Zolder DTM: Kırmızı bayrak altında biten sıralama turlarında pole pozisyonu Wittmann'ın!

Zolder'da gerçekleştirilecek ikinci DTM yarışı öncesinde sıralama turları bugün sabah saatlerinde yapıldı.

20 dakikalık seans başlar başlamaz sürücüler piste çıktılar ve en hızlı dereceyi yapmaya çalıştılar.

Seansın ilk dakikalarında zaman tablosu sürekli olarak değişirken, Kelvin van der Linde 1:27.048 yaptı ve zaman tablosunda liderliğe yükseldi. Bu tur son üç dakikaya kadar kimse tarafından geçilemedi.

DTM'e odaklanma kararı alan Formula E pilotu Nico Müller son üç dakikaya girilirken 1:27.029 yaptı ve liderliği van der Linde'den aldı. Fakat dereceler gelişmeye devam etti ve Marco Wittmann en iyi dereceyi 1:26.687'ye çekip ilk sırayı eline geçirdi.

Bu turdan saniyeler sonra BMW sürücüsü Timo Glock yolda kalarak kırmızı bayrağa neden oldu. Sonrasında seansın tekrara başlamayacağı açıklandı ve pole pozisyonu Wittmann'a gitti.

Lucas Auer, kırmızı bayraktan önce attığı turla Wittmann'ın 0.214 saniye gerisinde ikinci olurken, Mike Rockenfeller de yine son anlardaki turuyla 0.269 saniye geride üçüncü oldu.

Müller son anlarda derecesini geliştiremedi ve 0.342 saniye geride dördüncü oldu. Van der Linde de yine derecesini geliştiremeyince beşinci sırada kaldı.

Dani Juncadella 0.765 saniye geride altıncı, Liam Lawson 0.918 saniye geride yedinci ve eski Formula 1 pilotu Christian Klien 1.1 saniye geride sekizinci oldu.

İlk onu Maximilian Götz ve Maximilian Buhk tamamladı.

İlk yarışta podyuma çıkan Alex Albon 1.297 saniye geride 12. olurken, Glock yolda kalmasının ardından son sırada yer aldı.

Seans sonucu: