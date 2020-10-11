Zolder DTM: Rast yine kazandı, Frijns kaza yaptı

Yarışa Timo Glock ve Sheldon van der Linde’nin ardında üçüncü sıradan başlayan Rast, harika bir start alarak liderliğe yükselmeyi başardı.

Ancak Glock, Ferdinand Habsburg ile temas yaşayınca her ikisi birden çakıl havuzuna taştı ve ikinciliğe Mike Rockenfeller yükseldi.

Yarışın başlarında Robin Frijns hızlı gözükürken, şampiyona lideri takım arkadaşı Nico Müller’i ve Van der Linde’yi geçerek üçüncülüğe yükseldi.

Ancak Hollandalı sürücü, 11. turdaki pitinin ardından pit çıkışında önden kayma yaşayarak bariyerlere çarptı ve yarış dışı kaldı.

Bu kazanın ardından güvenlik aracı piste girerken, Rast ve Rockenfeller hemen pite gelip yerlerini korudular.

Bu noktadan sonra ilk sırayı koruyan Rast bu seneki dördüncü galibiyetine ulaşırken, sürücüler şampiyonasında Frijns’ı geçerek ikinciliğe yükseldi ve lider Müller ile farkı 10’a indirdi.

Rockenfeller’in ikinci olmasıyla Audi ilk iki sırayı kapatırken, podyumu BMW sürücüsü Lucas Auer tamamladı.

İlk turda Habsburg’la yaşadığı temas sonrasında son sıraya düşen Glock iyi bir geri dönüşle dördüncü olurken, güvenlik aracının zamanlamasından yararlanan ve DTM kariyerinin en iyi sonucunu elde eden çaylak Fabio Scherer beşinci, Harrison Newey altıncı, Habsburg yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u Marco Wittmann, Müller ve Van der Linde tamamladı.

Güvenlik aracı periyodunun sonrasına kadar pit yapmayan Müller, sonrasında taze lastiklere rağmen yükselemedi ve yarıştan sadece iki puanla ayrılabildi.

Eski Formula 1 sürücüsü Robert Kubica ise 12. sırada kendisine yer buldu.

Bu sonuçla beraber Müller 259 puana yükselirken, Rast'ın 249, Frijns'ın 243 puanı bulunuyor.

Yarış sonucu: