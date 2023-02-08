Schubert BMW, van der linde-Rast ikilisiyle yarışacak!

Haberi dinle

Geçen yıl kendini üçlü bir şampiyonluk savaşında bulan van der Linde, Mercedes sürücüsü Lucas Auer ve Abt Audi sürücüsü Rast'ı geride bırakarak yeni BMW M4 GT3 ve seriye yeni katılan Schubert ile şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonluğun ardından gelecek planlarını belirlemek için acele etmeyen van der Linde, kısa süre önce mevcut takımında kalmaya ve arka arkaya ikinci şampiyonluk için savaşmaya karar verdi.

Şampiyonluk iddiasını takımlar şampiyonasında da sürdürmek isteyen Schubert, bu amaçla büyük bir adım daha attı ve an itibariyle Formula E'de McLaren ile mücadele eden Rene Rast ile anlaştı!

Van der Linde, "Kariyerimin ilk şampiyonluğunu Schubert takımıyla koruma fırsatını yakalamak harikaydı!"

"Herkes şampiyonluğu korumanın ilk kez şampiyon olmaktan daha zor olduğunu söyler. Nasıl gideceğini görmek için sabırsızlanıyorum."

"Yeni DTM herkes için büyük bir meydan okuma olacak. Yeni koşullara en hızlı kim uyum sağlayabilirse o başarılı olacak."

"Geçen yıldan daha da güçlü olacağına şüphe olmayan ekibimin yeteneklerine güveniyorum."

"Rene Rast gibi büyük bir şampiyonla birlikte yarışacak olmak da harika. Birbirimizi zorlayacağımızdan hiç şüphem yok." dedi.

Podium: Rene Rast, Team ABT Sportsline Photo by: Alexander Trienitz

Rast için tek sıkıntı, Zandvoort'taki yarışın Formula E ile çakışıyor olmasıydı; ancak Schubert bu konuda anlayışlı davrandı ve birçok kez GT World Challenge Europe Sprint Cup şampiyonluğuna ulaşmayı başaran Dries Vanthoor'un Zandvoort'ta Rast'ın yerini dolduracağını açıkladı.

BMW Motorsport patronu Andreas Roos şunları söyledi: "Schubert Motorsport ve Sheldon van der Linde ile unvanlarımızı koruma fırsatına sahip olduğumuz için mutluyuz."

"Takım ve sürücüler 2022 sezon finalinde olağanüstü bir iş çıkardılar."

"Rene Rast, Schubert takımının ikinci BMW M4 GT3'ü için harika bir transfer. Açıkçası Formula E ile çakışması nedeniyle yarış hafta sonlarından birini kaçıracak olması üzücü, ancak Rene'ye güveniyoruz ve şampiyonanın ana oyuncularından biri olacağına inanıyoruz." dedi.