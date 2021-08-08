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DTM / Zolder Sıralama turları raporu

Zolder DTM: Kırmızı bayrak altında biten sıralama turlarında pole pozisyonu Wittmann'ın!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Zolder'da gerçekleştirilecek ikinci DTM yarışı öncesinde pole pozisyonu BMW sürücüsü Marco Wittmann'ın oldu.

Zolder DTM: Kırmızı bayrak altında biten sıralama turlarında pole pozisyonu Wittmann'ın!

Zolder'da gerçekleştirilecek ikinci DTM yarışı öncesinde sıralama turları bugün sabah saatlerinde yapıldı.

20 dakikalık seans başlar başlamaz sürücüler piste çıktılar ve en hızlı dereceyi yapmaya çalıştılar.

Seansın ilk dakikalarında zaman tablosu sürekli olarak değişirken, Kelvin van der Linde 1:27.048 yaptı ve zaman tablosunda liderliğe yükseldi. Bu tur son üç dakikaya kadar kimse tarafından geçilemedi.

DTM'e odaklanma kararı alan Formula E pilotu Nico Müller son üç dakikaya girilirken 1:27.029 yaptı ve liderliği van der Linde'den aldı. Fakat dereceler gelişmeye devam etti ve Marco Wittmann en iyi dereceyi 1:26.687'ye çekip ilk sırayı eline geçirdi.

Bu turdan saniyeler sonra BMW sürücüsü Timo Glock yolda kalarak kırmızı bayrağa neden oldu. Sonrasında seansın tekrara başlamayacağı açıklandı ve pole pozisyonu Wittmann'a gitti.

Lucas Auer, kırmızı bayraktan önce attığı turla Wittmann'ın 0.214 saniye gerisinde ikinci olurken, Mike Rockenfeller de yine son anlardaki turuyla 0.269 saniye geride üçüncü oldu.

Müller son anlarda derecesini geliştiremedi ve 0.342 saniye geride dördüncü oldu. Van der Linde de yine derecesini geliştiremeyince beşinci sırada kaldı.

Dani Juncadella 0.765 saniye geride altıncı, Liam Lawson 0.918 saniye geride yedinci ve eski Formula 1 pilotu Christian Klien 1.1 saniye geride sekizinci oldu.

İlk onu Maximilian Götz ve Maximilian Buhk tamamladı.

İlk yarışta podyuma çıkan Alex Albon 1.297 saniye geride 12. olurken, Glock yolda kalmasının ardından son sırada yer aldı.

Seans sonucu:

Sıra # Sürücü Araç Zaman Fark
1 11 Germany Marco Wittmann BMW M6 GT3 1'26.687  
2 22 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 1'26.901 0.214
3 9 Germany Mike Rockenfeller Audi R8 LMS Evo 1'26.956 0.269
4 3 South Africa Kelvin vanderLinde Audi R8 LMS Evo 1'27.048 0.361
5 8 Spain Daniel Juncadella Mercedes-AMG GT3 Evo 1'27.452 0.765
6 51 Switzerland Nico Müller Audi R8 LMS Evo 1'27.519 0.832
7 30 New Zealand Liam Lawson Ferrari 488 GT3 Evo 2020 1'27.605 0.918
8 15 Austria Christian Klien McLaren 720S GT3 1'27.789 1.102
9 4 Germany Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 1'27.844 1.157
10 18 Germany Maximilian Buhk Mercedes-AMG GT3 Evo 1'27.903 1.216
11 26 United Kingdom Esmee Hawkey Lamborghini Huracán GT3 Evo 1'27.962 1.275
12 23 Thailand Alexander Albon Ferrari 488 GT3 Evo 2020 1'27.984 1.297
13 12 United States Dev Gore Audi R8 LMS Evo 1'28.006 1.319
14 5 France Vincent Abril Mercedes-AMG GT3 Evo 1'28.122 1.435
15 10 Belgium Esteban Muth Lamborghini Huracán GT3 Evo 1'28.569 1.882
16 31 South Africa Sheldon Linde BMW M6 GT3 1'28.590 1.903
17 99 Germany Sophia Floersch Audi R8 LMS Evo 1'29.186 2.499
18 57 United Kingdom Philip Ellis Mercedes-AMG GT3 Evo 1'30.248 3.561
19 16 Germany Timo Glock BMW M6 GT3 1'40.489 13.802
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