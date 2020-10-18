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DTM / Zolder II / Sıralama turları raporu

Zolder DTM: Habsburg pole pozisyonunda, Rast ikinci

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Zolder DTM: Habsburg pole pozisyonunda, Rast ikinci
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Ferdinand Habsburg, WRT Audi’ye DTM’deki ilk pole pozisyonunu getirirken, şampiyona lideri Rene Rast ikinci sırada yer aldı.

Serideki ilk podyumunu dün alan Habsburg, bugünkü yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarına da hızlı başladı.

Seans içerisinde Rast ile sürekli liderlik için savaşan Habsburg, son turunda 1:18.879’luk bir derece elde ederek pole pozisyonunu almayı başardı.

Dünkü yarışı kazanıp şampiyona liderliğine yükselen Rast 0.069 saniye geride ikinci olurken, Robin Frijns 0.105 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Habsburg’un çaylak takım arkadaşı Fabio Scherer en iyi sıralama sonucunu alıp dördüncü olurken, şampiyona ikincisi Nico Müller beşinci, en iyi BMW sürücüsü olmayı başaran Jonathan Aberdein altıncı, Jamie Green yedinci sırada kendisine yer buldu.

İlk 10’u Philipp Eng, Mike Rockenfeller ve Robert Kubica tamamladı.

Sıralama turları sonucu:

Sıra Sürücü Araç Tur Zaman Fark Ara
1 Austria Ferdinand Habsburg Audi RS5 Turbo DTM 2020 12 1'18.879    
2 Germany René Rast Audi RS5 Turbo DTM 2020 12 1'18.948 0.069 0.069
3 Netherlands Robin Frijns Audi RS5 Turbo DTM 2020 12 1'18.984 0.105 0.036
4 Switzerland Fabio Scherer Audi RS5 Turbo DTM 2020 13 1'19.012 0.133 0.028
5 Switzerland Nico Müller Audi RS5 Turbo DTM 2020 13 1'19.035 0.156 0.023
6 South Africa Jonathan Aberdein BMW M4 Turbo DTM 2020 12 1'19.063 0.184 0.028
7 United Kingdom Jamie Green Audi RS5 Turbo DTM 2020 13 1'19.101 0.222 0.038
8 Austria Philipp Eng BMW M4 Turbo DTM 2020 12 1'19.333 0.454 0.232
9 Germany Mike Rockenfeller Audi RS5 Turbo DTM 2020 13 1'19.388 0.509 0.055
10 Poland Robert Kubica BMW M4 Turbo DTM 2020 12 1'19.412 0.533 0.024
11 South Africa Sheldon Linde BMW M4 Turbo DTM 2020 11 1'19.462 0.583 0.050
12 United Kingdom Harrison Newey Audi RS5 Turbo DTM 2020 14 1'19.468 0.589 0.006
13 Austria Lucas Auer BMW M4 Turbo DTM 2020 12 1'19.488 0.609 0.020
14 Germany Timo Glock BMW M4 Turbo DTM 2020 11 1'19.540 0.661 0.052
15 Germany Marco Wittmann BMW M4 Turbo DTM 2020 12 1'19.725 0.846 0.185
16 France Benoit Tréluyer Audi RS5 Turbo DTM 2020 13 1'20.201 1.322 0.476
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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Zolder II
Alt-etkinlik Sıralama turları 2
Pilotlar Ferdinand Habsburg
Takımlar Audi Sport Team WRT
Editör Rachit Thukral

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