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DTM / Spa / Sıralama turları raporu

Spa DTM: Frijns pole pozisyonunda, Audi ilk 4'te, yarış TRT Spor'da

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Spa DTM: Frijns pole pozisyonunda, Audi ilk 4'te, yarış TRT Spor'da
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
1 Ağu 2020 10:37

Robin Frijns, Audi'nin domine ettiği ve ilk 4 sırayı aldığı sıralamalarda 2020 DTM şampiyonasının ilk pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

20 dakikalık seansın ilk turlarında Nico Muller en hızlı isim olurken onu Loic Duval ve Rene Rast takip ediyordu.

İkinci turlar başladığında 2:06 bariyerini kıran ilk isim Rast'tı ve 2:05.889 ile en hızlı isim oldu. Muller, Rast'ın turuna 2:05.743 ile cevap vererek tekrar ilk sıraya yükseldi. Çok geçmeden 2:05.625 ile Frijns en hızlı turu atarak ilk sıraya yükseldi.

Seansın kalan bölümünde Frijns'in derecesini geçebilen olmadı ve Frijns böylece bu seneki ilk pole pozisyonunu kazanan isim oldu. Böylece Frijns, Muller, Rast ve Mike Rockenfeller ile Audi ilk 4 sırayı tamamladı.

Audi sürücülerinin arkasında BMW'si ile Sheldon van der Linde, pole pozisyonunun 0.6 sn gerisinde 4. olurken onu bir diğer BMW sürücüsü Timo Glock takip etti.

DTM'de ilk yarışına çıkmaya hazırlanan eski Formula 1 pilotu Robert Kubica, yağmurlu antrenmanlarda 4. olarak etkilese de kuru zeminde 14. sırada kaldı.

DTM'de sezonun ilk yarışları bugün ve 14:30'da TRT Spor kanalında yayınlanacak. Motorsport.com Türkiye editörü Kemal Şengül, canlı yayına yorumcu olarak katılacak.

Sıralama sonucu

Poz. No. Pilot Takım Derece Fark
Robin Frijns Audi 2'05.625  
51  Nico Muller Audi 2'05.743 0.118
33  Rene Rast Audi 2'05.889 0.264
99  Mike Rockenfeller Audi 2'06.000 0.375
31  Sheldon van der Linde BMW 2'06.242 0.617
16  Timo Glock BMW 2'06.358 0.733
28  Loic Duval Audi 2'06.677 1.052
11  Marco Wittmann BMW 2'06.750 1.125
22  Lucas Auer BMW 2'06.752 1.127
10  25  Philipp Eng BMW 2'06.833 1.208
11  53  Jamie Green Audi 2'07.057 1.432
12  13  Fabio Scherer Audi 2'07.525 1.900
13  27  Jonathan Aberdein BMW 2'07.753 2.128
14  Robert Kubica BMW 2'07.870 2.245
15  10  Harrison Newey Audi 2'08.453 2.828
16  62  Ferdinand Habsburg Audi no time -
DTM Belçika: Antrenmanların lideri Müller, Kubica dördüncü

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Spa
Pilotlar Robin Frijns
Takımlar Audi Sport Team Abt
Editör Rachit Thukral

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