Zolder DTM: Van der Linde kazandı, Albon podyumda

Teknik problemler nedeniyle Lausitzring'deki galibiyetinden olan van der Linde, Belçika'da sorunsuz bir sürüş çıkardı ve şampiyonadaki liderliğini pekiştirdi.

Güney Afrikalı sürücü, yarışın başında hızlı başlayıp Mercedes'ten Maximilian Gotz'u geçen Marco Wittman'a karşı yerini korumaya çalıştı ve liderliği elinde tuttu.

Şampiyonadaki en yakın rakibi Liam Lawson ise o kadar şanslı değildi ve 10. sıradan yavaş bir start alarak orta grubun arkalarına düştü. Bu da Red Bull destekli sürücünün şikanda çıkan kargaşadan kaçamadığı ve Mercedes'ten Arjun Maini'yle teması sonucunda yarışının bittiği anlamına geldi.

Bu karmaşanın ardından güvenlik aracı çıktı ve altıncı tura kadar gridde kaldı.

Van der Linde yine Wittman'ın ciddi şekilde baskısı altında kaldı ve çifte dünya şampiyonu Wittman, Güney Afrikalı sürücüyü neredeyse ilk virajda geçecekti. Ancak van der Linde ikinci viraja girerken iç çizgiye sahipti ve bu sayede liderliğini koruyabildi.

İkili yedinci turda pit yoluna aynı zamanda girdiler ve gride neredeyse yan yana katıldılar. Ancak soğuk lastiklere sahip Wittman HRT Mercedes'ten Vincent Abril tarafından geçildi. Abril bir tur önce pite girmişti.

Rockenfeller ve AF Corse Ferrari sürücüsü Albon'un pit stopla beraber çifte dünya şampiyonu Wittmann'ın önüne geçtiler. İkili aynı zamanda Abril'in de önüne geçmeyi başardı. Bu da van der Linde, Rockenfeller ve Albon arasında üçlü bir galibiyet mücadelesi başlattı.

Albon'un lastikleri daha yeniydi ancak Taylandlı sürücü güvenlik aracı varken kaybedilen zaman dolayısıyla yarışın uzatılmasına rağmen Rockenfeller'ı geçip galibiyet için van der Linde'ye atak yapamadı.

Böylelikle Güney Afrikalı sürücü DTM'deki ikinci galibiyetini aldı ve 2013 şampiyonu Rockenfeller'ın da ikinci sırada olmasıyla fabrika destekli Abt takımı yarışı 1-2 tamamladı.

Üçüncü sıradaki Albon da DTM'deki ikinci podyumunu almış oldu.

Lider üçlünün hemen arkasındaki Abril yarışı dördüncü sırada tamamladı ve takım arkadaşı Maximilian Gotz ise ön çizgiden başlama fırsatını kullanamadı ve damalı bayrağı yedinci sırada gördü.

T3 Lamborghini sürücüsü Esteban Muth, Gotz ve Winward Mercedes ikilisi Philip Ellis ile Lucas Auer'in önünde altıncı sırayı alırken, Team Rosberg'den Nico Muller'le ilk 10 tamamlandı.

Eski Formula 1 sürücüsü JP Motorsport'dan Christian Klien 12. sırada bitirdi.

Yarış sonuçları: