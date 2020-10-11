Zolder DTM: Glock, BMW'nin 2020'deki ilk pole pozisyonunu kazandı

Rene Rast’ın Glock’u geçerek pole pozisyonunu aldığı Cumartesi sabahı koşullarına benzer koşullarda sıralama süresince sürücüler zorlandı, 20 dakikalık seansta süreler son anlarda ancak 1.28’lerin altına düşmeye başladı.

Audi sürücüsü Rast ilk turların sonrasında süresini sürekli arttırarak ve Glock’ü 0.096 saniyeyle geçerek 1.29,242 süresiyle tahmini pole pozisyonunu almıştı.

Fakat Glock, sıralama seansının ikinci yarısında yeni ıslak zemin lastiklerine geçerek durumu kendi lehine çevirdi ve hem sektör 1 hem sektör 2’de en hızlı zamanı alarak pisti 1.28,960 süreyle turlayıp adını listenin başına yazdırdı.

Rast, piste döndüğünde süresini sadece 0.1 saniye geliştirerek Glock’un DTM’de 2018 Hockenheim’den beri ilk pole pozisyonunu almasını sağladı.

Sheldon van der Linde ise son turunda neredeyse uçarak 1.28,983 dakikalık süresiyle Audi tarafından domine edilen sezonda BMW’nin ilk sırayı kapatmasını sağladı.

Rast son sıralamada 3.lüğe düştü, gerisindeyse iyi bir zaman kaydederek 4.lüğü alan WRT Audi takımı sürücüsü Ferdinan Hasburg vardı.

Cumartesi günkü yarıştan erken ayrılan Jamie Green seans boyunca önlerdeyken 5. olarak bitirdi ve 2013 şampiyonu Mike Rockenfeller’ı 0.2 saniyenin üstünde bir farkla geçti.

Abt Audi takımından Muller ve Frijins ikilisi ise aldatıcı koşullarda liderlik eden pilotların hızına yetişemedi ve Glock’un yarım saniyeden fazla farkla gerisinde kalarak seansı sırasıyla 7. ve 8. bitirdiler.

İlk 10, Jonathan Aberdein ve Marco Wittmann’ın BMW’leriyle tamamlandı.

Formula 1 Grand Prix galibi Robert Kubica ise seansı ART takımının BMW’sinde 13. Bitirdi, böylelikle BMW fabrika takımından Philipp Eng’i ve WRT takımından RS5 süren Fabia Scherer ve Harrison Newey’i (En hızlı turu pist limitlerini aşması nedeniyle silinmişti) geride bırakmış oldu.