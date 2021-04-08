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Önceki / DTM testlerinin ilk gününde Mercedes liderliği aldı
DTM / Son dakika

Bu sene DTM’de kimler GT3 araçlarını sürüyor olacak?

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

DTM’in yeni GT3 çağı çarşamba günü sezon öncesi testleriyle başladı. Şimdiye kadar 2021 sezonu için kesinleşen tüm takımların ve sürücülerin bir listesini derledik.

Bu sene DTM’de kimler GT3 araçlarını sürüyor olacak?

Bu yıl DTM'de beş araç üreticisi temsil edilecek ve Mercedes, pistte en fazla araca sahip olacak. Sürücüler cephesinde ise, iki eski DTM şampiyonu ve deneyimli bir dizi sürücünün yanında birkaç çaylak GT3 sürücüsü de bulunacak.

İşte 2021 DTM katılımcılarının tam listesi:

Audi

Team Rosberg

Nico Müller, Team Rosberg, Audi R8 LMS GT3

Nico Müller, Team Rosberg, Audi R8 LMS GT3

Photo by: Audi

DTM'deki kökleri 1995'e kadar dayanan ve 1982 Formula 1 şampiyonu Keke Rosberg tarafından kurulan takım, bu yıl GT3 araçlarına geçişle birlikte seride kalmaya devam edecek.

Audi fabrika takımı olarak "yeni DTM'de'' büyük bir başarı elde etti ve Rene Rast'ı son dört yılda üç şampiyonluğa taşıdı.

Ancak Rast, Formula E'ye geçişinin ardından bu yıl DTM'de kalmayacak olsa da, Team Rosberg, son iki sezonda Rast'ın en yakın rakibi olan Nico Muller ile kontrat imzaladı.

İsviçreli yarışçı, son yıllarda Euroformula Open ve Blancpain GT Serisi Dayanıklılık Kupası'na (şimdi GT World Challenge Europe) katılımı sayesinde hem tek koltuklularda hem de GT3 araçlarında deneyime sahip olan Amerikalı çaylak Dev Gore'e eşlik edecek.

Abt Sportsline

Nico Müller, Audi Sport Team Abt Sportsline, Robin Frijns, Audi Sport Team Abt Sportsline with the team

Nico Müller, Audi Sport Team Abt Sportsline, Robin Frijns, Audi Sport Team Abt Sportsline with the team

Photo by: Audi Communications Motorsport

Bir başka eski fabrika Audi takımı olan Abt Sportsline, DTM'de Audi R8 LMS GT3 araçları üçlüsü ile yarışacak.

2013 şampiyonluğunu kazanan Mike Rockenfeller, eski takımı Phoenix Racing'in bu yıl DTM'ye devam etmemeye karar vermesiyle, Abt Sportline'a katılmaya karar verdi.

Alman sürücünün takım arkadaşı ise DTM'ye yeni gelen ve daha 24 yaşında 2017'de Nurburgring 24 saatlik Le Mans'ı kazanarak GT3'te başarılı bir kariyer yapan Kelvin van der Linde olacak.

Rockenfeller ve van der Linde'ye ise üçüncü bir R8 LMS ile birlikte 20 yaşındaki Sophia Floersch eşlik edecek. Richard Mille LMP2 ekibi ile FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda da yarışacak olan Floersch, 2012'de Susie Wolff ve Rahel Frey'den bu yana DTM'de yarışan ilk kadın sürücü olacak.

BMW

Rowe Racing

#99 Rowe Racing BMW M6 GT3: Alexander Sims, Nicky Catsburg, Nick Yelloly, Philipp Eng

#99 Rowe Racing BMW M6 GT3: Alexander Sims, Nicky Catsburg, Nick Yelloly, Philipp Eng

Photo by: Alexander Trienitz

DTM'ye yeni katılan Rowe Racing, 24 saat Le Mans Spa ve 24 saat Nurburgring'den, Alman serisine yarış kazanma deneyimini getiriyor.

Rowe, hem BMW hem de Porsche'den gelen araçlara sahip, ancak seride M6 GT3'ün iki modelini kullanmayı seçti.

Bu, aynı zamanda, 21 yaşındaki Sheldon van der Linde ve yanında kıdemli sürücü Timo Glock olmak üzere DTM'deki ilk sezonları için iki üst düzey BMW sürücüsünü işe alabildikleri anlamına geliyor.

Glock ve van der Linde, Audi'nin domine ettiği bir sezonda 2020 sıralamasında BMW'nin en iyi iki sürücüsü oldu ve takım Assen'de etkileyici bir zafer kazandı.

Walkenhorst Motorsport

#35 Walkenhorst Motorsport BMW M6 GT3: Martin Tomczyk, David Pittard, Nicholas Yelloly

#35 Walkenhorst Motorsport BMW M6 GT3: Martin Tomczyk, David Pittard, Nicholas Yelloly

Photo by: SRO

Walkenhorst Motorsport, BMW ile uzun bir geçmişe sahip ve son üç yılda Nurburgring 24 Saat ve Intercontinental GT Challenge'daki başarıların ardından DTM'ye katıldı.

BMW'nin DTM'deki en başarılı sürücüsü olan iki kez şampiyon Marco Wittmann, serideki tek M6 GT3'ün pilotlu olarak takımla kontrat imzaladı.

31 yaşındaki sürücü, RMG takımında geçirdiği süre boyunca sağlam ve istikrarlı bir performans gösterdi ancak geçen yıl yarış kazanamayarak en kötü şampiyona sonucunu aldı.

Mercedes

GruppeM

GruppeM, Kasım ayında bu sezon DTM'ye kesin olarak katılacağını belirten ilk takım oldu ve tek bir Mercedes-AMG GT3 aracı ile seriye katılım gösterecek.

Tamamen bir müşteri girişimi olması gereken takım, Daniel Juncadella'nın imzalanmasıyla fabrika destekli bir takıma dönüştü.

İspanyol sürücü, 2013-2018 yılları arasında Mercedes'in sürücü kadrosunun bir parçasıydı, ancak ertesi sezon R-Motorsport Aston Martin'e katılmak için takımdan ayrıldı. Ancak, sadece iki sezonunun ardından eski evi olan Mercedes'e geri döndü.

Mucke Motorsport

GT Masters ve eskiden DTM undercard'da bulunan Avrupa F3 serisindeki başarılarıyla tanınan Mucke Motorsport, bu yıl Mercedes ve iki kez seri şampiyonu Garry Paffett ile DTM'ye katılıyor.

Paffett, 2018/19'da hayal kırıklığı yaratan bir Formula E sezonundan sonra ortalıklarda görünmüyordu ancak bu yıl Mercedes destekli bir Mucke takımıyla spot ışığına geri dönecek.

Paffett ve Mercedes, 2003 sezonunda bir şampiyonlukla başlayan ve yıllar boyunca devam eden bir birlikteliğin tadını çıkarıyorlar.

Haupt Racing Team

Vincent Abril, Haupt Racing Team, Mercedes AMG GT3

Vincent Abril, Haupt Racing Team, Mercedes AMG GT3

Photo by: Mercedes AMG

Audi ve Opel'in eski bir DTM sürücüsü olan Hubert Haupt, Black Falcon'dan bazı personellerle birlikte daha geçen yıl kurduğu ve kendi adını taşıyan takımına bir çift fabrika destekli Mercedes - AMG GT3s ile katılacak.

2012 GT Masters şampiyonu Maximilian Gotz, son birkaç yıldır çok çeşitli GT3 ve GTE araçları kullanmış olan Fransız Vincent Abril ile birlikte yarışacak.

Winward Motorsport

Philip Ellis, Mercedes AMG Team Winward, Mercedes AMG GT3

Philip Ellis, Mercedes AMG Team Winward, Mercedes AMG GT3

Photo by: Mercedes AMG

Ocak ayında Rolex 24'ün GTD klasmanını kazanan Winward Racing, Mercedes desteğiyle DTM'ye katılacak.

Takım, iki AMG GT3 aracı için Lucas Auer ve Philip Ellis'i seçerek güçlü bir sürücü kadrosu oluşturdu.

Auer, DTM'de Mercedes ile birikteliği boyunca birden fazla yarış galibiyeti kazandı ve geçen yıl BMW için sürerken koleksiyonuna bir zafer daha ekledi. Bu arada Ellis, bu yıl IMSA Weathertech SportsCar Şampiyonası'nın yarış kazanan dört araçlı bir takımın bir parçasıydı ve geçen sezon GT Masters'da da bir zafer kazandı.

GetSpeed 

Arjun Maini, GetSpeed Performance, Mercedes AMG GT3

Arjun Maini, GetSpeed Performance, Mercedes AMG GT3

Photo by: Mercedes AMG

GetSpeed, DTM'e tek bir Mercedes-AMG GT3 aracıya ve eski Formula 2 sürücüsü Arjun Maini ile katılacak.

Hem İngiliz F3 hem de GP3'te yarış kazanan Maini, son iki yılını öncelikle ELMS ve Asya Le Mans serilerinde LMP2 araçlarında yarışarak geçirdi.

Maini, 2021 sezonuyla beraber ilk kez bir GT3 aracı kullanacak.

Ferrari

Red Bull / AlphaTauri (AF Corse)

AF Corse Alpha Tauri design for Alex Albon and Nick Cassidy

AF Corse Alpha Tauri design for Alex Albon and Nick Cassidy

Photo by: Red Bull Media House

Red Bull daha önce Mattias Ekstrom'un DTM'e Audi'nin girişinin en büyük destekçisiydi ancak şimdi 2021'de kendi adı altında seiye iki araçla katılacak.

Alex Albon, AlphaTauri markalı aracını Super Formula ve SUPER GT şampiyonu Nick Cassidy ile paylaşarak, 2022'de F1'e dönme umuduyla bu yıl DTM'de yarışacak.

Red Bull sürücü akademisinin genç yeteneği Liam Lawson ise, takımın diğer 488 GT3 aracında Red Bull'un renklerini taşıyacak.

Takımın çalışmasını yönetmek için Ferrari fabrika takımı AF Corse ile bir anlaşma imzalandı.

McLaren

JP Motorsport

Christian Klien, JP Motorsport McLaren 720S GT3

Christian Klien, JP Motorsport McLaren 720S GT3

Photo by: Siegerdesigns

JP Motorsport, DTM'nin Zolder, Assen ve Nurburgring yarışlarına yeni satın alınan McLaren 720S GT3 ile yarışacak.

Eski Jaguar, Red Bull ve HRT Grand Prix sürücüsü Christian Klien, JP Motorsport ile sadece yarı sezon yarışacak.

Takım, gelecek yıl DTM'de tam bir sezon geçirmeyi planlıyor.

2021 DTM takımları ve sürücüleri

Manufacturer

Team

Drivers

Audi

Team Rosberg

Nico Muller

Dev Gore

Abt Sportsline

Mike Rockenfeller

Kelvin van der Linde

Sophia Floersch

BMW

Rowe Racing

Timo Glock

Sheldon van der Linde

Walkenhorst Motorsport

Marco Wittmann

Mercedes

GruppeM

Daniel Juncadella

Mucke Motorsport

Gary Paffett

Winward Racing

Lucas Auer

Philip Ellis

Haupt Racing Team

Maximilian Gotz

Vincent Abril

GetSpeed

Arjun Maini

Ferrari

Red Bull / AlphaTauri (AF Corse)

Alexander Albon / Nick Cassidy
 

Liam Lawson

McLaren

JP Motorsport*

Christian Klien*

 

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Editör Rachit Thukral

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