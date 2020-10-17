Zolder DTM: Rast pole pozisyonunda, Müller sekizinci
Rene Rast, ikinci Zolder hafta sonundaki ilk yarış öncesinde pole pozisyonunu elde ederken, şampiyona lideri Nico Müller ancak sekizinci olabildi.
Geçen hafta Zolder’deki iki yarışı da kazanan Rast, 20 dakikalık sıralama turlarında Ferdinand Habsburg ile yakın bir mücadele verdi.
İki kez DTM şampiyonu, seans boyunca liderliği Habsburg ile el değiştirdi ancak sonrasında 1:18.843’lük turuyla beraber pole pozisyonunu almayı başardı.
Habsburg, bu sezonki en iyi sıralama sonucunu alarak 0.034 saniye geride ikinci olurken, bir diğer şampiyonluk adayı Robin Frijns üçüncü sırada yer aldı.
Seanstaki en iyi BMW sürücüsü olan Jonathan Aberdein dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Jamie Green beşinci, Harrison Newey altıncı, Philipp Eng yedinci oldu.
İlk 10’u Müller, Fabio Scherer ve Mike Rockenfeller tamamladı.
Loic Duval’in yerine yarışan üç kez Le Mans 24 Saat galibi Benoit Treluyer ise üç saniye geride 16. ve son sırada yer aldı.
Sıralama turları sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Araç
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|René Rast
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|12
|1'18.843
|2
|Ferdinand Habsburg
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|11
|1'18.877
|0.034
|0.034
|3
|Robin Frijns
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|12
|1'19.103
|0.260
|0.226
|4
|Jonathan Aberdein
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|11
|1'19.119
|0.276
|0.016
|5
|Jamie Green
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|12
|1'19.140
|0.297
|0.021
|6
|Harrison Newey
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|13
|1'19.163
|0.320
|0.023
|7
|Philipp Eng
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|12
|1'19.317
|0.474
|0.154
|8
|Nico Müller
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|13
|1'19.412
|0.569
|0.095
|9
|Fabio Scherer
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|12
|1'19.435
|0.592
|0.023
|10
|Mike Rockenfeller
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|12
|1'19.451
|0.608
|0.016
|11
|Sheldon Linde
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|11
|1'19.687
|0.844
|0.236
|12
|Robert Kubica
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|12
|1'19.697
|0.854
|0.010
|13
|Timo Glock
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|12
|1'19.813
|0.970
|0.116
|14
|Marco Wittmann
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|12
|1'19.964
|1.121
|0.151
|15
|Lucas Auer
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|11
|1'20.000
|1.157
|0.036
|16
|Benoit Tréluyer
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|8
|1'22.189
|3.346
|2.189
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|Editör
|Rachit Thukral