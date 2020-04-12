Spengler, BMW'den bir DTM jübilesi istiyor

BMW, Spengler'i DTM kadrosundan çıkartıp IMSA WeatherTech Spor Araç Şampiyonası kadrosuna soktu. Spengler 2020'de Team RLL tarafından yönetilen bir M8 GTE ile Connor de Phillippi'nin yanında yarışacak.

IMSA'da yarışacağı haberi ona Aralık'ta verildi, ki bu da DTM sezonunun bitiminden 2 ay sonraydı. Spengler, 2019 Hockenheim yarışının serideki son yarışı olduğunun farkında değildi.

Kanadalı sürücü jübile fikrini, kendisi için yapılan uğurlama partisinde, BMW Motorsport patronu Jens Marquardt ile konuştuğunu söyledi. Spengler 15 sene boyunca DTM'de yarışmıştı ve marka ile 2012'de bir şampiyonluk kazanmıştı.

Spengler açıklamasında şunları söyledi: "Bu konu hakkında konuştuk. Çok fazla bilgi vermek istemiyorum, ama bir şeyler yapacağız. Bunun hakkında konuştuk ve eğer bir şey yaparsak, çok güzel bir şey olacak."

Bu sene DTM yarışına katılıp katılmayacağı sorusuna ise Spengler şu yanıtı verdi: "Daha bilmiyorum çünkü takvim çok değişti. Ama DTM taraftarları ile bir araya gelmek istiyorum."

"Onları çok ama çok özleyeceğim. Ancak bu dünyadan da ayrılmıyorum ve onları fırsat buldukça görmeye çalışacağım, burası kesin."

#25 BMW Team RLL BMW M8 GTE, GTLM: Connor De Phillippi, Philipp Eng, Bruno Spengler, Colton Herta Fotoğraf: Jake Galstad / Motorsport Images

Spengler IMSA'daki ilk yarışına Ocak'ta yapılan Daytona 24 Saat'te çıktı. Takımında ise de Phillippi, DTM sürücüsü Phillipp Eng ve IndyCar yarış galibi Colton Herta vardı.

BMW dörtlüsü GTLM klasmanını beşinci sırada tamamlarken, diğer BMW ile John Edwards, Augusto Farfus, Jesse Krohn ve Chaz Mostert, iki CORE Autosport Porsche aracının önünde birinci olmuşlardı.

Spengler, BMW'nin kendisini DTM kadrosundan çıkarma kararı konusunda hâlâ üzgün olduğunu söyledi, ancak an itibariyle IMSA sezonuna tamamen konsantre olabildiğini belirtti:

"An itibariyle, zamanında da dediğim gibi, bana bir sürpriz oldu ve biraz da üzüldüm. Ancak bir süreliğine her şeyi geride bırakım. Bu zamandan sonra da yeni hedefime hazırlanmaya başladım ve bunun hakkında çok mutluydum."

"Amerika'ya gittim, takımla birkaç test yaptım. Beni çok iyi karşıladılar. GT aracı sürmek benim için bir değişiklik oldu, ancak çok da büyük bir problem olmadı çünkü testlere katılmıştım."

"DTM hiçbir zaman sıkıcı değildi. Bazen rahatsız ediciydi ancak onun dışında çok eğlenceliydi. Seri çok zor olduğu için hiçbir zaman bir dominant araca sahip olamıyorsunuz."

"Bu yılları geride bırakıp önünüze bakmaya devam etmelisiniz - bunlardan hem takım olarak hem de sürücü olarak bir şeyler öğrenip daha güçlü olmaya çalışmalısınız."

Spengler, BMW'nin ART tarafından yönetilen takımında ilk yarışına çıkacak olan eski Formula 1 sürücüsü Robert Kubica'ya da övgülerde bulundu.

Ancak Kubica'nın seriye giriş durumu ile beraber BMW'nin test aracını kullanıyor olması, Spengler'in özel izinle yarışlara girişini engelliyor.

Spengler, Kubica hakkında şunları söyledi: "Belki alışması için biraz zaman gerekecek, ancak Robert çok motive bir sürücü. Bence her şey çok iyi olacak."

"Kendisi çok iyi bir sürücü ve onu yakından tanıyorum. Onunla 2004 F3 Euroseries'de takım arkadaşı olmuştuk. Takımı ile beraber çalışarak en iyisini yapacağına inanıyorum. Eminim ki yapacaktır."