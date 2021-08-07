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DTM / Zolder Yarış raporu

Zolder DTM: Van der Linde kazandı, Albon podyumda

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Audi GT3 yıldızı Kelvin van der Linde Zolder'deki ilk yarışta kazanırken, Red Bull'dan Alex Albon da sezonun ikinci podyumunu aldı.

Zolder DTM: Van der Linde kazandı, Albon podyumda

Teknik problemler nedeniyle Lausitzring'deki galibiyetinden olan van der Linde, Belçika'da sorunsuz bir sürüş çıkardı ve şampiyonadaki liderliğini pekiştirdi.

Güney Afrikalı sürücü, yarışın başında hızlı başlayıp Mercedes'ten Maximilian Gotz'u geçen Marco Wittman'a karşı yerini korumaya çalıştı ve liderliği elinde tuttu.

Şampiyonadaki en yakın rakibi Liam Lawson ise o kadar şanslı değildi ve 10. sıradan yavaş bir start alarak orta grubun arkalarına düştü. Bu da Red Bull destekli sürücünün şikanda çıkan kargaşadan kaçamadığı ve Mercedes'ten Arjun Maini'yle teması sonucunda yarışının bittiği anlamına geldi.

Bu karmaşanın ardından güvenlik aracı çıktı ve altıncı tura kadar gridde kaldı.

Van der Linde yine Wittman'ın ciddi şekilde baskısı altında kaldı ve çifte dünya şampiyonu Wittman, Güney Afrikalı sürücüyü neredeyse ilk virajda geçecekti. Ancak van der Linde ikinci viraja girerken iç çizgiye sahipti ve bu sayede liderliğini koruyabildi.

İkili yedinci turda pit yoluna aynı zamanda girdiler ve gride neredeyse yan yana katıldılar. Ancak soğuk lastiklere sahip Wittman HRT Mercedes'ten Vincent Abril tarafından geçildi. Abril bir tur önce pite girmişti.

Rockenfeller ve AF Corse Ferrari sürücüsü Albon'un pit stopla beraber çifte dünya şampiyonu Wittmann'ın önüne geçtiler. İkili aynı zamanda Abril'in de önüne geçmeyi başardı. Bu da van der Linde, Rockenfeller ve Albon arasında üçlü bir galibiyet mücadelesi başlattı.

Albon'un lastikleri daha yeniydi ancak Taylandlı sürücü güvenlik aracı varken kaybedilen zaman dolayısıyla yarışın uzatılmasına rağmen Rockenfeller'ı geçip galibiyet için van der Linde'ye atak yapamadı.

Böylelikle Güney Afrikalı sürücü DTM'deki ikinci galibiyetini aldı ve 2013 şampiyonu Rockenfeller'ın da ikinci sırada olmasıyla fabrika destekli Abt takımı yarışı 1-2 tamamladı.

Üçüncü sıradaki Albon da DTM'deki ikinci podyumunu almış oldu.

Lider üçlünün hemen arkasındaki Abril yarışı dördüncü sırada tamamladı ve takım arkadaşı Maximilian Gotz ise ön çizgiden başlama fırsatını kullanamadı ve damalı bayrağı yedinci sırada gördü.

T3 Lamborghini sürücüsü Esteban Muth, Gotz ve Winward Mercedes ikilisi Philip Ellis ile Lucas Auer'in önünde altıncı sırayı alırken, Team Rosberg'den Nico Muller'le ilk 10 tamamlandı.

Eski Formula 1 sürücüsü JP Motorsport'dan Christian Klien 12. sırada bitirdi.

Yarış sonuçları:

Sıra # Sürücü Araç Fark
1 3 South Africa Kelvin vanderLinde Audi R8 LMS Evo  
2 9 Germany Mike Rockenfeller Audi R8 LMS Evo 0.696
3 23 Thailand Alexander Albon Ferrari 488 GT3 Evo 2020 1.786
4 5 France Vincent Abril Mercedes-AMG GT3 Evo 21.978
5 11 Germany Marco Wittmann BMW M6 GT3 24.554
6 10 Belgium Esteban Muth Lamborghini Huracán GT3 Evo 25.140
7 4 Germany Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 26.466
8 57 United Kingdom Philip Ellis Mercedes-AMG GT3 Evo 27.333
9 22 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 27.846
10 51 Switzerland Nico Müller Audi R8 LMS Evo 28.170
11 16 Germany Timo Glock BMW M6 GT3 41.277
12 15 Austria Christian Klien McLaren 720S GT3 42.111
13 26 United Kingdom Esmee Hawkey Lamborghini Huracán GT3 Evo 43.678
14 31 South Africa Sheldon Linde BMW M6 GT3 43.859
15 12 United States Dev Gore Audi R8 LMS Evo 43.892
16 99 Germany Sophia Floersch Audi R8 LMS Evo 1'05.693
  18 Germany Maximilian Buhk Mercedes-AMG GT3 Evo 5 Laps
  8 Spain Daniel Juncadella Mercedes-AMG GT3 Evo 38 Laps
  30 New Zealand Liam Lawson Ferrari 488 GT3 Evo 2020 38 Laps
  36 India Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo  
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Zolder DTM: Van der Linde ilk sıralama turlarında Audi aracını pole pozisyonuna taşıdı

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