Avrupa Le Mans Barselona: Kubica kazandı, Salih şanssızlık yaşadı
Avrupa Le Mans Serisi'nin Barselona ayağında zafer Robert Kubica ve #41 WRT'nin oldu.
Avrupa Le Mans serisinin ilk ayağı Barselona'da gerçekleştirildi ve dört saat sürdü. Yarışa #41 Orlen Team WRT damga vurdu.
Robert Kubica, Louis Deletraz ve Yifei Ye üçlüsünün mücadele ettiği Belçikalı ekip, yarışın büyük çoğunluğu ilk sırada götürdü ve damalı bayrağı 22 saniye farkla ilk sırada görerek zafere ulaştı.
Julien Canal, Will Stevens ve Gabriel Audry üçlüsü, #65 Panis Racing ile yarışı ikinci sırada tamamlarken, Phil Hanson, Tom Gamble ve Jaonathan Aberdein'in mücadele ettiği #22 United Autosports üçüncü oldu.
Temsilcimiz Salih Yoluç için pek de iyi bir hafta sonu değildi.
Charlie Eastwood ve Harry Tincknell ile birlikte LMP2 sınıfında Racing Team Turkey adına mücadele eden temsilcimiz, 4 saatlik zorlu yarışın ilk saatinde şanssız bir temas yaşayarak büyük zaman kaybetti.
Overall winners #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Louis Delétraz, Robert Kubica, Yifei Ye
Fotoğraf: ELMS
Yarış ardından kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yoluç, galibiyet ve podyum mücadelelerinin ilk saat içerisinde bittiğini belirterek, “Tam atak yaparken piste çıkan güvenlik aracı nedeniyle, önümdeki aracı geçmemek için erken frene basmak zorunda kaldım, o da beni göremedi. Güvenlik aracı 1 saniye önce çıksa atak yapmazdım, 1 saniye sonra çıksa önümdeki rakibi geçmiş olurdum. O noktada araç hasar aldı, bir de üstüne pitte start motoru bozulunca maalesef artık sadece yarışı bitirmek için piste çıktık. Tüm sorumluluk benim, yine de sabırlı olup önümdeki rakibimi geçmek için beklemeliydim. Ancak bir gerçek var ki, yarın yine aynı durum olsa (güvenlik aracı harici) aynı atağı yaparım. Önümüzdeki yarış daha güçlü şekilde geri döneceğiz.” dedi.
LMP3'te zafer Niklas Krütten, Matthew Bell ve Nicolas Maulini üçlüsünden oluşan #19 Cool Racing'in olurken, LMGTE sınıfında Matteo Cressoni, Rino Mastronardi ve Miguel Molina'dan oluşan #80 Iron Lynx kazandı.
2021 Avrupa Le Mans Serisi'nin ikinci ayağı, 16 Mayıs'ta Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek.
Yarış sonucu:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Araç
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Pitler
|1
|41
| Louis Deletraz
Robert Kubica
Ye Yifei
|Oreca 07
|141
|4:00'17.479
|4
|2
|65
| Julien Canal
Will Stevens
Gabriel Aubry
|Oreca 07
|141
|4:00'39.604
|22.125
|22.125
|4
|3
|22
| Philip Hanson
Jonathan Aberdein
Tom Gamble
|Oreca 07
|141
|4:01'47.049
|1'29.570
|1'07.445
|4
|4
|26
| Roman Rusinov
Franco Colapinto
Nyck deVries
|Aurus 01
|141
|4:01'51.564
|1'34.085
|4.515
|6
|5
|29
| Matthieu Lahaye
Jean Lahaye
François Heriau
|Oreca 07
|140
|4:00'35.506
|1 Lap
|1 Lap
|4
|6
|30
| Tristan Gommendy
Rene Binder
Memo Rojas
|Oreca 07
|140
|4:00'54.966
|1 Lap
|19.460
|4
|7
|25
| John Falb
Rui Pinto
Pietro Fittipaldi
|Aurus 01
|140
|4:01'27.240
|1 Lap
|32.274
|4
|8
|28
| Paul Lafargue
Paul-Loup Chatin
Patrick Pilet
|Oreca 07
|140
|4:01'44.998
|1 Lap
|17.758
|5
|9
|32
| Job Uitert
Nico Jamin
Manuel Maldonado
|Oreca 07
|139
|4:00'41.385
|2 Laps
|1 Lap
|4
|10
|37
| Alexandre Coigny
Nicolas Lapierre
Antonin Borga
|Oreca 07
|139
|4:01'02.663
|2 Laps
|21.278
|5
|11
|24
| Diego Menchaca
Ferdinand Habsburg
Richard Bradley
|Oreca 07
|139
|4:01'18.833
|2 Laps
|16.170
|5
|12
|17
| Dwight Merriman
Kyle Tilley
Ryan Dalziel
|Oreca 07
|139
|4:01'59.587
|2 Laps
|40.754
|4
|13
|35
| Francesco Dracone
Sergio Campana
Markus Pommer
|Oreca 07
|138
|4:00'26.906
|3 Laps
|1 Lap
|5
|14
|39
| Vincent Capillaire
Maxime Robin
Arnold Robin
|Oreca 07
|136
|4:01'04.711
|5 Laps
|2 Laps
|5
|15
|19
| Nicolas Maulini
Matthew Bell
Niklas Kruetten
|Ligier JS P320
|133
|4:00'51.176
|8 Laps
|3 Laps
|3
|16
|15
|Mike Benham
Alex Kapadia
Malthe Jakobsen
|Ligier JS P320
|133
|4:00'53.394
|8 Laps
|2.218
|4
|17
|13
| Martin Hippe
Ugo De
Julien Falchero
|Ligier JS P320
|133
|4:01'24.254
|8 Laps
|30.860
|3
|18
|18
|Alessandro Bressan
Andreas Laskaratos
Damiano Fioravanti
|Ligier JS P320
|133
|4:01'25.209
|8 Laps
|0.955
|3
|19
|4
| Laurents Hörr
Alain Berg
|Duqueine M30 - D08
|133
|4:01'49.040
|8 Laps
|23.831
|3
|20
|6
|Nick Adcock
Austin McCusker
Max Koebolt
|Ligier JS P320
|133
|4:02'03.311
|8 Laps
|14.271
|3
|21
|20
| Rob Hodes
Garrett Grist
Charles Crews
|Ligier JS P320
|132
|4:00'34.328
|9 Laps
|1 Lap
|3
|22
|14
|Julius Adomavičius
Alessandro Bracalente
Mattia Pasini
|Ligier JS P320
|132
|4:00'46.270
|9 Laps
|11.942
|3
|23
|80
| Matteo Cressoni
Rino Mastronardi
Miguel Molina
|Ferrari F488 GTE
|132
|4:01'38.827
|9 Laps
|52.557
|3
|24
|7
| Tony Wells
Colin NobleJr.
|Ligier JS P320
|132
|4:01'46.260
|9 Laps
|7.433
|3
|25
|3
|James McGuire
Duncan Tappy
Andrew Bentley
|Ligier JS P320
|131
|4:00'54.634
|10 Laps
|1 Lap
|3
|26
|11
| Andrea Dromedari
Mateusz Kaprzyk
|Ligier JS P320
|131
|4:01'39.346
|10 Laps
|44.712
|3
|27
|77
| Christian Ried
Jaxon Evans
Gianmaria Bruni
|Porsche 911 RSR - 19
|131
|4:01'55.972
|10 Laps
|16.626
|3
|28
|55
| Duncan Cameron
Matt Griffin
David Perel
|Ferrari F488 GTE
|131
|4:01'59.308
|10 Laps
|3.336
|4
|29
|83
| Rahel Frey
Michelle Gatting
Manuela Gostner
|Ferrari F488 GTE
|130
|4:01'06.567
|11 Laps
|1 Lap
|4
|30
|60
| Claudio Schiavoni
Giorgio Sernagiotto
Paolo Ruberti
|Ferrari F488 GTE
|130
|4:01'31.539
|11 Laps
|24.972
|3
|31
|93
| Michael Fassbender
Felipe Fernández Laser
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|130
|4:01'41.672
|11 Laps
|10.133
|3
|32
|66
| Jody Fannin
Andrea Fontana
Rodrigo Sales
|Ferrari F488 GTE
|130
|4:01'57.046
|11 Laps
|15.374
|3
|33
|95
| John Hartshorne
Ross Gunn
Ollie Hancock
|Aston Martin Vantage AMR
|128
|4:00'58.311
|13 Laps
|2 Laps
|4
|34
|84
| Takuma Aoki
Nigel Bailly
Pierre Sancinena
|Oreca 07
|127
|4:01'55.649
|14 Laps
|1 Lap
|5
|35
|8
| Eric Trouillet
Sébastien Page
David Droux
|Ligier JS P320
|127
|4:01'56.726
|14 Laps
|1.077
|3
|36
|2
| Wayne Boyd
Robert Wheldon
Edouard Cauhaupe
|Ligier JS P320
|125
|4:00'48.519
|16 Laps
|2 Laps
|3
|37
|9
| Matthias Kaiser
Rory Penttinen
|Ligier JS P320
|119
|4:01'26.024
|22 Laps
|6 Laps
|3
|38
|34
| Salih Yoluç
Charlie Eastwood
Harry Tincknell
|Oreca 07
|116
|4:01'43.810
|25 Laps
|3 Laps
|5
|39
|12
|David Hauser
Gary Hauser
Tom Cloet
|Duqueine M30 - D08
|115
|4:00'38.123
|26 Laps
|1 Lap
|3
|dnf
|5
|Cresp Christophe
Fabien Lavergne
Adrien Chila
|Ligier JS P320
|122
|3:50'24.941
|19 Laps
|4
|dnf
|21
| Henrik Hedman
Ben Hanley
Ricky Taylor
|Oreca 07
|7
|14'48.988
|134 Laps
|115 Laps
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|European Le Mans
|Editör
|Kemal Şengül