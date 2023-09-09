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DTM / Sachsenring Yarış ayak raporu

Sachsenring DTM: Ayhancan Güven ilk yarışta 3. olarak podyuma çıktı!

Bu sene Almanya'nın DTM şampiyonasında mücadele eden temsilcimiz Ayhancan Güven, Sachsenring'de gerçekleştirilen yarış hafta sonun ilk ayağında 3. olarak podyuma çıktı ve DTM'de podyuma çıkan ilk Türk oldu.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Ayhancan Güven, KÜS Team Bernhard Porsche 911 GT3-R

KÜS Team Bernhard takımı ile DTM'de ilk sezonunu geçiren Ayhancan, sıralamalarda Stolz'un arkasında ikinci hızlı zamanın sahibi olmuştu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Stolz, damalı bayrağı ilk sırada görerek zafere ulaşırken Preining yarışı 2. sırada tamamlayan isim oldu.

Startın ardından yerini korumaya çalışan Ayhancan, güçlü bir yarışın ardından pit stoplara 2. sırada girmeyi başardı. Pit stopların tamamlanmasının ardından 3. sıraya gerileyen Ayhancan, yarışı bu şekilde tamamladı ve 3. olarak podyuma çıktı.

Ayhancan Güven böylece DTM'de podyuma çıkan ilk Türk sürücü olma unvanına ulaştı.

 
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DTM Sachsenring sıralama turları: Stolz pole pozisyonunda, Ayhancan ikinci!

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