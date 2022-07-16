Thiim, bu yıl Aston Martin ile DTM'ye dönebilir

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Aston Martin fabrika sürücüsü Thiim, babası Kuurt Thiim'in 1986'da Rover Vitesse ile şampiyonluk kazanmasından yaklaşık kırk yıl sonra, Lamborghini takımı T3 Motorsport ile bir anlaşma imzaladı ve bu yıl DTM'de tam sezon yarışacaktı.

Fakat 33 yaşındaki sürücü, iki yarıştan sonra T3 Motorsport ile yollarını ayrıldı. Takım, bir sonraki Imola ve Norisring yarışlarında yer almadı.

Motorsport-Total.com'a göre, Thiim'in sezonun ikinci yarısında Aston Martin ile yarışması planlanıyor.

Thiim'in katılımıyla ilgili henüz çok az şey belli olsa da, ikinci bir Vantage'ın da gündemde olduğuna inanılıyor. Bu planın gerçekleşmesi durumunda ise diğer aracı kimin kullanacağı henüz belirsiz.

Danimarkalı'nin dönüşü için en olası seçenek, 27-28 Ağustos'taki Nürburgring yarışı olacak çünkü ünlü Alman pistinin hemen karşısında, bir Aston Martin Performance Centre bulunuyor. Thiim'in ayrıca Red Bull Ring'deki sondan bir önceki yarışa katılması da muhtemel.

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En büyük soru işareti ise, olası Aston Martin katılımını yapacak takımın seçimi olacak çünkü üreticinin şu anda DTM'de herhangi bir varlığı yok.

Tom Ferrier'in TF Sport takımının muhtemel bir aday olması ile, aracı bir İngiliz ekibinin çalıştıracağı öne sürüldü. Sussex merkezli TF Sport, şu anda Vantage'ın GTE versiyonuyla FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın GTE Am sınıfına liderlik ediyor. Takımın ayrıca, fabrika araçlarını Nurburgring Nordschleife'de kullanmak için, Aston Martin ile 2021'den bu yana anlaşması bulunuyor.

Thiim, bu yılki Nürburgring 24 Saat yarışında TF Sport için yarıştı ve bir petrol sızıntısı yüzünden kaza yapmasaydı galibiyet için mücadele edebilirdi.

Aston Martin, Thiim'in konuk katılımcı olarak katılması durumunda, Almanya'nın "dört büyük" üreticisi Audi, BMW, Mercedes ve Porsche ile İtalyan süper otomobil üreticileri Ferrari ve Lamborghini'nin yanında griddeki yedinci farklı üretici olacak.

Markanın Birleşik Krallık dışındaki en büyük pazarının Almanya olduğu düşünülürse, bir konuk ile katılım Aston Martin'in DTM'ye uzun vadeli gelişinin bir başlangıcı olabilir.

Ayrıca Aston Martin'in, bu yılın başlarında 2022'de sadece GT World Challenge Europe ve NLS serisinde yer alacağını duyurmasından bu yana DTM'ye olan ilgisinin arttığı anlaşılıyor.

Aston Martin en son 2019 yılında gridde temsil edilmişti.