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DTM / Zolder / Sıralama turları raporu

Zolder DTM: Rast, son turda Glock'u geçerek pole pozisyonunu kazandı

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Zolder DTM: Rast, son turda Glock'u geçerek pole pozisyonunu kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Audi pilotu Rene Rast ıslak zeminde başlayan Zolder sıralamalarında son anda BMW'den Timo Glock'u geçerek bu sezonki 4. pole pozisyonunu kazandı.

Gece yağan yağmurun ardından 20 dakikalık seans ıslak zeminde başladı ancak şartlar seans ilerledikçe iyileşti.

1:30 bariyerinin altına inen ilk isim Audi'den Mike Rockenfeller oldu. Rockenfeller, 1:29.700'lük derecesiyle seansın ortasında liderliğe yükseldi.

Audi'den Rast, 1:29.446 ile Rockenfeller'in derecesini geride bıraktı ve ilk sürüşlerin ardından geçici olarak pole pozisyonunu ele geçirdi.

Seansın sonunda pilotlar yeni lastiklerle piste döndüler. Glock, 1:29.333 ile Audi sürücülerini geride bırakarak ilk sıraya yükseldi.

Glock son turunda 2. sektörde mor dereceyle yani daha hızlı bir turla geliyordu ancak son şikandaki hatası sonucu derecesini iyileştiremedi.

Glock'un derecesini geliştirememesinin ardından Rast mükemmel bir fırsat yakaladı. Rast, son turunda 1:28.947 elde ederek pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

 

Glock'un ikinci olmasıyla BMW, bu sezon ilk defa ilk çizgi startını kazanmış oldu. BMW'nin bu sezon, bugüne kadarki en iyi sıralama sonucu dördüncülük olmuştu.

Robin Frijns, yarım saniye geride 3. olurken onu BMW'den Marco Wittmann takip etti. Rockenfeller ve van der Linde gridde 3. çizgide yer alacaklar.

ART BMW pilotu Robert Kubica, pole pozisyonunun yaklaşık 2.5 sn gerisinde ancak 15. oldu. Kubica sadece WRT Audi'nin çaylak ismi Fabio Scherer'i geçebildi.

Devamı gelecek...

 

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Seri DTM
Etkinlik Zolder
Editör Rachit Thukral

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