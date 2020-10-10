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DTM / Zolder / Yarış raporu

Zolder DTM: Rast kazandı, şampiyonluk mücadelesine döndü

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Zolder DTM: Rast kazandı, şampiyonluk mücadelesine döndü
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Audi pilotu Rene Rast, DTM'in Zolder'de gerçekleştirilen ilk yarışını pole pozisyonundan başlayıp üstün bir şekilde kazanırken Nico Muller kötü geçen sıralamaların ardından yarışı 3. sırada tamamladı.

Pole pozisyonundan hızlı bir şekilde başlayarak ilk virajda liderliğini koruyan Rast, yarışın kalan bölümünü kontrol altında götürerek 18 sn farkla kazandı ve şampiyonluk mücadelesine ortak oldu.

İkinci sıradan başlayan BMW pilotu Timo Glock'un yavaş kalmasının ardından Robin Frijns ve Mike Rockenfeller 2 ve 3. sıraya yükseldiler. Frijns, yarışın ilk turlarında Rast'ı yakın takip etse de Rast 6. turdan itibaren fark açmaya başladı ve 13. tura gelindiğinde 3.5 sn önde yer alıyordu.

Frijns 17. turda pite gelince Rast farkı 5 saniyeye çıkardı ve bir tur sonra o da pite geldi. Frijns, pitten çıktığında erken pit stop yapan Glock'un arkasına düşerken Rast temiz piste çıkmayı başardı.

Frijns, 24. turda Glock'u geçti ancak o esnada fark 8 sn'ye çıkmıştı. Böylece Frijns'in galibiyet mücadelesi verme şansı kalmadı.

Rast, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve bu sene 3. yarış zaferini elde etti. Frijns ise 18 sn geride 2. oldu.

Yarışa gerilerden başlayan Muller, 8. sıradan iyi kalkış yapan ve ilk turda 5. sıraya yükselen Harrison Newey'in arkasında takılı kaldı. Newey'i pist üstünde geçemeyen Muller, 10. turda erken bir şekilde pite gelerek onu geçti. Muller daha sonra 32. turda son şikanda Glock'u geçti ve podyumu tamamlayan isim oldu. Böylece Muller'in liderlik avantajı 14 puana düşmüş oldu.

Glock yarışı 4. sırada tamamlarken onu Newey, Sheldon van der Linde, Ferdinand Habsburg takip ettiler.

Mike Rockenfeller, 26 saniyelik kötü pit stopun ardından geriledi ve 8. sırada yarışı tamamladı.

Ekstra pit stop yapmak zorunda kalan Robert Kubica, 14. sırada yarışı tamamladı.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Germany René Rast 41 -     25
2 Netherlands Robin Frijns 41 18.800 18.800 18.800 18
3 Switzerland Nico Müller 41 25.500 25.500 6.700 15
4 Germany Timo Glock 41 38.500 38.500 13.000 12
5 United Kingdom Harrison Newey 41 39.000 39.000 0.500 10
6 South Africa Sheldon Linde 41 43.600 43.600 4.600 8
7 Austria Ferdinand Habsburg 41 44.900 44.900 1.300 6
8 Germany Mike Rockenfeller 41 45.400 45.400 0.500 4
9 Austria Philipp Eng 41 48.400 48.400 3.000 2
10 France Loic Duval 41 1'03.700 1'03.700 15.300 1
11 South Africa Jonathan Aberdein 41 1'05.200 1'05.200 1.500  
12 Austria Lucas Auer 41 1'06.200 1'06.200 1.000  
13 Switzerland Fabio Scherer 41 1'12.100 1'12.100 5.900  
14 Poland Robert Kubica 40 1 lap      
15 Germany Marco Wittmann 34 7 laps      
18 United Kingdom Jamie Green 29 12 laps      
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Zolder DTM: Rast, son turda Glock'u geçerek pole pozisyonunu kazandı

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Seri DTM
Etkinlik Zolder
Editör Rachit Thukral

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