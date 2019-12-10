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DTM / Son dakika

Zolder’in DTM takvimindeki yeri şüphe altında

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Zolder’in DTM takvimindeki yeri şüphe altında
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
10 Ara 2019 10:56

DTM, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın Spa ayağıyla çakışan Zolder’in takvimdeki yerinin “inceleme altında” olduğunu açıkladı.

Belçika’lı RACB’nin 23-26 Nisan tarihlerinde ülkede iki önemli etkinliğin yapıldığı yönünde yaptığı bir başvuru nedeniyle, FIA Dünya Motor Sporları Konseyi’nin geçen hafta Paris’teki toplantıda 2020 DTM takvimini onaylamadığı iddia ediliyor.

Zolder’in bu çakışmayla ilgili bir sorunu olmadığı anlaşılsa da, Spa’nın bundan memnun olmadığı ve RACB’nin çakışma konusunda oylama hakkını kullandığı düşünülüyor.

WEC’in 2020 Spa yarışı aslında Mayıs ayında gerçekleştirilecekti, ancak Formula E Seul yarışıyla çakışmaması için bir hafta geriye alınmıştı.

DTM’in Anderstorp ayağı ise Le Mans 24 Saat’le çakışıyor ancak ITR başkanı Gerhard Berger, çakışmanın engellenemeyeceğini belirtmişti.

Motorsport.com’a konuşan bir ITR sözcüsü, “ITR, şu anda durumu gözden geçiriyor.” dedi.

DTM, WEC ile çakışma konusunda anlaşılmadığı sürece Zolder için yeni bir tarih düşünecek ve potansiyel olarak başka bir yarışla yer değiştirecek. Ancak DTM’in Zolder’le sezon açılışı yarışı anlaşması bulunduğu için durum karmaşık.

Eğer yarış bir hafta ileriye alınırsa Formula E’nin Paris ayağıyla çakışacak ve bazı sürücüler iki seriden birini tercih etmek zorunda kalacak.

Eğer yarış bir hafta geriye alınırsa bu sefer de Formula 1 Hollanda Grand Prix’si ve Formula E’nin Seul ayağı ile çakışma yaşanacak. İki hafta geriye alınırsa da F1 İspanya GP ile çakışma yaşanacak ve DTM bu çakışmalardan kaçınmaya çalışıyor.

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Seri DTM
Editör Sven Haidinger

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