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European Le Mans / Motorland Aragon Sıralama turları raporu

Avrupa Le Mans Aragon: Racing Team Turkey kendi klasmanında üst üste 3. pole pozisyonunu aldı!

2023 Avrupa Le Mans Şampiyonası'nın 3. ayağı olan Aragon 4 Saat yarışı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında genel klasmanda pole pozisyonu #22 United Autosport USA Oreca-Gibson aracındaki Phil Hanson'a giderken, Racing Team Turkey ise kendi sınıfında pole pozisyonun sahibi oldu.

Can Çarpıcı
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#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson: Louis Deletraz

LMP2 

Avrupa Le Mans Dünya Şampiyonası'nın en yüksek sınıfında pole pozisyonu #22 United Autosport USA Oreca-Gibson aracındaki Phil Hanson'ın oldu. 

Seansın son saniyelerinde #47 Cool Racing aracındaki Jose Maria Lopez, Hanson'ın turunu 0.021 saniye ile geçti ve pole pozisyonunu alacak gibi duruyordu ama Arjantinli pilotun bu turu, pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle silindi. 

Böylelikle Hanson yeniden ilk sıraya yükseldi ve pole pozisyonunun sahibi oldu. Lopez ise turunun silinmesinin ardından dördüncü sıraya geriledi. 

Şampiyona lideri Neel Jani, #30 Duqueine Team Oreca'da liderin sadece 0.028 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı. #43 Inter Europol Competition Oreca'da Olli Caldwell üçüncü en hızlı zamanı kaydetti. 

Bahsettiğimiz gibi turu silinen Lopez ve #47 Cool Racing aracı dördüncüydü. IDEC Sport aracı ise ilk 5'i tamamladı. 

 
#22 United Autosports Oreca 07 - Gibson: Philip Hanson, Tom Gamble, Duncan Tappy

#22 United Autosports Oreca 07 - Gibson: Philip Hanson, Tom Gamble, Duncan Tappy

Fotoğraf: Eric Le Galliot

LMP2 Pro/Am

Takımımız Racing Team Turkey, kendi sınıfı olan LMP2 Pro/Am'de üst üste 3. kez pole pozisyonuna uzandı. Bu yıl gerçekleştirilen tüm sıralama turlarında kendi sınıfının en hızlısı olan takımımızda Salih Yoluç, 1:49.361'lik derecesiyle zaman tablolarının en üstünde yer aldı ve yarın gerçekleştirilecek Aragon 4 Saat yarışına ilk sıradan başlamaya hak kazandı. 

Temsilcimizin arkasında #99 Proton Competition Oreca ile #24 Nielsen Racing Oreca araçları olacak. 

LMP3

Wyatt Brichacek, Inter Europol Competition takımıyla çıktığı ilk sıralama turlarında 1:52.269'luk derecesiyle pole pozisyonuna uzandı. 

#13 Ligier-Nissan ikinci olurken, #31 Racing Spirit Of Leman Ligier üçüncüydü. 

LMGTE

Son olarak ise LMGTE sınıfında 66 numaralı JMW Motorsport Ferrari 488 GTE EVO'yu süren Martin Berry, 1:57.022 ile pole pozisyonunun sahibi oldu. 

Eski ELMS şampiyonu Johhny Laursen ikinci olurken, #16 Porsche'de Ryan Hardwick üçüncüydü. 

 

 

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Le Castellet 4 Saat: Algarve Racing kazandı, Racing Team Turkey podyumda!

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