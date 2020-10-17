Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Fransa GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Warm Up:
19 Saat
:
12 Dakika
:
23 Saniye
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Türkiye Rallisi
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
Canceled
World Superbike
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Estoril
16 Eki
SBK Yarış 1 devam ediyor . . .
En son alt etkinlikler Son sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
DTM / Zolder II / Yarış raporu

Zolder DTM: İlk yarışı Rast kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi

paylaşım
yorumlar
Zolder DTM: İlk yarışı Rast kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi
Ekleyen:
, Editör

DTM’in ikinci Zolder ayağındaki ilk yarışı Rene Rast kazandı ve şampiyona liderliğine yükseldi.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Rast, startta liderliğini korudu ve pitlere kadar rahat şekilde öndeydi.

Üçüncü sıradan start alan Robin Frijns ise ilk bölümde Ferdinand Habsburg’u geçerek ikinciliğe yükseldi.

Startta gerileyen Nico Müller ise erken pit stratejisi uygulamak zorunda kaldı ve son sıralara geriledi.

Rast’tan önce pite gelen Frijns bunun avantajını kullandı ve rakibinin pitinden sonra yaklaşmaya başladı.

Farkı 1 saniyeye kadar indiren Frijns, sonrasında hata yaparak zaman kaybetti ve fark giderek açılmaya başladı.

Yarış sonuna kadar da yerini korumayı başaran Rast, art arda üçüncü galibiyetini aldı ve şampiyona liderliğine yükseldi.

Frijns 0.8 saniye geride ikinci olurken, Habsburg podyumu tamamlayan isim oldu.

Yarıştaki en iyi BMW sürücüsü olan Jonathan Aberdein dördüncü olurken, uzun süre savunma yapan Fabio Scherer beşinci, ilk bölümdeki pitinden sonra yükselen Müller altıncı sırada yer aldı.

İlk 10’u Harrison Newey, Jamie Green, Timo Glock ve Marco Wittmann tamamladı.

Mike Rockenfeller ve Robert Kubica ise yarışı tamamlayamadı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Araç Tur Zaman Fark Ara
1 Germany René Rast Audi RS5 Turbo DTM 2020 41 58'10.281    
2 Netherlands Robin Frijns Audi RS5 Turbo DTM 2020 41 58'11.158 0.877 0.877
3 Austria Ferdinand Habsburg Audi RS5 Turbo DTM 2020 41 58'33.071 22.790 21.913
4 South Africa Jonathan Aberdein BMW M4 Turbo DTM 2020 41 58'36.743 26.462 3.672
5 Switzerland Fabio Scherer Audi RS5 Turbo DTM 2020 41 58'44.976 34.695 8.233
6 Switzerland Nico Müller Audi RS5 Turbo DTM 2020 41 58'45.435 35.154 0.459
7 United Kingdom Harrison Newey Audi RS5 Turbo DTM 2020 41 58'46.322 36.041 0.887
8 United Kingdom Jamie Green Audi RS5 Turbo DTM 2020 41 58'52.796 42.515 6.474
9 Germany Timo Glock BMW M4 Turbo DTM 2020 41 58'53.263 42.982 0.467
10 Germany Marco Wittmann BMW M4 Turbo DTM 2020 41 59'21.915 1'11.634 28.652
11 Austria Lucas Auer BMW M4 Turbo DTM 2020 41 59'25.010 1'14.729 3.095
12 Austria Philipp Eng BMW M4 Turbo DTM 2020 41 59'28.114 1'17.833 3.104
13 South Africa Sheldon Linde BMW M4 Turbo DTM 2020 41 59'28.604 1'18.323 0.490
14 France Benoit Tréluyer Audi RS5 Turbo DTM 2020 40 58'27.784 1 Lap 1 Lap
Tüm sonuçları görüntüle
 
Zolder DTM: Rast pole pozisyonunda, Müller sekizinci

Önceki haber

Zolder DTM: Rast pole pozisyonunda, Müller sekizinci
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Zolder II
Alt-etkinlik Yarış 1
Editör Cem Özel

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Ferrari'yi başarılı hale getiren Schumacher değildi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Ferrari'yi başarılı hale getiren Schumacher değildi"

Ferrari, 2022'de motorların dondurulmasına karşı çıkıyor, Red Bull ayrılma tehdidinde bulunuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2022'de motorların dondurulmasına karşı çıkıyor, Red Bull ayrılma tehdidinde bulunuyor

Bottas: "En iyi halimde, Hamilton'dan daha iyi olabilirim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "En iyi halimde, Hamilton'dan daha iyi olabilirim"

Wolff, Mercedes’in 2016 sonrası Red Bull’a motor sağlamaktan vazgeçme sebebini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Mercedes’in 2016 sonrası Red Bull’a motor sağlamaktan vazgeçme sebebini açıkladı

Schumacher ve Hamilton'ı, birlikte çalışanlar kıyasladı
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Schumacher ve Hamilton'ı, birlikte çalışanlar kıyasladı

Aragon MotoGP: Quartararo, sakatlığına rağmen pole pozisyonunu aldı!
MotoGP MotoGP / Sıralama turları raporu

Aragon MotoGP: Quartararo, sakatlığına rağmen pole pozisyonunu aldı!

Mazepin Haas'a, Perez Williams'ta Russell'ın yerine geçebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mazepin Haas'a, Perez Williams'ta Russell'ın yerine geçebilir

Estoril WSBK: Toprak Razgatlıoğlu pole pozisyonunda!
World Superbike World Superbike / Sıralama turları raporu

Estoril WSBK: Toprak Razgatlıoğlu pole pozisyonunda!

Son Haberler

Zolder DTM: İlk yarışı Rast kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi
DTM DTM / Yarış raporu

Zolder DTM: İlk yarışı Rast kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi

Zolder DTM: Rast pole pozisyonunda, Müller sekizinci
DTM DTM / Sıralama turları raporu

Zolder DTM: Rast pole pozisyonunda, Müller sekizinci

Müller, DTM'in "yazılı olmayan anlaşmasına" saygı duyulmadığı için sinirli
DTM DTM / Son dakika

Müller, DTM'in "yazılı olmayan anlaşmasına" saygı duyulmadığı için sinirli

Rast: "Zolder'daki yangından sonra yarışımın bittiğini sandım"
DTM DTM / Son dakika

Rast: "Zolder'daki yangından sonra yarışımın bittiğini sandım"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Ferrari'yi başarılı hale getiren Schumacher değildi"

2
Formula 1

Ferrari, 2022'de motorların dondurulmasına karşı çıkıyor, Red Bull ayrılma tehdidinde bulunuyor

3
Formula 1

Bottas: "En iyi halimde, Hamilton'dan daha iyi olabilirim"

4
Formula 1

Wolff, Mercedes’in 2016 sonrası Red Bull’a motor sağlamaktan vazgeçme sebebini açıkladı

5
Formula 1

Schumacher ve Hamilton'ı, birlikte çalışanlar kıyasladı

Son Haberler

Zolder DTM: İlk yarışı Rast kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi
DTM

Zolder DTM: İlk yarışı Rast kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi

Zolder DTM: Rast pole pozisyonunda, Müller sekizinci
DTM

Zolder DTM: Rast pole pozisyonunda, Müller sekizinci

Müller, DTM'in "yazılı olmayan anlaşmasına" saygı duyulmadığı için sinirli
DTM

Müller, DTM'in "yazılı olmayan anlaşmasına" saygı duyulmadığı için sinirli

Rast: "Zolder'daki yangından sonra yarışımın bittiğini sandım"
DTM

Rast: "Zolder'daki yangından sonra yarışımın bittiğini sandım"

Zolder DTM: Rast yine kazandı, Frijns kaza yaptı
DTM

Zolder DTM: Rast yine kazandı, Frijns kaza yaptı

Son Videolar

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder 02:19
DTM

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder

DTM 2020: 1. yarış özeti – Zolder 01:45
DTM

DTM 2020: 1. yarış özeti – Zolder

DTM: Nürburgring Sprint - 2. yarış özeti 03:16
DTM

DTM: Nürburgring Sprint - 2. yarış özeti

DTM: Nürburgring Sprint - 1. yarış özeti 03:24
DTM

DTM: Nürburgring Sprint - 1. yarış özeti

DTM: Nürburgring - 1. yarış özeti 03:44
DTM

DTM: Nürburgring - 1. yarış özeti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.