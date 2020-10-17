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DTM / Zolder II / Sıralama turları raporu

Zolder DTM: Rast pole pozisyonunda, Müller sekizinci

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Zolder DTM: Rast pole pozisyonunda, Müller sekizinci
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Rene Rast, ikinci Zolder hafta sonundaki ilk yarış öncesinde pole pozisyonunu elde ederken, şampiyona lideri Nico Müller ancak sekizinci olabildi.

Geçen hafta Zolder’deki iki yarışı da kazanan Rast, 20 dakikalık sıralama turlarında Ferdinand Habsburg ile yakın bir mücadele verdi.

İki kez DTM şampiyonu, seans boyunca liderliği Habsburg ile el değiştirdi ancak sonrasında 1:18.843’lük turuyla beraber pole pozisyonunu almayı başardı.

Habsburg, bu sezonki en iyi sıralama sonucunu alarak 0.034 saniye geride ikinci olurken, bir diğer şampiyonluk adayı Robin Frijns üçüncü sırada yer aldı.

Seanstaki en iyi BMW sürücüsü olan Jonathan Aberdein dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Jamie Green beşinci, Harrison Newey altıncı, Philipp Eng yedinci oldu.

İlk 10’u Müller, Fabio Scherer ve Mike Rockenfeller tamamladı.

Loic Duval’in yerine yarışan üç kez Le Mans 24 Saat galibi Benoit Treluyer ise üç saniye geride 16. ve son sırada yer aldı.

Sıralama turları sonucu:

Sıra Sürücü Araç Tur Zaman Fark Ara
1 Germany René Rast Audi RS5 Turbo DTM 2020 12 1'18.843    
2 Austria Ferdinand Habsburg Audi RS5 Turbo DTM 2020 11 1'18.877 0.034 0.034
3 Netherlands Robin Frijns Audi RS5 Turbo DTM 2020 12 1'19.103 0.260 0.226
4 South Africa Jonathan Aberdein BMW M4 Turbo DTM 2020 11 1'19.119 0.276 0.016
5 United Kingdom Jamie Green Audi RS5 Turbo DTM 2020 12 1'19.140 0.297 0.021
6 United Kingdom Harrison Newey Audi RS5 Turbo DTM 2020 13 1'19.163 0.320 0.023
7 Austria Philipp Eng BMW M4 Turbo DTM 2020 12 1'19.317 0.474 0.154
8 Switzerland Nico Müller Audi RS5 Turbo DTM 2020 13 1'19.412 0.569 0.095
9 Switzerland Fabio Scherer Audi RS5 Turbo DTM 2020 12 1'19.435 0.592 0.023
10 Germany Mike Rockenfeller Audi RS5 Turbo DTM 2020 12 1'19.451 0.608 0.016
11 South Africa Sheldon Linde BMW M4 Turbo DTM 2020 11 1'19.687 0.844 0.236
12 Poland Robert Kubica BMW M4 Turbo DTM 2020 12 1'19.697 0.854 0.010
13 Germany Timo Glock BMW M4 Turbo DTM 2020 12 1'19.813 0.970 0.116
14 Germany Marco Wittmann BMW M4 Turbo DTM 2020 12 1'19.964 1.121 0.151
15 Austria Lucas Auer BMW M4 Turbo DTM 2020 11 1'20.000 1.157 0.036
16 France Benoit Tréluyer Audi RS5 Turbo DTM 2020 8 1'22.189 3.346 2.189
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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Zolder II
Editör Rachit Thukral

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