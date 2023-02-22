Team Rosberg, 2023 sezonunun ardından DTM'den çekiliyor!

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2017, 2019 ve 2020 sezonlarında Rene Rast ile şampiyonluğa ulaşan Team Rosberg, geçen yıl da Portimao'da Nico Muller ile galibiyetsiz kalmamıştı.

Geçtiğimiz aylarda DTM'in ADAC'a satılması ve serinin geleceğinin ciddi bir belirsizlik içinde kalması nedeniyle -diğer herkes gibi- gelecek planlarını yapmakta geciken takım, serinin varlığını sürdüreceği haberine rağmen pek rahat değildi.

Kısa süre önce bir açıklamada bulunan takım yönetimi, DTM'de "rekabetçi ve ekonomik açıdan makul bir şekilde" devam etmek için istenen düzeyde destek alamadığını, dolayısıyla sezon sona erdikten sonra seriden ayrılacağını resmen duyurdu.

Takım patronu Kimmo Liimatainen, "Biz sadece seride kalmak değil, yarışlar ve şampiyonluklar kazanmak istiyoruz. Bu bizim tutkumuz ve öyle de kalacak."

"Ancak bunun için desteğe ihtiyacınız var ve ne yazık ki Şubat ayının başındaki son kayıt tarihine kadar bu desteği sağlayamadık. Bu nedenle devam etmek anlamsız bir hal aldı."

"Buna gerçekten üzülüyorum çünkü üst sıralar için iyi bir şansımız olacağına inanıyorum. Son yıllardaki gelişimimiz ve kış boyunca yaptığımız çalışmalar nedeniyle oldukça iyimserim." dedi.

Liimatainen, takımın şu anda "bu sezon için GT serilerinde olası yeni faaliyet alanlarını araştırdığını" söyledi ve "DTM'ye dönüşün de göz ardı edilmediğini" sözlerine ekledi.

Takım, Extreme E'de ise Johan Kristoffersson ve Mikaela Ahlin-Kottulinsky ikilisinden oluşan kadrosuyla devam edecek.

Kimmo Liimatainen, Team principal Audi Sport Team Rosberg Photo by: Alexander Trienitz