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DTM / Son dakika

WRT Audi yeni DTM kadrosunu açıkladı

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WRT Audi yeni DTM kadrosunu açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Ara 2019 10:30

WRT Audi Takımı, 2020 DTM sezonunda eski IndyCar pilotu Ed Jones ve FIA Formula 3 pilotu Fabio Scherer ile yarışacağını açıkladı.

Jones, DTM çaylak testi için Audi'den sürpriz bir davet almıştı ve aynı teste katılacak olan Scherer'in ismi de DTM koltuğu için geçmişti.

2018 sonunda Chip Ganassi Racing'den ayrılan Jones, bu yıl Ed Carpenter Racing'le Scuderia Corsa takımları için mücadele etti ve 20. oldu.

Jones, "WRT Team Audi Sport ve DTM'e katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu, geçmişte yakından takip ettiğim, çok çekici, üst düzey ve harika yarışlara ev sahipliği yapan bir seri. Böyle harika bir takımla oraya gideceğim için heyecanlıyım. Audi geçen yıl şampiyon oldu ve WRT güçlü bir ilk yıl geçirdi. Şimdi hedef podyumda olmak ve eğer her şey yolunda giderse kazanmak olacak."

"Zor olacağını biliyorum ama gelişmek ve iyi performans göstermek için her şeyi yapacağız." dedi.

Bu kararla Jones ve Scherer ikilisi, Jonathan Aberdein ve Pietro Fittipaldi'nin yerini alacak.

Bununla birlikte Audi'nin motor sporları şefi Dieter Gass, genç sürücü Aberdein'in performansından memnun ve nu kararın ne anlama geleceği belli değil.

Bu yıl seriye katılan WRT, takımlar sırlamasında yedinci olmayı başarmıştı.

Jonathan Aberdein, Audi Sport Team WRT, Audi RS 5 DTM

Jonathan Aberdein, Audi Sport Team WRT, Audi RS 5 DTM

Photo by: Alexander Trienitz

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Seri DTM
Pilotlar Ed Jones , Fabio Scherer
Editör Tom Errington

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