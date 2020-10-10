Zolder DTM: Rast kazandı, şampiyonluk mücadelesine döndü

Pole pozisyonundan hızlı bir şekilde başlayarak ilk virajda liderliğini koruyan Rast, yarışın kalan bölümünü kontrol altında götürerek 18 sn farkla kazandı ve şampiyonluk mücadelesine ortak oldu.

İkinci sıradan başlayan BMW pilotu Timo Glock'un yavaş kalmasının ardından Robin Frijns ve Mike Rockenfeller 2 ve 3. sıraya yükseldiler. Frijns, yarışın ilk turlarında Rast'ı yakın takip etse de Rast 6. turdan itibaren fark açmaya başladı ve 13. tura gelindiğinde 3.5 sn önde yer alıyordu.

Frijns 17. turda pite gelince Rast farkı 5 saniyeye çıkardı ve bir tur sonra o da pite geldi. Frijns, pitten çıktığında erken pit stop yapan Glock'un arkasına düşerken Rast temiz piste çıkmayı başardı.

Frijns, 24. turda Glock'u geçti ancak o esnada fark 8 sn'ye çıkmıştı. Böylece Frijns'in galibiyet mücadelesi verme şansı kalmadı.

Rast, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve bu sene 3. yarış zaferini elde etti. Frijns ise 18 sn geride 2. oldu.

Yarışa gerilerden başlayan Muller, 8. sıradan iyi kalkış yapan ve ilk turda 5. sıraya yükselen Harrison Newey'in arkasında takılı kaldı. Newey'i pist üstünde geçemeyen Muller, 10. turda erken bir şekilde pite gelerek onu geçti. Muller daha sonra 32. turda son şikanda Glock'u geçti ve podyumu tamamlayan isim oldu. Böylece Muller'in liderlik avantajı 14 puana düşmüş oldu.

Glock yarışı 4. sırada tamamlarken onu Newey, Sheldon van der Linde, Ferdinand Habsburg takip ettiler.

Mike Rockenfeller, 26 saniyelik kötü pit stopun ardından geriledi ve 8. sırada yarışı tamamladı.

Ekstra pit stop yapmak zorunda kalan Robert Kubica, 14. sırada yarışı tamamladı.