Yeni DTM lideri Rast, Zolder'da 66 puanlık vurgun yapmayı beklemiyormuş

Rast, Belçika'daki 2 yarış hafta sonu öncesinde Müller’in 47 puan gerisindeydi ve kendisinin şampiyonluk ihtimalinin biterek Müller ve Robin Frijns’li Abt takımının şampiyonluğu kolayca alması da ihtimaller içindeydi.

Ama önceden sürekli istikrarlı sonuçlar gösteren Müller sıralama turlarında hız göstermekte zorlanınca ve Frijns 4 yarışta 2 kez yarış dışı kalınca Rast durumdan faydalandı ve Zolder’deki 2 ayakta gerçekleştirilen 4 yarışı da kazandı.

Böylelikle sezonun başından beri ilk defa sürücüler sıralamasının en üstüne yerleşen Rast, Müller’e 19 puan fark atarak sezonun son ayağı olan Hockenheim’dan kazanılabilecek maksimum 56 puanı daha da değerli kıldı.

Son başarısının ardından konuşan 2 kez DTM şampiyonu Rast, şampiyonluk savaşında bu kadar büyük bir değişim beklemediğini ve bir ara şampiyonluk umudunun sona erdiğini söyledi.

“Tabii ki buraya 40 küsür bir puan farkıyla gelip Nico’ya neredeyse 20 puanlık bir fark atarak 8-9 yarış içinde şampiyonluk tablosunu değiştirmek kimsenin beklemediği bir şeydi, özellikle de benim. Buradaki 4 yarışta neredeyse maksimum puanı topladık.”

“Buraya geçen hafta geldiğimde, doğrusu şampiyonluğu kazanabileceğimizi düşünmüyordum çünkü bu sene hiçbir şey bizim için iyi gitmiyordu.”

“Ve Abt, özellikle Nico ve Robin tüm sene güçlüydüler. Sıralamalarda güzel turlar atarak pole pozisyonunda ya da ilk 2 sırada yarışa başladılar ve yarışta da gerekeni yaptılar. Biz ise genelde arkalardaydık ve benim onları yakalamam gerekiyordu.”

“Bir anda durumu değiştirebileceğimize dair hiçbir işaret yoktu. Ben dahil kimse bunu beklemiyordu. Tabii ki gördüğümüz üzere durumlar hızlıca değişebilir, elbette şu anda içinde bulunduğum durumdan gayet memnunum.”

Rast’ın Zolder’daki başarısı bu sezonki altıncı ve 5 yıllık DTM kariyerindeki 23. galibiyetini getirdi.

Kendisi şu anda Mattias Ekström’le eşitlenerek DTM tarihindeki en başarılı Audi sürücüsü oldu. Ve bu sayıma İsveçli sürücünün 2 sıralama yarışı galibiyeti dahil edilmedi.

Kendisi aynı zamanda şu anda DTM tarihinde en çok kazanan 3. sürücü, önündeyse 43 galibiyetli Bernd Schneider ve 37 galibiyetli Klaus Ludwig var.

2021 sezonu için Audi Formula E takımıyla ilişkilendirilen Rast, hedefinin her zaman Ekstrom’un yarış galibiyetini geçmek olduğunu söyledi.

Rast: “Her zaman Mattias’ın galibiyet sayısı rekorunu geçme hedefim olduğunu söyledim. Şu anda galibiyet sayısında eşitiz. Şu anda ikimiz de Audi tarihinin en başarılı DTM sürücüleriyiz. O yüzden bir sonraki adım 1 galibiyet daha alarak tek başıma en başarılı Audi sürücüsü olmak olacak.”

“Elbette DTM son 2 yılda daha farklı oldu. Geçmişte , DTM’in başlangıcında daha çok araç ve daha çok rakip vardı. DTM daha çılgıncaydı.”

“Bence 2000 ve 2010’ların başında DTM’deki araçlarla yarış kazanmak kesinlikle şimdikinden zordu. Eskiden 1 sezonda sadece 10 yarış yapılıyordu. Dolayısıyla tabii ki farklı şartlar altındayız ama Mattias’ın rekorunu eşitlemekten memnunum.”

Yardımcı editör: Sven Haidinger