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Ayhancan Güven'in yarıştığı Team Bernhard, DTM'den ayrıldı

Team 75 Bernhard, yeni sezonda DTM'de olmayacağını, bunun yerine Porsche şampiyonalarına odaklanacağını açıkladı.

Rachit Thukral
Editör Rachit Thukral
Yardımcı Editör Ezel Tan
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Ayhancan Güven, KÜS Team Bernhard Porsche 911 GT3-R

Takım sahibi ve iki kez Le Mans 24 Saat galibi Timo Bernhard, Porsche elçiliği görevleri ve bütçe kısıtlamalarının bir karışımı nedeniyle, ekibinin gelecek yıl Alman kategorisinde Porsche 911 GT3 R ile yarışmaya devam etmesinin mümkün olmadığını açıkladı.

Porsche'nin  başarılı LMP1 programının bir parçası olan Bernhard, "Takımı yönetmekle Porsche marka elçisi olarak görev yapmak arasındaki dengeyi bulmak büyük bir zorluk oldu."

"Her iki görev de konsantrasyon gerektiriyor, ki takıma ve insanlara karşı olan sorumluluğum benim için çok önemli."

"Ayrıca DTM projesiyle ilgili -yüksek standartlarımı karşılamak için gerekli bütçe şu anda mevcut değil."

"Bu nedenle bizim için zor olan bu adımı atmaya karar verdik." dedi.

Temsilcimiz Ayhancan Güven bu yıl Team 75 Bernhard ile mücadele etmiş ve sezonu bir podyumla tamamlamıştı.

Laurin Heinrich, KÜS Team Bernhard Porsche 911 GT3-R

Fotoğraf tarafından: Andreas Beil

Laurin Heinrich, KÜS Team Bernhard Porsche 911 GT3-R

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