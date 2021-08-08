Zolder DTM: Kırmızı bayrak altında biten sıralama turlarında pole pozisyonu Wittmann'ın!
Zolder'da gerçekleştirilecek ikinci DTM yarışı öncesinde pole pozisyonu BMW sürücüsü Marco Wittmann'ın oldu.
Zolder'da gerçekleştirilecek ikinci DTM yarışı öncesinde sıralama turları bugün sabah saatlerinde yapıldı.
20 dakikalık seans başlar başlamaz sürücüler piste çıktılar ve en hızlı dereceyi yapmaya çalıştılar.
Seansın ilk dakikalarında zaman tablosu sürekli olarak değişirken, Kelvin van der Linde 1:27.048 yaptı ve zaman tablosunda liderliğe yükseldi. Bu tur son üç dakikaya kadar kimse tarafından geçilemedi.
DTM'e odaklanma kararı alan Formula E pilotu Nico Müller son üç dakikaya girilirken 1:27.029 yaptı ve liderliği van der Linde'den aldı. Fakat dereceler gelişmeye devam etti ve Marco Wittmann en iyi dereceyi 1:26.687'ye çekip ilk sırayı eline geçirdi.
Bu turdan saniyeler sonra BMW sürücüsü Timo Glock yolda kalarak kırmızı bayrağa neden oldu. Sonrasında seansın tekrara başlamayacağı açıklandı ve pole pozisyonu Wittmann'a gitti.
Lucas Auer, kırmızı bayraktan önce attığı turla Wittmann'ın 0.214 saniye gerisinde ikinci olurken, Mike Rockenfeller de yine son anlardaki turuyla 0.269 saniye geride üçüncü oldu.
Müller son anlarda derecesini geliştiremedi ve 0.342 saniye geride dördüncü oldu. Van der Linde de yine derecesini geliştiremeyince beşinci sırada kaldı.
Dani Juncadella 0.765 saniye geride altıncı, Liam Lawson 0.918 saniye geride yedinci ve eski Formula 1 pilotu Christian Klien 1.1 saniye geride sekizinci oldu.
İlk onu Maximilian Götz ve Maximilian Buhk tamamladı.
İlk yarışta podyuma çıkan Alex Albon 1.297 saniye geride 12. olurken, Glock yolda kalmasının ardından son sırada yer aldı.
Seans sonucu:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Araç
|Zaman
|Fark
|1
|11
|Marco Wittmann
|BMW M6 GT3
|1'26.687
|2
|22
|Lucas Auer
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'26.901
|0.214
|3
|9
|Mike Rockenfeller
|Audi R8 LMS Evo
|1'26.956
|0.269
|4
|3
|Kelvin vanderLinde
|Audi R8 LMS Evo
|1'27.048
|0.361
|5
|8
|Daniel Juncadella
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'27.452
|0.765
|6
|51
|Nico Müller
|Audi R8 LMS Evo
|1'27.519
|0.832
|7
|30
|Liam Lawson
|Ferrari 488 GT3 Evo 2020
|1'27.605
|0.918
|8
|15
|Christian Klien
|McLaren 720S GT3
|1'27.789
|1.102
|9
|4
|Maximilian Götz
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'27.844
|1.157
|10
|18
|Maximilian Buhk
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'27.903
|1.216
|11
|26
|Esmee Hawkey
|Lamborghini Huracán GT3 Evo
|1'27.962
|1.275
|12
|23
|Alexander Albon
|Ferrari 488 GT3 Evo 2020
|1'27.984
|1.297
|13
|12
|Dev Gore
|Audi R8 LMS Evo
|1'28.006
|1.319
|14
|5
|Vincent Abril
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'28.122
|1.435
|15
|10
|Esteban Muth
|Lamborghini Huracán GT3 Evo
|1'28.569
|1.882
|16
|31
|Sheldon Linde
|BMW M6 GT3
|1'28.590
|1.903
|17
|99
|Sophia Floersch
|Audi R8 LMS Evo
|1'29.186
|2.499
|18
|57
|Philip Ellis
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'30.248
|3.561
|19
|16
|Timo Glock
|BMW M6 GT3
|1'40.489
|13.802
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