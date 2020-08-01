Spa DTM: Frijns pole pozisyonunda, Audi ilk 4'te, yarış TRT Spor'da

20 dakikalık seansın ilk turlarında Nico Muller en hızlı isim olurken onu Loic Duval ve Rene Rast takip ediyordu.

İkinci turlar başladığında 2:06 bariyerini kıran ilk isim Rast'tı ve 2:05.889 ile en hızlı isim oldu. Muller, Rast'ın turuna 2:05.743 ile cevap vererek tekrar ilk sıraya yükseldi. Çok geçmeden 2:05.625 ile Frijns en hızlı turu atarak ilk sıraya yükseldi.

Seansın kalan bölümünde Frijns'in derecesini geçebilen olmadı ve Frijns böylece bu seneki ilk pole pozisyonunu kazanan isim oldu. Böylece Frijns, Muller, Rast ve Mike Rockenfeller ile Audi ilk 4 sırayı tamamladı.

Audi sürücülerinin arkasında BMW'si ile Sheldon van der Linde, pole pozisyonunun 0.6 sn gerisinde 4. olurken onu bir diğer BMW sürücüsü Timo Glock takip etti.

DTM'de ilk yarışına çıkmaya hazırlanan eski Formula 1 pilotu Robert Kubica, yağmurlu antrenmanlarda 4. olarak etkilese de kuru zeminde 14. sırada kaldı.

DTM'de sezonun ilk yarışları bugün ve 14:30'da TRT Spor kanalında yayınlanacak. Motorsport.com Türkiye editörü Kemal Şengül, canlı yayına yorumcu olarak katılacak.

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