WRC efsanesi Loeb, 10 sene önce DTM'e geçmeye çok yakınmış

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Citroen ile 9 şampiyonluk kazanarak rekor kıran Loeb, 2012 sonunda WRC kariyerine son verme kararı almıştı.

WRC'den tam zamanlı ayrılan Loeb, 2013'te 4 ralliye katıldı ve o günden beri farklı rallilerde zaman zaman mücadeleye dönüş yaptı. Bu süreçte Loeb, sonuncusu bu sene gerçekleştirilen Monte Carlo Rallisi zaferi olmak üzere 4 ralli daha kazandı.

WRC'deki tam zamanlı mücadeleyi bıraktıktan sonra Loeb, 2013'te McLaren MP4-12C GT3 aracıyla FIA GT yarışlarına katılırken sonrasında 2 sezon Citroen ile Dünya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (FIA WTCC) mücadele etti.

Ancak Loeb'in WRC sonrası kariyeri, normalde olduğundan daha farklı bir şekilde devam edebilirmiş. Motorsport.com bünyesinde yer alan Motorsport-Total.com'e özel konuşan Ogier, 2013'te BMW ile DTM'ye geçmeye çok yaklaştığını söyledi.

Loeb, "Bir dönem DTM'de yer alan bir üretici ile şampiyonaya katılmak için görüşmelerim oldu. Yaklaşık 10 sene önce, WRC'den ayrıldığım dönemdeydi."

"Sonunda farklı bir şey yapmaya karar verdik ancak uzun süredir DTM'e bakıyordum."

"BMW ile konuştum. Anlaşmaya oldukça yakındık. Ancak sonunda yarı zamanlı olarak WRC'de devam etme kararı aldım ve bunun üzerine görüşmelerimiz sona erdi." dedi.

Martin Tomczyk, BMW Team RMG, BMW M3 DTM Photo by: BMW AG

Loeb, geçen yıl Red Bull'un isteği üzerine Portimao'da Nick Cassidy'nin yerine AF Corse tarafından yürütülen Ferrari 488 GT3 aracı ile ilk kez DTM yarışına katıldı.

Sıralamalarda pole pozisyonu turunun 0.8 sn gerisinde kalan Loeb, yarışlarda 16. ve 18. olabildi.

AF Corse Takım Patronu Ron Reichert, Loeb'in ilk yarışında gösterdiği performanstan etkilendiklerini kabul etti.

Reichert, "İlk yarıştaki yeniden startta, Seb'in yapmış olduğu kalkış, hafta sonu en çok izlediğim video oldu."

"O startta Loeb 6-7 sıra kazandı. O anki hisleri inanılmazdı."

"O süreçte başlamayı beklemiyordu. Pistte önünde neler olacağını, diğer araçların nereye gittiğini, kiminle temasa geçebileceğini tahmin ediyordu. Tam olarak ne olacağını biliyormuş gibi sürdü." dedi.