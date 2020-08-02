Spa DTM: Rast, Müller'in baskısına rağmen kazandı!

Rene Rast, pole pozisyonundan başladığı ikinci yarışta iyi bir startla birlikte yerini korudu. Ancak bir noktada Nico Müllere'e geçilmekten kurtulamadı.

Rast, buna rağmen Müller'in kopup gitmesine izin vermedi ve farkı iki saniyenin altında tuttu.

Pit stopların ardından Müller'i güzel bir atakla geçen Rast, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu yılki ilk zaferini aldı.

Müller yarışın son turlarında Rast'ı kovalamaya devam etti ve sadece 0.4 saniye geride ikinci oldu.

Hafta sonunun hızlı ismi Robin Frijns 5.3 saniye geride üçüncü olup podyumu tamamlarken, tecrübeli sürücü Jamie Green dördüncü oldu.

Mike Rockenfeller'in beşinci olmasıyla birlikte ilk beş, Audi sürücülerinden oluşmuş oldu.

Sheldon Van der Linde, altıncı oldu ve en iyi BMW sürücüsü konumunda yer aldı.

İlk onu Loic Duval, Lucas Auer, Jonathan Aberdein ve Marco Wittmann tamamladı.

Timo Glock ancak 13. olabilirken, Robert Kubica da 14. olabildi.

Yarış sonucu: