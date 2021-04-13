Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Arjantin GP
08 Nis
Ertelendi
R
MotoGP
Americas GP
15 Nis
Ertelendi
WRC
R
WRC
Arktik Ralli
22 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Hırvatistan Rallisi
22 Nis
Sıradaki Etkinlik
8 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Estoril
07 May
Ertelendi
R
World Superbike
Aragon
21 May
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Roma ePrix II
11 Nis
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Paris E-Prix
24 Nis
İptal edildi
WEC
R
WEC
Sebring
17 Mar
İptal edildi
R
WEC
Spa-Francorchamps
01 May
Yarış:
18 gün
Tüm programı gör
FIA F2
R
FIA F2
Bahrain
27 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
FIA F2
Monaco
20 May
Sıradaki Etkinlik
36 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Galeri: DTM'in yeni GT3 döneminden ilk fotoğraflar
DTM / Son dakika

Rowe Racing, DTM'de Porsche 911 GT3 R ile yarışmayacağını açıkladı

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Rowe Racing takım patronu Hans-Peter Naundorf, DTM'de hali hazırda sürdürdükleri BMW programlarına ek olarak şampiyonada Porsche ile yarışmayacaklarını doğruladı.

Rowe Racing, DTM'de Porsche 911 GT3 R ile yarışmayacağını açıkladı

Dayanıklılık şampiyonlarındaki başarıları ile ün kazanmış Alman ekip, bu sene iki adet M6 GT3 BMW aracıyla DTM'e de katılacağını duyurmuştu.

Rowe Racing'in geçen sene Spa 24 Saat'i kazandıkları Porsche 911 GT3 R aracı da hâlâ garajlarında. Geçen ay Motorsport.com ile yaptığı röportajda Naundorf, bu aracı DTM'de de yarıştırma ihtimalleri olduğunu belirtmişti: ''Hâlâ 3. bir araç yarıştırabiliriz, bu doğru. Bir BMW daha olabilir ya da Porsche ile yarışırız. Bu araçlar yarış pistlerinde yarışmak için yapıldılar. Eğer biri ilgilenirse yarıştırabiliriz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Bu demeçlerinin üzerinden 1 ay geçen Naundorf, artık sadece iki araçla yarışacaklarından emin. Bu da Porsche 911 GT3 R'ın piste çıkma olasılığını bitirmiş oldu.

Konu hakkında konuşan Naundorf: ''Bunu 2 BMW ile yapmayı düşünüyoruz. Evet, garajımızdan bir de Porsche'miz var ama onu DTM'de yarıştırmak gibi bir planımız yok.'' diye de ekledi.

#98 ROWE Racing Porsche 911 GT3-R: Nick Tandy, Earl Bamber, Laurens Vanthoor

#98 ROWE Racing Porsche 911 GT3-R: Nick Tandy, Earl Bamber, Laurens Vanthoor
1/1

Fotoğraf: Erik Junius

Naundorf, 3. bir aracın yarıştırılması için gerekli finansal desteği sezonun başlamasına 2 ay kala bulmanın imkansız  olduğunu belirtti.

Gelen haberlere göre BMW, bu sene M4 GT3 aracının gelişimine odaklandığından DTM'e bu sezon minimal düzeyde finansal destekte bulunacak. Bu yüzden Rowe ve Walkenhorst gibi takımların özel finansal destekler bulmak zorunda.

Naundorf, bir çizgi çekmek zorunda kaldıklarını ve Hockeinheim'daki testlerin ardından bu çizgiyi çektiklerini belirtti.

''Teste kadar mantıklı bir fırsat ortaya çıkarsa bunu değerlendiririz diye konuşmuştuk. Testler bitti ve ortada bir şey yok. Biz de en başta anlaştığımız gibi 2 arabayla katılacağız.''

''Birçok sürücüden 3. aracı sürmek istedikleri üzerine teklif aldık fakat yeterli sponsor desteği bulunamadığından bu da olmadı. Anladığımız kadarıyla şu an piyasada bu Porsche'yi piste çıkarmaya yetecek para yok.''

''Daha çok paraya ihtiyacımız var çünkü böyle bir aracı bu kadar kısa sürede piste çıkarmak büyük zorluklar ortaya çıkarırdı. Sonuçta, bu da diğer projelerimiz ile aynı seviyede olmalı ve şu an o aracı taşıyacak kamyonu bile kiralamayız ki bunun daha ekipmanı, mekanikeri var.''

paylaşım
yorumlar
Galeri: DTM'in yeni GT3 döneminden ilk fotoğraflar

Önceki haber

Galeri: DTM'in yeni GT3 döneminden ilk fotoğraflar
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Editör Rachit Thukral

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen: ‘’F1, Hamilton'ın başarılarının hakkını vermeli"

15s
2
Formula 1

Imola'da pazar günü yağmur bekleniyor

14 dk
3
Formula 1

Seidl: "Şampiyona üçüncülüğü harika olur"

1s
4
Formula 1

Ricciardo: "O araçla yarış kazanabilecek tek kişi Lewis değil’’

22s
5
Formula 1

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu

1g
Son Haberler
Rowe Racing, DTM'de Porsche 911 GT3 R ile yarışmayacağını açıkladı
DTM

Rowe Racing, DTM'de Porsche 911 GT3 R ile yarışmayacağını açıkladı

2s
Galeri: DTM'in yeni GT3 döneminden ilk fotoğraflar
DTM

Galeri: DTM'in yeni GT3 döneminden ilk fotoğraflar

10 Nis 2021
Albon: ''Yedek rolüm, F1’e dönüşümde DTM’den daha büyük rol oynayacak''
DTM

Albon: ''Yedek rolüm, F1’e dönüşümde DTM’den daha büyük rol oynayacak''

9 Nis 2021
DTM testlerinin son gününde Hockenheim’ın en hızlısı Mercedes ile Auer oldu
DTM

DTM testlerinin son gününde Hockenheim’ın en hızlısı Mercedes ile Auer oldu

9 Nis 2021
Bu sene DTM’de kimler GT3 araçlarını sürüyor olacak?
DTM

Bu sene DTM’de kimler GT3 araçlarını sürüyor olacak?

8 Nis 2021
Son Videolar
#ThinkingForward Gerhard Berger 25:02
DTM
23 Mar 2021

#ThinkingForward Gerhard Berger

DTM: Hockenheim - Race 2 Highlights 03:07
DTM
26 Oca 2021

DTM: Hockenheim - Race 2 Highlights

DTM 2020: Audi veda ediyor 07:24
DTM
14 Oca 2021

DTM 2020: Audi veda ediyor

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder II 01:24
DTM
19 Eki 2020

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder II

DTM 2020: 1. yarış özeti – Zolder II 01:29
DTM
18 Eki 2020

DTM 2020: 1. yarış özeti – Zolder II

Rachit Thukral Daha fazlası
Rachit Thukral
Cassidy: ‘’Roma FE pole pozisyonunu alarak, sırtımdaki yükü attım’’ Roma E-Prix
Formula E / Haberler

Cassidy: ‘’Roma FE pole pozisyonunu alarak, sırtımdaki yükü attım’’

Albon: ''Yedek rolüm, F1’e dönüşümde DTM’den daha büyük rol oynayacak''
DTM / Son dakika

Albon: ''Yedek rolüm, F1’e dönüşümde DTM’den daha büyük rol oynayacak''

DTM testlerinin son gününde Hockenheim’ın en hızlısı Mercedes ile Auer oldu
DTM / Test raporu

DTM testlerinin son gününde Hockenheim’ın en hızlısı Mercedes ile Auer oldu

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen: ‘’F1, Hamilton'ın başarılarının hakkını vermeli"
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Verstappen: ‘’F1, Hamilton'ın başarılarının hakkını vermeli"

Imola'da pazar günü yağmur bekleniyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Imola'da pazar günü yağmur bekleniyor

Seidl: "Şampiyona üçüncülüğü harika olur"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Şampiyona üçüncülüğü harika olur"

Ricciardo: "O araçla yarış kazanabilecek tek kişi Lewis değil’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "O araçla yarış kazanabilecek tek kişi Lewis değil’’

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu

Red Bull, şampiyon olabileceğine inanıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, şampiyon olabileceğine inanıyor

Ocon, Alpine için işlerin Imola'da "yoluna girmesini" bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ocon, Alpine için işlerin Imola'da "yoluna girmesini" bekliyor

2021'in öne çıkan tasarımı, Z şeklindeki tabanlar mı olacak?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

2021'in öne çıkan tasarımı, Z şeklindeki tabanlar mı olacak?

Son Haberler

Rowe Racing, DTM'de Porsche 911 GT3 R ile yarışmayacağını açıkladı
DTM DTM / Son dakika

Rowe Racing, DTM'de Porsche 911 GT3 R ile yarışmayacağını açıkladı

Galeri: DTM'in yeni GT3 döneminden ilk fotoğraflar
DTM DTM / En iyiler listesi

Galeri: DTM'in yeni GT3 döneminden ilk fotoğraflar

Albon: ''Yedek rolüm, F1’e dönüşümde DTM’den daha büyük rol oynayacak''
DTM DTM / Son dakika

Albon: ''Yedek rolüm, F1’e dönüşümde DTM’den daha büyük rol oynayacak''

DTM testlerinin son gününde Hockenheim’ın en hızlısı Mercedes ile Auer oldu
DTM DTM / Test raporu

DTM testlerinin son gününde Hockenheim’ın en hızlısı Mercedes ile Auer oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.