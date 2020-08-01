Spa DTM: Sezonun ilk yarışının galibi Müller, Audi ilk 5'te!

60 dakika + 1 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışa pole pozisyonundan başlayan Robin Frijns iyi bir startla yerini korumayı başardı.

Üçüncü sıradan start alan Rene Rast ilk virajda liderlik için atak yapsa da viraj çıkışında hızlanma bölümünde yavaş kalarak yine üçüncülüğe geriledi.

İlk turlar geride kalırken BMW sürücüsü Sheldon van der Linde teknik bir sorunla yavaşlayarak yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Beşinci turda Kemmel düzlüğünde Frijns’e atak yapan Nico Müller liderliğe yükselmeyi başardı.

10. turda üçüncülüğü Mike Rockenfeller’e kaybeden Rast, sonraki tur erkenden pite gelme kararı aldı.

Erken pitle beraber Rast, sonraki turlarda pite gelen Rockenfeller ve Frijns’i geçmeyi başardı.

20. turda hem Frijns hem de Rockenfeller’e geçilen Rast, sonraki tur bir kez daha pite geldi ve 10. sıraya kadar geriledi.

Son bölümde yerini iyice sağlamlaştıran Müller, rahat şekilde yarışı kazanmayı başardı.

Yarışın ikinci yarısında iyi yükselen Jamie Green ve Loic Duval ise podyumu tamamladı.

Rockenfeller’in dördüncü olduğu yarışta Rast beşinci, en iyi BMW sürücüsü Phillip Eng altıncı, Lucas Auer yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u Timo Glock, son bölümde temposu çok düşen Frijns ve Jonathan Aberdein tamamladı.

Robert Kubica ise ilk DTM yarışını 14. sırada tamamladı.

Hafta sonunun ikinci yarışı yarın TSİ 14:30’da TRT Spor 2’de canlı olarak yayınlanacak.