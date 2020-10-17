Zolder DTM: İlk yarışı Rast kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Rast, startta liderliğini korudu ve pitlere kadar rahat şekilde öndeydi.

Üçüncü sıradan start alan Robin Frijns ise ilk bölümde Ferdinand Habsburg’u geçerek ikinciliğe yükseldi.

Startta gerileyen Nico Müller ise erken pit stratejisi uygulamak zorunda kaldı ve son sıralara geriledi.

Rast’tan önce pite gelen Frijns bunun avantajını kullandı ve rakibinin pitinden sonra yaklaşmaya başladı.

Farkı 1 saniyeye kadar indiren Frijns, sonrasında hata yaparak zaman kaybetti ve fark giderek açılmaya başladı.

Yarış sonuna kadar da yerini korumayı başaran Rast, art arda üçüncü galibiyetini aldı ve şampiyona liderliğine yükseldi.

Frijns 0.8 saniye geride ikinci olurken, Habsburg podyumu tamamlayan isim oldu.

Yarıştaki en iyi BMW sürücüsü olan Jonathan Aberdein dördüncü olurken, uzun süre savunma yapan Fabio Scherer beşinci, ilk bölümdeki pitinden sonra yükselen Müller altıncı sırada yer aldı.

İlk 10’u Harrison Newey, Jamie Green, Timo Glock ve Marco Wittmann tamamladı.

Mike Rockenfeller ve Robert Kubica ise yarışı tamamlayamadı.

Yarış sonucu: