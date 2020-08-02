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DTM / Spa / Yarış raporu

Spa DTM: Rast, Müller'in baskısına rağmen kazandı!

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Spa DTM: Rast, Müller'in baskısına rağmen kazandı!
Ekleyen:
, Editör
2 Ağu 2020 14:25

2020 DTM sezonunun Spa'da gerçekleştirilen ikinci ayağını Audo sürücüsü Rene Rast kazandı.

Rene Rast, pole pozisyonundan başladığı ikinci yarışta iyi bir startla birlikte yerini korudu. Ancak bir noktada Nico Müllere'e geçilmekten kurtulamadı.

Rast, buna rağmen Müller'in kopup gitmesine izin vermedi ve farkı iki saniyenin altında tuttu.

Pit stopların ardından Müller'i güzel bir atakla geçen Rast, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu yılki ilk zaferini aldı.

Müller yarışın son turlarında Rast'ı kovalamaya devam etti ve sadece 0.4 saniye geride ikinci oldu.

Hafta sonunun hızlı ismi Robin Frijns 5.3 saniye geride üçüncü olup podyumu tamamlarken, tecrübeli sürücü Jamie Green dördüncü oldu.

Mike Rockenfeller'in beşinci olmasıyla birlikte ilk beş, Audi sürücülerinden oluşmuş oldu.

Sheldon Van der Linde, altıncı oldu ve en iyi BMW sürücüsü konumunda yer aldı.

İlk onu Loic Duval, Lucas Auer, Jonathan Aberdein ve Marco Wittmann tamamladı.

Timo Glock ancak 13. olabilirken, Robert Kubica da 14. olabildi.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Araç Tur Zaman Fark
1 Germany René Rast Audi RS5 Turbo DTM 2020 26 57'17.254  
2 Switzerland Nico Müller Audi RS5 Turbo DTM 2020 26 57'17.737 0.483
3 Netherlands Robin Frijns Audi RS5 Turbo DTM 2020 26 57'22.647 5.393
4 United Kingdom Jamie Green Audi RS5 Turbo DTM 2020 26 57'28.334 11.080
5 Germany Mike Rockenfeller Audi RS5 Turbo DTM 2020 26 57'40.689 23.435
6 South Africa Sheldon Linde BMW M4 Turbo DTM 2020 26 57'41.372 24.118
7 France Loic Duval Audi RS5 Turbo DTM 2020 26 57'44.382 27.128
8 Austria Lucas Auer BMW M4 Turbo DTM 2020 26 58'00.352 43.098
9 South Africa Jonathan Aberdein BMW M4 Turbo DTM 2020 26 58'01.027 43.773
10 Germany Marco Wittmann BMW M4 Turbo DTM 2020 26 58'04.056 46.802
11 Austria Philipp Eng BMW M4 Turbo DTM 2020 26 58'05.003 47.749
12 Switzerland Fabio Scherer Audi RS5 Turbo DTM 2020 26 58'07.568 50.314
13 Germany Timo Glock BMW M4 Turbo DTM 2020 26 58'11.460 54.206
14 Poland Robert Kubica BMW M4 Turbo DTM 2020 26 58'47.699 1'30.445
15 Austria Ferdinand Habsburg Audi RS5 Turbo DTM 2020 26 59'06.491 1'49.237
  United Kingdom Harrison Newey Audi RS5 Turbo DTM 2020 12 14 laps  
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DTM Spa: Rast harika turuyla pole pozisyonunu kazandı!

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Seri DTM
Etkinlik Spa
Editör Kemal Şengül

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