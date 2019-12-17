Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
85 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Katalonya Rallisi
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
World SUPERBIKE
R
World SUPERBIKE
Losail
24 Eki
-
26 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
Formula E
R
Formula E
Diriyah E-prix II
23 Kas
-
23 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Sıradaki Etkinlik
30 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
DTM / Son dakika

Spengler, DTM'den ayrılıyor ve IMSA'ya geçiyor

paylaşım
yorumlar
Spengler, DTM'den ayrılıyor ve IMSA'ya geçiyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Ara 2019 13:15

BMW sürücüsü Bruno Spengler, 2020 IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'nda yarışmak için 15 yıllık DTM kariyerine son noktayı koyacak.

Spengler, 2012 yılında DTM şampiyonluğunu kazandı ve toplamda 195 DTM yarışına çıkarken, bunların 16'sını zafere dönüştürdü.

Son zaferini bu yılın başında Norisring'de alırken, BMW adına zorlu geçen yılda zafer kazanabilen üç pilottan biriydi ve bu da Alman üreticinin sürücü kadrosunu yeniden gözden geçirmesine sebep oldu.

Bununla birlikte Spengler, IMSA'da BMW Team RLL adına M8 GTE aracını sürecek.

Spengler, "2020 yılında DTM yarışamayacağım için hayal kırıklığı yaşıyorum. 15 yıl boyunca harika vakit geçirdim ve bu süre zarfında DTM, benim ailemden bir parça oldu. DTM'de hayatımın neredeyse yarısını geçirdim. 195 yarışa çıktım ve bu harika bir başarıydı. Her şeyden öte, 2012 Hockenheim'da BMW ile şampiyonluk oldum."

"BMW ailedensek Kendimi evimde gibi hissediyorum ve şimdi yeni bir zorlukla yüzleşeceğim. Kariyerim için yeni bir bölüm açmaya hazırım." dedi.

Spengler'in 2020 için DTm ekibinden ayrılmasıyla takımda boş bir koltuk oluşurken, koltuk için üç potansiyel aday var; Robert Kubica, Lucas Auer ve Nick Yelloly.

Bruno Spengler, BMW Team RMG, BMW M4 DTM

Bruno Spengler, BMW Team RMG, BMW M4 DTM

Photo by: Alexander Trienitz

Sonraki haber
Kubica, BMW ile yaptığı DTM testinden memnun kaldı

Önceki haber

Kubica, BMW ile yaptığı DTM testinden memnun kaldı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri DTM , IMSA
Pilotlar Bruno Spengler
Takımlar Rahal Letterman Lanigan Racing
Editör Tom Errington

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel, vegan diyetini denediğini kabul etti

1s
2
Formula 1

Marko: "Yeni aracın gelişimi daha önce hiç olmadığı kadar iyi gidiyor"

15dk
3
Formula 1

Honda: "Artık büyük kazançlar elde etmek zorlaşıyor"

4
Formula 1

Anket: 2019 Formula 1 sezonunun en iyi pilotlarını seçiyoruz!

5
Formula 1

Tamara Ecclestone'un 60 milyon euroluk mücevheri çalındı

Son Videolar

Robert Kubica, Jerez'de BMW M4 DTM'i test ediyor 02:37
DTM

Robert Kubica, Jerez'de BMW M4 DTM'i test ediyor

DTM'in elektrikli geleceği 01:47
DTM

DTM'in elektrikli geleceği

DTM: Hockenheim II 2. yarış özeti 02:35
DTM

DTM: Hockenheim II 2. yarış özeti

DTM: Hockenheim II - 1. yarış özeti 03:34
DTM

DTM: Hockenheim II - 1. yarış özeti

DTM: Nurburgring 2. yarış özeti 03:46
DTM

DTM: Nurburgring 2. yarış özeti

Son Haberler

Spengler, DTM'den ayrılıyor ve IMSA'ya geçiyor
DTM

Spengler, DTM'den ayrılıyor ve IMSA'ya geçiyor

Kubica, BMW ile yaptığı DTM testinden memnun kaldı
DTM

Kubica, BMW ile yaptığı DTM testinden memnun kaldı

Galeri: Kubica'nın BMW ile yaptığı DTM testi
DTM

Galeri: Kubica'nın BMW ile yaptığı DTM testi

Kubica, BMW ile ilk DTM testinin ardından çok mutlu
DTM

Kubica, BMW ile ilk DTM testinin ardından çok mutlu

DTM, WEC'le çakışmasına rağmen Zolger'in yerini onayladı
DTM

DTM, WEC'le çakışmasına rağmen Zolger'in yerini onayladı

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.