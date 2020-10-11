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DTM / Zolder / Yarış raporu

Zolder DTM: Rast yine kazandı, Frijns kaza yaptı

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Zolder DTM: Rast yine kazandı, Frijns kaza yaptı
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Çeviren: Cem Özel, Editör

Rene Rast, DTM’in Zolder hafta sonundaki ikinci yarışı da kazanırken, şampiyonadaki rakipleri sorun yaşadı.

Yarışa Timo Glock ve Sheldon van der Linde’nin ardında üçüncü sıradan başlayan Rast, harika bir start alarak liderliğe yükselmeyi başardı.

Ancak Glock, Ferdinand Habsburg ile temas yaşayınca her ikisi birden çakıl havuzuna taştı ve ikinciliğe Mike Rockenfeller yükseldi.

Yarışın başlarında Robin Frijns hızlı gözükürken, şampiyona lideri takım arkadaşı Nico Müller’i ve Van der Linde’yi geçerek üçüncülüğe yükseldi.

Ancak Hollandalı sürücü, 11. turdaki pitinin ardından pit çıkışında önden kayma yaşayarak bariyerlere çarptı ve yarış dışı kaldı.

Bu kazanın ardından güvenlik aracı piste girerken, Rast ve Rockenfeller hemen pite gelip yerlerini korudular.

Bu noktadan sonra ilk sırayı koruyan Rast bu seneki dördüncü galibiyetine ulaşırken, sürücüler şampiyonasında Frijns’ı geçerek ikinciliğe yükseldi ve lider Müller ile farkı 10’a indirdi.

Rockenfeller’in ikinci olmasıyla Audi ilk iki sırayı kapatırken, podyumu BMW sürücüsü Lucas Auer tamamladı.

İlk turda Habsburg’la yaşadığı temas sonrasında son sıraya düşen Glock iyi bir geri dönüşle dördüncü olurken, güvenlik aracının zamanlamasından yararlanan ve DTM kariyerinin en iyi sonucunu elde eden çaylak Fabio Scherer beşinci, Harrison Newey altıncı, Habsburg yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u Marco Wittmann, Müller ve Van der Linde tamamladı.

Güvenlik aracı periyodunun sonrasına kadar pit yapmayan Müller, sonrasında taze lastiklere rağmen yükselemedi ve yarıştan sadece iki puanla ayrılabildi.

Eski Formula 1 sürücüsü Robert Kubica ise 12. sırada kendisine yer buldu.

Bu sonuçla beraber Müller 259 puana yükselirken, Rast'ın 249, Frijns'ın 243 puanı bulunuyor.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Araç Tur Zaman Fark Ara
1 Germany René Rast Audi RS5 Turbo DTM 2020 41 -    
2 Germany Mike Rockenfeller Audi RS5 Turbo DTM 2020 41 5.400 5.400 5.400
3 Austria Lucas Auer BMW M4 Turbo DTM 2020 41 22.200 22.200 16.800
4 Germany Timo Glock BMW M4 Turbo DTM 2020 41 31.600 31.600 9.400
5 Switzerland Fabio Scherer Audi RS5 Turbo DTM 2020 41 32.000 32.000 0.400
6 United Kingdom Harrison Newey Audi RS5 Turbo DTM 2020 41 33.700 33.700 1.700
7 Austria Ferdinand Habsburg Audi RS5 Turbo DTM 2020 41 34.300 34.300 0.600
8 Germany Marco Wittmann BMW M4 Turbo DTM 2020 41 40.600 40.600 6.300
9 Switzerland Nico Müller Audi RS5 Turbo DTM 2020 41 41.100 41.100 0.500
10 South Africa Sheldon Linde BMW M4 Turbo DTM 2020 41 54.200 54.200 13.100
11 South Africa Jonathan Aberdein BMW M4 Turbo DTM 2020 41 1'07.900 1'07.900 13.700
12 Poland Robert Kubica BMW M4 Turbo DTM 2020 41 1.19.3 1.190  
13 France Loic Duval Audi RS5 Turbo DTM 2020 41 1 lap    
14 Austria Philipp Eng BMW M4 Turbo DTM 2020 41 1 lap    
15 United Kingdom Jamie Green Audi RS5 Turbo DTM 2020 41 1 lap    
16 Netherlands Robin Frijns Audi RS5 Turbo DTM 2020 41 30 laps    
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Zolder DTM: Glock, BMW'nin 2020'deki ilk pole pozisyonunu kazandı

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Zolder
Alt-etkinlik Yarış 2
Editör Rachit Thukral

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