Team Rosberg, DTM'de yer almaya devam edecek

Keke Rosberg tarafından kurulan takım, 1995'ten beri DTM'nin bir parçası ve son dört yılda Rene Rast'la üç şampiyonluk elde etti.

Ingolstadt merkezli üreticinin seriden ayrılma kararı sonrası Audi'nin fabrika desteğini kaybeden ekibin bazı çalışanlarını işten çıkardığı ortaya çıkmıştı ve bundan ötürü takımın DTM'deki geleceği hakkında bazı soru işaretleri vardı.

Ancak kendi kendini finanse edebilecek bir müşteri takımı olarak çalışmak için daha yalın bir yapıya ihtiyaç duyduğunu açıklayan Team Rosberg, önümüzdeki iki yıl boyunca DTM'de kalacağını doğruladı.

Programın nihai detayları henüz açıklanmasa da, iki araca sahip olmaları ve Audi ile ortaklıklarını sürdürmeleri bekleniyor.

Rosberg Ekibi, Abt'den sonra DTM'de kalacağını onaylayan ikinci fabrika Audi ekibi oldu. Şimdiye kadar seride yarışacağını açıklayan diğer takımlar GruppeM (Mercedes), 2 Seas Motorsport ve Jenson Team Roket RJN'ye (her ikisi de McLaren) oldu.

GT3 araçlarının yer aldığı 2021 DTM sezonunun 29-30 Mayıs tarihlerinde Rusya'nın Igora Drive Pisti'nde başlaması planlanıyor. Önümüzdeki yılki takvimde dördü Almanya'da, diğer beşi de Avrupa'nın başka yerlerinde olmak üzere toplam dokuz yarış olması planlanıyor.

Seri patronu Gerhard Berger, GT3 döneminin başlangıcında beş farklı üreticiden en az 20 araca sahip olmayı hedeflediklerini söylemişti.