Zolder DTM: Rast baskın şekilde kazandı, Kubica podyuma çıktı!

Yarışın başında WRT Audi takımından Ferdinand Habsburg yanında Rast’la birlikte liderlik ederken Nico Müller, Robin Frijins ve Fabio Scherer’e karşı atak gerçekleştirip 3. sıraya oturdu.

5. turda ise drama vardı. BMW takımından Jonathan Aberdein 5. viraja girerken Scherer’e arkadan çarpınca WRT sürücüsü olaydan ayrı yarışan ve ikilinin önündeki Frijns’i da sürükledi.

Olayda üç sürücü de yarış dışı kaldı, Frijins ise sezon boyunca 2. kez yarış dışı kalırken şampiyonluk şansından uzaklaştı.

Yeşil bayraklar çıkıp yarış devam ettikten kısa bir süre sonra BMW sürücüleri Lucas Auer ve Philipp Eng 3. virajda birbirine çarptı ve 2 viraj sonra Auer, Audi’de ilk yarış hafta sonuna çıkan Benoit Treluyer tarafından darbe aldı.

Eng, BMW’sinin sağ ön kısmı alev aldıktan sonra aracını pistin kenarına çekmek zorunda kaldı ve Auer ile Treluyer de pite döndükten sonra yarıştan çekildi.

Bu iki kaza sebebiyle yeniden güvenlik aracı piste çıktı. 11. turda yarış tekrardan başladığında en önde Habsburg, arkasında sırasıyla Rast, Müller, Mike Rockenfeller ve Jamie Green dizilerek ilk 5'i tamamen Audi’lerden oluşturdular.

Habsburg ve Müller 13. Turda pitlere girerken Rast ve Rockenfeller sonraki tur girmeyi tercih etti. Yarışın karar anı bu oldu, çünkü bu sayede Rast ve Rockenfeller diğer Audi sürücülerinin önüne geçerek sırasıyla 1. ve 2. sıraya yerleştiler.

Robert Kubica, Orlen Team ART, BMW M4 DTM Fotoğraf: ITR eV Nico Müller, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM, Sheldon van der Linde, BMW Team RBM, BMW M4 DTM Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

Habsburg ve Müller, Rockenfeller’in 5. virajda frenleri kilitlenince atak yaparak önüne geçtiler ama ikisi de Rast’ın hızına yetişemedi ve 2 kez şampiyon Rast 11 saniye farkla galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla Zolder’in 2 yarışında da net galibiyetler alan Rast, sezon finalinin gerçekleşeceği Hockenheim yarışı öncesinde rakipleri Müller ve Frijins’in daha da ilerisine geçmiş oldu.

Geride Habsburg yarışın sonlarına doğru daha da yavaş tur zamanları atmaya başladı ve böylece Müller 26. turda son şikanda onu kolaylıkla geçerek Rast’la arasındaki farkın daha da açılmasının önüne geçmiş oldu.

Kubica ise Zolder’da parlayarak beklenmeyen bir 3.'lük getirdi, böylece BMW müşteri takımı ART’ta zor geçen çaylak sezonunda ilk podyumunu görmüş oldu.

Polonyalı sürücü, yarış 2 güvenlik aracı periyodundan sonra 11. turda tekrardan başladığında 6. sıraya kadar yükselmişti ve 18. Turda geç bir pitstop yaparak Rockenfeller ve Green’in önüne geçmiş oldu.

10 tur sonra ise Habsburg’un zorlanan WRT’sini geçti ve bu yarış BMW sürücülerinin en iyi sonucu olan 3.'lüğü aldı.

BMW takımından Timo Glock ise yarışa 14. başlarken damalı bayrağı Green ve Rockenfeller’ın önünde 4. olarak gördü.

Sheldon van der Linde BMW’ye 8.'liği getirirken, takım arkadaşı Marco Wittmann ise Harrison Newey’in WRT’sine karşı başarılı bir savunma gerçekleştirerek 9.'luğu aldı.

Habsburg, plan dahilinde olmayan 2. pit stopunu yapmaya zorlandıktan sonra yarışı bitirenlerin sonuncusu olarak 10.'lukla eve döndü. 6 kişi ise Zolder’deki 2. yarışı tamamlayamadı.

Yarış sonuçları: