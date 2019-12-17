Spengler, DTM'den ayrılıyor ve IMSA'ya geçiyor

Spengler, 2012 yılında DTM şampiyonluğunu kazandı ve toplamda 195 DTM yarışına çıkarken, bunların 16'sını zafere dönüştürdü.

Son zaferini bu yılın başında Norisring'de alırken, BMW adına zorlu geçen yılda zafer kazanabilen üç pilottan biriydi ve bu da Alman üreticinin sürücü kadrosunu yeniden gözden geçirmesine sebep oldu.

Bununla birlikte Spengler, IMSA'da BMW Team RLL adına M8 GTE aracını sürecek.

Spengler, "2020 yılında DTM yarışamayacağım için hayal kırıklığı yaşıyorum. 15 yıl boyunca harika vakit geçirdim ve bu süre zarfında DTM, benim ailemden bir parça oldu. DTM'de hayatımın neredeyse yarısını geçirdim. 195 yarışa çıktım ve bu harika bir başarıydı. Her şeyden öte, 2012 Hockenheim'da BMW ile şampiyonluk oldum."

"BMW ailedensek Kendimi evimde gibi hissediyorum ve şimdi yeni bir zorlukla yüzleşeceğim. Kariyerim için yeni bir bölüm açmaya hazırım." dedi.

Spengler'in 2020 için DTm ekibinden ayrılmasıyla takımda boş bir koltuk oluşurken, koltuk için üç potansiyel aday var; Robert Kubica, Lucas Auer ve Nick Yelloly.