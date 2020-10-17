Zolder DTM: Rast pole pozisyonunda, Müller sekizinci

Geçen hafta Zolder’deki iki yarışı da kazanan Rast, 20 dakikalık sıralama turlarında Ferdinand Habsburg ile yakın bir mücadele verdi.

İki kez DTM şampiyonu, seans boyunca liderliği Habsburg ile el değiştirdi ancak sonrasında 1:18.843’lük turuyla beraber pole pozisyonunu almayı başardı.

Habsburg, bu sezonki en iyi sıralama sonucunu alarak 0.034 saniye geride ikinci olurken, bir diğer şampiyonluk adayı Robin Frijns üçüncü sırada yer aldı.

Seanstaki en iyi BMW sürücüsü olan Jonathan Aberdein dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Jamie Green beşinci, Harrison Newey altıncı, Philipp Eng yedinci oldu.

İlk 10’u Müller, Fabio Scherer ve Mike Rockenfeller tamamladı.

Loic Duval’in yerine yarışan üç kez Le Mans 24 Saat galibi Benoit Treluyer ise üç saniye geride 16. ve son sırada yer aldı.