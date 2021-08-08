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Önceki / Zolder DTM: Kırmızı bayrak altında biten sıralama turlarında pole pozisyonu Wittmann'ın!
DTM / Zolder Yarış raporu

Zolder DTM: Wittmann pole pozisyonunu, 2019'dan beri ilk zaferine dönüştürüyor

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

BMW sürücüsü Marco Wittman iki yıldan sonra DTM'deki ilk galibiyetini aldı ve Liam Lawson da bu sezon dördüncü kez podyuma çıkarak şampiyonaki puan lideri Kelvin van der Linde ile arasındaki puan farkını kapattı.

Zolder DTM: Wittmann pole pozisyonunu, 2019'dan beri ilk zaferine dönüştürüyor

Pole pozisyonunu kazanan çifte dünya şampiyonu Wittmann, yarışı starttan finişe kadar lider götürdü ve bu sezonki ilk altı yarışın ardından yarış kazanan beşinci farklı sürücü oldu.

İlk turda AMG GT3 sürücüsü Philip Ellis tarafından çakıl havuzuna itilen Mercedes sürücüsü Vincent Abril'in kazasıyla beraber, tıpkı cumartesi günkü yarışın başlangıcında olduğu daha ilk turda güvenlik aracı çıkmış oldu.

Tekrar start alındığında Wittmann ilk virajda Auer'in atağını savuşturdu ve sonrasında Wimward Mercedes'teki rakibiyle arasında küçük bir fark oluşturdu.

Zorunlu pit stopunu Auer'den iki tur sonra yapan Walkenhorst Motorsport sürücüsü bir tek pit stop yaparken tehdit altındaydı.

Ancak Wittmann piste Auer'den önce dönebildi ve Avustralyalı pilotun piste çıkış turunda bir saniyelik fark açabildi.

Sonrasında Auer pit stop ihlali nedeniyle beş saniyelik bir ceza aldı ve bu da Wittmann'ın 2019'dan beri DTM'deki ilk zaferini alma ihtimalini pekiştirdi.

Auer'in cezasıyla birlikte, sekizinci turda erken pit stop yapmış ve bu sayede birkaç sürücünün önüne geçebilmiş olan HRT Mercedes'ten Maximilian Gotz ikinci sıraya çıktı.

Lawson, aldığı hızlı starttan sonra gridde Wittman ve Auer'in arkasında üçüncü sıradaydı fakat pitlerden sonra Gotz'un arkasında kaldı. Ancak Auer'in cezasıyla birlikte podyumdaki son yere çıkabildi.

Bu sonuç Red Bull Formula 1 genç sürücüsünün, yarışı sekizinci sırada tamamlayan van der Linde'ye karşı puan farkını kapatmasını sağladı.

Geçtiğimiz sezonun şampiyona ikincisi Nico Muller üç zor yarıştan sonra, Auer'in kaza almasıyla dördüncü sırayı aldı ve yaptığı geç pit stop ona bu konuda yardımcı oldu.

AF Corse Ferrari'lerin ikincisindeki Alex Albon ise geçirdiği zorlu sıralama turlarını telafi etti ve yarışı altıncı sırada bitirerek, şampiyonadaki beşinciliğini pekiştirdi.

Rowe Racing BMW sürücüsü Sheldon van der Linde ise zorunlu pit stopunu yapan son sürücülerden biri oldu ve 16. sıradan yedinciliğe yükselebildi.

Sheldon'ın abisi Kelvin ise 4 saniye geride sekizinci sırayı aldı ve Abt Sportsline Audi'sinde fazladan 25 kilogramlık yük taşımasına rağmen T3 Motorsport Lamborghini'den Esteban Muth'u başarılı bir şekilde arkasında tutabildi.

Kelvin van der Linde'nin takım arkadaşı Mike Rockenfeller da puan alanların sonuncusu oldu.

Christian Klien'in DTM'deki ilk hafta sonu 14.'lükle bitti ve buna JP Motorsport McLaren sürücüsünün yavaş pit stopu neden oldu.

Yarış sonuçları:

Sıra # Sürücü Araç Fark
1 11 Germany Marco Wittmann BMW M6 GT3  
2 4 Germany Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 1.711
3 30 New Zealand Liam Lawson Ferrari 488 GT3 Evo 2020 3.557
4 51 Switzerland Nico Müller Audi R8 LMS Evo 4.286
5 22 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 10.666
6 23 Thailand Alexander Albon Ferrari 488 GT3 Evo 2020 10.851
7 31 South Africa Sheldon Linde BMW M6 GT3 19.894
8 3 South Africa Kelvin vanderLinde Audi R8 LMS Evo 23.775
9 10 Belgium Esteban Muth Lamborghini Huracán GT3 Evo 24.249
10 9 Germany Mike Rockenfeller Audi R8 LMS Evo 25.111
11 18 Germany Maximilian Buhk Mercedes-AMG GT3 Evo 27.887
12 8 Spain Daniel Juncadella Mercedes-AMG GT3 Evo 28.557
13 26 United Kingdom Esmee Hawkey Lamborghini Huracán GT3 Evo 30.661
14 15 Austria Christian Klien McLaren 720S GT3 32.882
15 12 United States Dev Gore Audi R8 LMS Evo 41.145
16 57 United Kingdom Philip Ellis Mercedes-AMG GT3 Evo 57.895
17 16 Germany Timo Glock BMW M6 GT3 1'04.428
  99 Germany Sophia Floersch Audi R8 LMS Evo 14 Laps
  5 France Vincent Abril Mercedes-AMG GT3 Evo  
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Zolder DTM: Kırmızı bayrak altında biten sıralama turlarında pole pozisyonu Wittmann'ın!

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