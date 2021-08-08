Zolder DTM: Wittmann pole pozisyonunu, 2019'dan beri ilk zaferine dönüştürüyor

Pole pozisyonunu kazanan çifte dünya şampiyonu Wittmann, yarışı starttan finişe kadar lider götürdü ve bu sezonki ilk altı yarışın ardından yarış kazanan beşinci farklı sürücü oldu.

İlk turda AMG GT3 sürücüsü Philip Ellis tarafından çakıl havuzuna itilen Mercedes sürücüsü Vincent Abril'in kazasıyla beraber, tıpkı cumartesi günkü yarışın başlangıcında olduğu daha ilk turda güvenlik aracı çıkmış oldu.

Tekrar start alındığında Wittmann ilk virajda Auer'in atağını savuşturdu ve sonrasında Wimward Mercedes'teki rakibiyle arasında küçük bir fark oluşturdu.

Zorunlu pit stopunu Auer'den iki tur sonra yapan Walkenhorst Motorsport sürücüsü bir tek pit stop yaparken tehdit altındaydı.

Ancak Wittmann piste Auer'den önce dönebildi ve Avustralyalı pilotun piste çıkış turunda bir saniyelik fark açabildi.

Sonrasında Auer pit stop ihlali nedeniyle beş saniyelik bir ceza aldı ve bu da Wittmann'ın 2019'dan beri DTM'deki ilk zaferini alma ihtimalini pekiştirdi.

Auer'in cezasıyla birlikte, sekizinci turda erken pit stop yapmış ve bu sayede birkaç sürücünün önüne geçebilmiş olan HRT Mercedes'ten Maximilian Gotz ikinci sıraya çıktı.

Lawson, aldığı hızlı starttan sonra gridde Wittman ve Auer'in arkasında üçüncü sıradaydı fakat pitlerden sonra Gotz'un arkasında kaldı. Ancak Auer'in cezasıyla birlikte podyumdaki son yere çıkabildi.

Bu sonuç Red Bull Formula 1 genç sürücüsünün, yarışı sekizinci sırada tamamlayan van der Linde'ye karşı puan farkını kapatmasını sağladı.

Geçtiğimiz sezonun şampiyona ikincisi Nico Muller üç zor yarıştan sonra, Auer'in kaza almasıyla dördüncü sırayı aldı ve yaptığı geç pit stop ona bu konuda yardımcı oldu.

AF Corse Ferrari'lerin ikincisindeki Alex Albon ise geçirdiği zorlu sıralama turlarını telafi etti ve yarışı altıncı sırada bitirerek, şampiyonadaki beşinciliğini pekiştirdi.

Rowe Racing BMW sürücüsü Sheldon van der Linde ise zorunlu pit stopunu yapan son sürücülerden biri oldu ve 16. sıradan yedinciliğe yükselebildi.

Sheldon'ın abisi Kelvin ise 4 saniye geride sekizinci sırayı aldı ve Abt Sportsline Audi'sinde fazladan 25 kilogramlık yük taşımasına rağmen T3 Motorsport Lamborghini'den Esteban Muth'u başarılı bir şekilde arkasında tutabildi.

Kelvin van der Linde'nin takım arkadaşı Mike Rockenfeller da puan alanların sonuncusu oldu.

Christian Klien'in DTM'deki ilk hafta sonu 14.'lükle bitti ve buna JP Motorsport McLaren sürücüsünün yavaş pit stopu neden oldu.

Yarış sonuçları: