Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
81 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Almanya GP
Biletler
18 Haz
-
21 Haz
Sıradaki Etkinlik
66 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda TT
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
73 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
94 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Losail
13 Mar
-
15 Mar
Etkinlik Bitti
R
World Superbike
Imola
08 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
25 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Etkinlik Bitti
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Sıradaki Etkinlik
53 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
DTM / Son dakika

Spengler, BMW'den bir DTM jübilesi istiyor

paylaşım
yorumlar
Spengler, BMW'den bir DTM jübilesi istiyor
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
12 Nis 2020 18:24

Bruno Spengler, 2019 sezonunun sonunda ani bir şekilde BMW'den ayrıldıktan sonra, DTM'de "resmi" bir jübile yapmak istediğini açıkladı.

BMW, Spengler'i DTM kadrosundan çıkartıp IMSA WeatherTech Spor Araç Şampiyonası kadrosuna soktu. Spengler 2020'de Team RLL tarafından yönetilen bir M8 GTE ile Connor de Phillippi'nin yanında yarışacak. 

IMSA'da yarışacağı haberi ona Aralık'ta verildi, ki bu da DTM sezonunun bitiminden 2 ay sonraydı. Spengler, 2019 Hockenheim yarışının serideki son yarışı olduğunun farkında değildi.

Kanadalı sürücü jübile fikrini, kendisi için yapılan uğurlama partisinde, BMW Motorsport patronu Jens Marquardt ile konuştuğunu söyledi. Spengler 15 sene boyunca DTM'de yarışmıştı ve marka ile 2012'de bir şampiyonluk kazanmıştı.

Spengler açıklamasında şunları söyledi: "Bu konu hakkında konuştuk. Çok fazla bilgi vermek istemiyorum, ama bir şeyler yapacağız. Bunun hakkında konuştuk ve eğer bir şey yaparsak, çok güzel bir şey olacak."

Bu sene DTM yarışına katılıp katılmayacağı sorusuna ise Spengler şu yanıtı verdi: "Daha bilmiyorum çünkü takvim çok değişti. Ama DTM taraftarları ile bir araya gelmek istiyorum."

"Onları çok ama çok özleyeceğim. Ancak bu dünyadan da ayrılmıyorum ve onları fırsat buldukça görmeye çalışacağım, burası kesin."

#25 BMW Team RLL BMW M8 GTE, GTLM: Connor De Phillippi, Philipp Eng, Bruno Spengler, Colton Herta

#25 BMW Team RLL BMW M8 GTE, GTLM: Connor De Phillippi, Philipp Eng, Bruno Spengler, Colton Herta

Fotoğraf: Jake Galstad / Motorsport Images

Spengler IMSA'daki ilk yarışına Ocak'ta yapılan Daytona 24 Saat'te çıktı. Takımında ise de Phillippi, DTM sürücüsü Phillipp Eng ve IndyCar yarış galibi Colton Herta vardı. 

BMW dörtlüsü GTLM klasmanını beşinci sırada tamamlarken, diğer BMW ile John Edwards, Augusto Farfus, Jesse Krohn ve Chaz Mostert, iki CORE Autosport Porsche aracının önünde birinci olmuşlardı. 

Spengler, BMW'nin kendisini DTM kadrosundan çıkarma kararı konusunda hâlâ üzgün olduğunu söyledi, ancak an itibariyle IMSA sezonuna tamamen konsantre olabildiğini belirtti:

"An itibariyle, zamanında da dediğim gibi, bana bir sürpriz oldu ve biraz da üzüldüm. Ancak bir süreliğine her şeyi geride bırakım. Bu zamandan sonra da yeni hedefime hazırlanmaya başladım ve bunun hakkında çok mutluydum."

"Amerika'ya gittim, takımla birkaç test yaptım. Beni çok iyi karşıladılar. GT aracı sürmek benim için bir değişiklik oldu, ancak çok da büyük bir problem olmadı çünkü testlere katılmıştım."

"DTM hiçbir zaman sıkıcı değildi. Bazen rahatsız ediciydi ancak onun dışında çok eğlenceliydi. Seri çok zor olduğu için hiçbir zaman bir dominant araca sahip olamıyorsunuz."

"Bu yılları geride bırakıp önünüze bakmaya devam etmelisiniz - bunlardan hem takım olarak hem de sürücü olarak bir şeyler öğrenip daha güçlü olmaya çalışmalısınız."

Spengler, BMW'nin ART tarafından yönetilen takımında ilk yarışına çıkacak olan eski Formula 1 sürücüsü Robert Kubica'ya da övgülerde bulundu. 

Ancak Kubica'nın seriye giriş durumu ile beraber BMW'nin test aracını kullanıyor olması, Spengler'in özel izinle yarışlara girişini engelliyor.

Spengler, Kubica hakkında şunları söyledi: "Belki alışması için biraz zaman gerekecek, ancak Robert çok motive bir sürücü. Bence her şey çok iyi olacak."

"Kendisi çok iyi bir sürücü ve onu yakından tanıyorum. Onunla 2004 F3 Euroseries'de takım arkadaşı olmuştuk. Takımı ile beraber çalışarak en iyisini yapacağına inanıyorum. Eminim ki yapacaktır."

Bruno Spengler, BMW Team RMG, BMW M4 DTM

Bruno Spengler, BMW Team RMG, BMW M4 DTM

Fotoğraf: Paul Foster

Sonraki haber
Audi DTM takımı, tarihinin "en büyük krizini" yaşıyor

Önceki haber

Audi DTM takımı, tarihinin "en büyük krizini" yaşıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri DTM , IMSA
Pilotlar Bruno Spengler
Editör Rachit Thukral

DTM Sıradaki seans

Norisring

Norisring

10 Tem - 12 Tem

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: "Monza'daki yarışın ardından ilk olarak Vettel'i görmeye gittim"

2
Formula 1

Mühendis transferi, bütçe sınırını atlatmak için bir yol mu?

1s
3
Formula 1

Sir Stirling Moss 90 yaşında hayatını kaybetti

4
Formula 1

Mercedes, 100 milyon dolarlık bütçe sınırını destekliyor

5
Formula 1

Mario Isola, gönüllü olarak ambulans şoförlüğü yapıyor!

Son Videolar

Robert Kubica, Jerez'de BMW M4 DTM'i test ediyor 02:37
DTM

Robert Kubica, Jerez'de BMW M4 DTM'i test ediyor

DTM'in elektrikli geleceği 01:47
DTM

DTM'in elektrikli geleceği

DTM: Hockenheim II 2. yarış özeti 02:35
DTM

DTM: Hockenheim II 2. yarış özeti

DTM: Hockenheim II - 1. yarış özeti 03:34
DTM

DTM: Hockenheim II - 1. yarış özeti

DTM: Nurburgring 2. yarış özeti 03:46
DTM

DTM: Nurburgring 2. yarış özeti

Son Haberler

Spengler, BMW'den bir DTM jübilesi istiyor
DTM

Spengler, BMW'den bir DTM jübilesi istiyor

Audi DTM takımı, tarihinin "en büyük krizini" yaşıyor
DTM

Audi DTM takımı, tarihinin "en büyük krizini" yaşıyor

Berger: "DTM, seyirciler olmadan yarış yapamaz"
DTM

Berger: "DTM, seyirciler olmadan yarış yapamaz"

DTM, Coronavirüs nedeniyle 2020 sezonunu Temmuz ayında başlatacak
DTM

DTM, Coronavirüs nedeniyle 2020 sezonunu Temmuz ayında başlatacak

Berger: “Button, DTM’e geçmeye ilgi duyuyordu”
DTM

Berger: “Button, DTM’e geçmeye ilgi duyuyordu”

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.