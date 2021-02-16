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DTM / Son dakika

Walkenhorst Motorsport, BMW M6 GT3 ile DTM'e katılacak

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Walkenhorst Motorsport, BMW M6 GT3 ile DTM'e katılacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Walkenhorst Motorsport, bu sezon DTM serisine BMW M6 GT3 ile katılacağını açıkladı.

Walkenhorst, seriye kaç araç ile katılacağından ya da sürücü kadrosunun kimlerden oluşacağından bahsetmedi, ancak DTM'in GT3 programlarını genişletmek için mantıklı bir adım olduğunu dile getirdi.

Alman ekibi geçmişte DTM hafta sonlarında yer almış ve geçen yıl GT4 tabanlı DTM Trophy'nin açılış sezonuna tek M4 ile katılmıştı.

Ekip, DTM'de yer almaya devam ettiği gibi, DTM Trophy'de de yarışmaya devam etmeyi planlıyor.

Takım menajeri Niclas Konigbauer, "DTM'e katılacağımızı açıklamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Takım olarak DTM projesini hayata geçirmek için çok fazla çaba gösterdik."

"Son yıllardaki uluslararası başarılarımızın ardından, DTM gibi üst düzey bir seriye dahil olmak, GT3 yarışlarına olan katılımımızı genişletmek için mantıklı bir adım oldu."

"Amacımız motor sporlarının en üst seviyesinde rekabet etmek ve DTM'nin orası olduğu çok açık." dedi.

Walkenhorst'un BMW ile motor sporlarında geçmişe dayanan uzun vadeli bir ilişkisi var. Münih merkezli marka ile olan ilişkilerinin doruk noktası, Tom Blomqvist, Philipp Eng ve Christian Krognes ile 2018 Spa 24 Saat yarışını kazanmalarıydı.

Ekip, geçen yıl Intercontinental GT Challenge ve Nurburgring Nordschleife merkezli NLS serisine katıldı ve ayrıca Indianapolis 8 Saat'i pole pozisyonundan başlayıp kazandı.

Walkenhorst'un açıklaması, BMW'nin GT3 düzenlemeleri altında ilk sezonunu geçirecek olan DTM'de yer almaya devam edeceği anlamına geliyor.

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Seri DTM
Takımlar Walkenhorst Motorsport
Editör Rachit Thukral

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