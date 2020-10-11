Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Yarış:
00 Saat
:
58 Dakika
:
17 Saniye
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Tayland GP
02 Eki
Canceled
R
MotoGP
Aragon GP
18 Eki
Yarış:
7 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Türkiye Rallisi
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
Canceled
World Superbike
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Villicum
09 Eki
Canceled
Formula E
R
Formula E
Berlin ePrix V
12 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Berlin ePrix VI
13 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
DTM / Zolder / Sıralama turları raporu

Zolder DTM: Glock, BMW'nin 2020'deki ilk pole pozisyonunu kazandı

paylaşım
yorumlar
Zolder DTM: Glock, BMW'nin 2020'deki ilk pole pozisyonunu kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Timo Glock, ıslak Zolder pistinde BMW’ye 2020 DTM sezonunun ilk pole pozisyonunu getirdi, şampiyona liderleri Nico Muller ve Robin Frijins ise 4. çizgide kaldı.

Rene Rast’ın Glock’u geçerek pole pozisyonunu aldığı Cumartesi sabahı koşullarına benzer koşullarda sıralama süresince sürücüler zorlandı, 20 dakikalık seansta süreler son anlarda ancak 1.28’lerin altına düşmeye başladı.

Audi sürücüsü Rast ilk turların sonrasında süresini sürekli arttırarak ve Glock’ü 0.096 saniyeyle geçerek 1.29,242 süresiyle tahmini pole pozisyonunu almıştı.

Fakat Glock, sıralama seansının ikinci yarısında yeni ıslak zemin lastiklerine geçerek durumu kendi lehine çevirdi ve hem sektör 1 hem sektör 2’de en hızlı zamanı alarak pisti 1.28,960 süreyle turlayıp adını listenin başına yazdırdı.

Rast, piste döndüğünde süresini sadece 0.1 saniye geliştirerek Glock’un DTM’de 2018 Hockenheim’den beri ilk pole pozisyonunu almasını sağladı.

Sheldon van der Linde ise son turunda neredeyse uçarak 1.28,983 dakikalık süresiyle Audi tarafından domine edilen sezonda BMW’nin ilk sırayı kapatmasını sağladı.

Rast son sıralamada 3.lüğe düştü, gerisindeyse iyi bir zaman kaydederek 4.lüğü alan WRT Audi takımı sürücüsü Ferdinan Hasburg vardı.

Cumartesi günkü yarıştan erken ayrılan Jamie Green seans boyunca önlerdeyken 5. olarak bitirdi ve 2013 şampiyonu Mike Rockenfeller’ı 0.2 saniyenin üstünde bir farkla geçti.

Abt Audi takımından Muller ve Frijins ikilisi ise aldatıcı koşullarda liderlik eden pilotların hızına yetişemedi ve Glock’un yarım saniyeden fazla farkla gerisinde kalarak seansı sırasıyla 7. ve 8. bitirdiler.

İlk 10, Jonathan Aberdein ve Marco Wittmann’ın BMW’leriyle tamamlandı.

Formula 1 Grand Prix galibi Robert Kubica ise seansı ART takımının BMW’sinde 13. Bitirdi, böylelikle BMW fabrika takımından Philipp Eng’i ve WRT takımından RS5 süren Fabia Scherer ve Harrison Newey’i (En hızlı turu pist limitlerini aşması nedeniyle silinmişti) geride bırakmış oldu.

Sıralama Sonuçları:

Sıra # Sürücü Araç Zaman Fark
1 16 Germany Timo Glock BMW M4 Turbo DTM 2020 1'28.960  
2 31 South Africa Sheldon Linde BMW M4 Turbo DTM 2020 1'28.983 0.023
3 33 Germany René Rast Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'29.130 0.170
4 62 Austria Ferdinand Habsburg Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'29.269 0.309
5 53 United Kingdom Jamie Green Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'29.336 0.376
6 99 Germany Mike Rockenfeller Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'29.473 0.513
7 51 Switzerland Nico Müller Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'29.494 0.534
8 4 Netherlands Robin Frijns Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'29.564 0.604
9 27 South Africa Jonathan Aberdein BMW M4 Turbo DTM 2020 1'29.761 0.801
10 11 Germany Marco Wittmann BMW M4 Turbo DTM 2020 1'29.765 0.805
11 28 France Loic Duval Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'29.787 0.827
12 22 Austria Lucas Auer BMW M4 Turbo DTM 2020 1'29.902 0.942
13 8 Poland Robert Kubica BMW M4 Turbo DTM 2020 1'30.037 1.077
14 10 United Kingdom Harrison Newey Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'30.095 1.135
15 25 Austria Philipp Eng BMW M4 Turbo DTM 2020 1'30.228 1.268
16 13 Switzerland Fabio Scherer Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'30.418 1.458
Tüm sonuçları görüntüle
Zolder DTM: Rast kazandı, şampiyonluk mücadelesine döndü

Önceki haber

Zolder DTM: Rast kazandı, şampiyonluk mücadelesine döndü
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Zolder
Editör Rachit Thukral

Çok Okunanlar Bugün

Stroll, tuvaletten çıkamadığı için aracı kullanamamış
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stroll, tuvaletten çıkamadığı için aracı kullanamamış

Ecclestone: "Schumacher kendi başına yarışıyordu, Hamilton destek alıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Schumacher kendi başına yarışıyordu, Hamilton destek alıyor"

Mekies: "Dibe vuran Ferrari doğru yolda ilerliyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mekies: "Dibe vuran Ferrari doğru yolda ilerliyor"

Eifel GP: Bottas pole pozisyonunda, Mercedes 1-2!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Eifel GP: Bottas pole pozisyonunda, Mercedes 1-2!

Takım arkadaşı mücadeleleri: Eifel GP
Formula 1 Formula 1 / İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Eifel GP

9-11 Ekim Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

9-11 Ekim Yarış Programı

Vettel: "Yapabileceğimin en iyisini yaptım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Yapabileceğimin en iyisini yaptım"

Steiner: "Honda'nın F1'den çekilmesine şaşırmamalıyız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Honda'nın F1'den çekilmesine şaşırmamalıyız"

Son Haberler

Zolder DTM: Glock, BMW'nin 2020'deki ilk pole pozisyonunu kazandı
DTM DTM / Sıralama turları raporu

Zolder DTM: Glock, BMW'nin 2020'deki ilk pole pozisyonunu kazandı

Zolder DTM: Rast kazandı, şampiyonluk mücadelesine döndü
DTM DTM / Yarış raporu

Zolder DTM: Rast kazandı, şampiyonluk mücadelesine döndü

Zolder DTM: Rast, son turda Glock'u geçerek pole pozisyonunu kazandı
DTM DTM / Sıralama turları raporu

Zolder DTM: Rast, son turda Glock'u geçerek pole pozisyonunu kazandı

BMW yeni M4 GT3’ü erkenden DTM’e getirebilir
DTM DTM / Son dakika

BMW yeni M4 GT3’ü erkenden DTM’e getirebilir

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mekies: "Dibe vuran Ferrari doğru yolda ilerliyor"

2s
2
Formula 1

Stroll, tuvaletten çıkamadığı için aracı kullanamamış

3s
3
Formula 1

Ecclestone: "Schumacher kendi başına yarışıyordu, Hamilton destek alıyor"

4
GENEL

9-11 Ekim Yarış Programı

5
Formula 1

Eifel GP: Bottas pole pozisyonunda, Mercedes 1-2!

Son Haberler

Zolder DTM: Glock, BMW'nin 2020'deki ilk pole pozisyonunu kazandı
DTM

Zolder DTM: Glock, BMW'nin 2020'deki ilk pole pozisyonunu kazandı

Zolder DTM: Rast kazandı, şampiyonluk mücadelesine döndü
DTM

Zolder DTM: Rast kazandı, şampiyonluk mücadelesine döndü

Zolder DTM: Rast, son turda Glock'u geçerek pole pozisyonunu kazandı
DTM

Zolder DTM: Rast, son turda Glock'u geçerek pole pozisyonunu kazandı

BMW yeni M4 GT3’ü erkenden DTM’e getirebilir
DTM

BMW yeni M4 GT3’ü erkenden DTM’e getirebilir

Müller, Nürbürgring'deki yarışta attığı spin için Green'i suçlamıyor
DTM

Müller, Nürbürgring'deki yarışta attığı spin için Green'i suçlamıyor

Son Videolar

DTM: Nürburgring Sprint - 2. yarış özeti 03:16
DTM

DTM: Nürburgring Sprint - 2. yarış özeti

DTM: Nürburgring Sprint - 1. yarış özeti 03:24
DTM

DTM: Nürburgring Sprint - 1. yarış özeti

DTM: Nürburgring - 1. yarış özeti 03:44
DTM

DTM: Nürburgring - 1. yarış özeti

DTM: Nürburgring - 2. yarış özeti 03:41
DTM

DTM: Nürburgring - 2. yarış özeti

DTM: Assen - 2. yarış özeti 03:37
DTM

DTM: Assen - 2. yarış özeti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.