Zolder DTM: Habsburg pole pozisyonunda, Rast ikinci
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Ferdinand Habsburg, WRT Audi’ye DTM’deki ilk pole pozisyonunu getirirken, şampiyona lideri Rene Rast ikinci sırada yer aldı.
Serideki ilk podyumunu dün alan Habsburg, bugünkü yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarına da hızlı başladı.
Seans içerisinde Rast ile sürekli liderlik için savaşan Habsburg, son turunda 1:18.879’luk bir derece elde ederek pole pozisyonunu almayı başardı.
Dünkü yarışı kazanıp şampiyona liderliğine yükselen Rast 0.069 saniye geride ikinci olurken, Robin Frijns 0.105 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.
Habsburg’un çaylak takım arkadaşı Fabio Scherer en iyi sıralama sonucunu alıp dördüncü olurken, şampiyona ikincisi Nico Müller beşinci, en iyi BMW sürücüsü olmayı başaran Jonathan Aberdein altıncı, Jamie Green yedinci sırada kendisine yer buldu.
İlk 10’u Philipp Eng, Mike Rockenfeller ve Robert Kubica tamamladı.
Sıralama turları sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Araç
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Ferdinand Habsburg
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|12
|1'18.879
|2
|René Rast
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|12
|1'18.948
|0.069
|0.069
|3
|Robin Frijns
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|12
|1'18.984
|0.105
|0.036
|4
|Fabio Scherer
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|13
|1'19.012
|0.133
|0.028
|5
|Nico Müller
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|13
|1'19.035
|0.156
|0.023
|6
|Jonathan Aberdein
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|12
|1'19.063
|0.184
|0.028
|7
|Jamie Green
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|13
|1'19.101
|0.222
|0.038
|8
|Philipp Eng
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|12
|1'19.333
|0.454
|0.232
|9
|Mike Rockenfeller
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|13
|1'19.388
|0.509
|0.055
|10
|Robert Kubica
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|12
|1'19.412
|0.533
|0.024
|11
|Sheldon Linde
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|11
|1'19.462
|0.583
|0.050
|12
|Harrison Newey
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|14
|1'19.468
|0.589
|0.006
|13
|Lucas Auer
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|12
|1'19.488
|0.609
|0.020
|14
|Timo Glock
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|11
|1'19.540
|0.661
|0.052
|15
|Marco Wittmann
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|12
|1'19.725
|0.846
|0.185
|16
|Benoit Tréluyer
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|13
|1'20.201
|1.322
|0.476
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|DTM
|Etkinlik
|Zolder II
|Alt-etkinlik
|Sıralama turları 2
|Pilotlar
|Ferdinand Habsburg
|Takımlar
|Audi Sport Team WRT
|Editör
|Rachit Thukral
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