Zolder DTM: İlk yarışı Rast kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi
DTM’in ikinci Zolder ayağındaki ilk yarışı Rene Rast kazandı ve şampiyona liderliğine yükseldi.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Rast, startta liderliğini korudu ve pitlere kadar rahat şekilde öndeydi.
Üçüncü sıradan start alan Robin Frijns ise ilk bölümde Ferdinand Habsburg’u geçerek ikinciliğe yükseldi.
Startta gerileyen Nico Müller ise erken pit stratejisi uygulamak zorunda kaldı ve son sıralara geriledi.
Rast’tan önce pite gelen Frijns bunun avantajını kullandı ve rakibinin pitinden sonra yaklaşmaya başladı.
Farkı 1 saniyeye kadar indiren Frijns, sonrasında hata yaparak zaman kaybetti ve fark giderek açılmaya başladı.
Yarış sonuna kadar da yerini korumayı başaran Rast, art arda üçüncü galibiyetini aldı ve şampiyona liderliğine yükseldi.
Frijns 0.8 saniye geride ikinci olurken, Habsburg podyumu tamamlayan isim oldu.
Yarıştaki en iyi BMW sürücüsü olan Jonathan Aberdein dördüncü olurken, uzun süre savunma yapan Fabio Scherer beşinci, ilk bölümdeki pitinden sonra yükselen Müller altıncı sırada yer aldı.
İlk 10’u Harrison Newey, Jamie Green, Timo Glock ve Marco Wittmann tamamladı.
Mike Rockenfeller ve Robert Kubica ise yarışı tamamlayamadı.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Araç
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|René Rast
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|41
|58'10.281
|2
|Robin Frijns
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|41
|58'11.158
|0.877
|0.877
|3
|Ferdinand Habsburg
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|41
|58'33.071
|22.790
|21.913
|4
|Jonathan Aberdein
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|41
|58'36.743
|26.462
|3.672
|5
|Fabio Scherer
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|41
|58'44.976
|34.695
|8.233
|6
|Nico Müller
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|41
|58'45.435
|35.154
|0.459
|7
|Harrison Newey
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|41
|58'46.322
|36.041
|0.887
|8
|Jamie Green
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|41
|58'52.796
|42.515
|6.474
|9
|Timo Glock
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|41
|58'53.263
|42.982
|0.467
|10
|Marco Wittmann
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|41
|59'21.915
|1'11.634
|28.652
|11
|Lucas Auer
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|41
|59'25.010
|1'14.729
|3.095
|12
|Philipp Eng
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|41
|59'28.114
|1'17.833
|3.104
|13
|Sheldon Linde
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|41
|59'28.604
|1'18.323
|0.490
|14
|Benoit Tréluyer
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|40
|58'27.784
|1 Lap
|1 Lap
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