprzyk		 Ligier JS P320 131 4:01'39.346 10 Laps 44.712 3
27   77 Germany Christian Ried
Jaxon Evans
Italy Gianmaria Bruni 		Porsche 911 RSR - 19 131 4:01'55.972 10 Laps 16.626 3
28   55 United Kingdom Duncan Cameron
Ireland Matt Griffin
South Africa David Perel 		Ferrari F488 GTE 131 4:01'59.308 10 Laps 3.336 4
29   83 Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting
Italy Manuela Gostner 		Ferrari F488 GTE 130 4:01'06.567 11 Laps 1 Lap 4
30   60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Giorgio Sernagiotto
Italy Paolo Ruberti 		Ferrari F488 GTE 130 4:01'31.539 11 Laps 24.972 3
31   93 Germany Michael Fassbender
Germany Felipe Fernández Laser
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 130 4:01'41.672 11 Laps 10.133 3
32   66 United Kingdom Jody Fannin
Italy Andrea Fontana
United States Rodrigo Sales 		Ferrari F488 GTE 130 4:01'57.046 11 Laps 15.374 3
33   95 United Kingdom John Hartshorne
United Kingdom Ross Gunn
Ollie Hancock 		Aston Martin Vantage AMR 128 4:00'58.311 13 Laps 2 Laps 4
34   84 Takuma Aoki
Belgium Nigel Bailly
Pierre Sancinena 		Oreca 07 127 4:01'55.649 14 Laps 1 Lap 5
35   8 France Eric Trouillet
Switzerland Sébastien Page
Switzerland David Droux 		Ligier JS P320 127 4:01'56.726 14 Laps 1.077 3
36   2 United Kingdom Wayne Boyd
Robert Wheldon
Edouard Cauhaupe		 Ligier JS P320 125 4:00'48.519 16 Laps 2 Laps 3
37   9 Switzerland Matthias Kaiser
Finland Rory Penttinen 		Ligier JS P320 119 4:01'26.024 22 Laps 6 Laps 3
38   34 Turkey Salih Yoluç
Ireland Charlie Eastwood
United Kingdom Harry Tincknell 		Oreca 07 116 4:01'43.810 25 Laps 3 Laps 5
39   12 David Hauser
Gary Hauser
Tom Cloet 		Duqueine M30 - D08 115 4:00'38.123 26 Laps 1 Lap 3
  dnf 5 Cresp Christophe
France Fabien Lavergne
Adrien Chila		 Ligier JS P320 122 3:50'24.941 19 Laps   4
  dnf 21 Sweden Henrik Hedman
United Kingdom Ben Hanley
United States Ricky Taylor 		Oreca 07 7 14'48.988 134 Laps 115 Laps  
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Seri European Le Mans
Editör Kemal Şengül

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