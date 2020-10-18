Zolder DTM: Habsburg pole pozisyonunda, Rast ikinci

Serideki ilk podyumunu dün alan Habsburg, bugünkü yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarına da hızlı başladı.

Seans içerisinde Rast ile sürekli liderlik için savaşan Habsburg, son turunda 1:18.879’luk bir derece elde ederek pole pozisyonunu almayı başardı.

Dünkü yarışı kazanıp şampiyona liderliğine yükselen Rast 0.069 saniye geride ikinci olurken, Robin Frijns 0.105 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Habsburg’un çaylak takım arkadaşı Fabio Scherer en iyi sıralama sonucunu alıp dördüncü olurken, şampiyona ikincisi Nico Müller beşinci, en iyi BMW sürücüsü olmayı başaran Jonathan Aberdein altıncı, Jamie Green yedinci sırada kendisine yer buldu.

İlk 10’u Philipp Eng, Mike Rockenfeller ve Robert Kubica tamamladı.

Sıralama turları sonucu: