Rowe Racing, DTM'de Porsche 911 GT3 R ile yarışmayacağını açıkladı

Dayanıklılık şampiyonlarındaki başarıları ile ün kazanmış Alman ekip, bu sene iki adet M6 GT3 BMW aracıyla DTM'e de katılacağını duyurmuştu.

Rowe Racing'in geçen sene Spa 24 Saat'i kazandıkları Porsche 911 GT3 R aracı da hâlâ garajlarında. Geçen ay Motorsport.com ile yaptığı röportajda Naundorf, bu aracı DTM'de de yarıştırma ihtimalleri olduğunu belirtmişti: ''Hâlâ 3. bir araç yarıştırabiliriz, bu doğru. Bir BMW daha olabilir ya da Porsche ile yarışırız. Bu araçlar yarış pistlerinde yarışmak için yapıldılar. Eğer biri ilgilenirse yarıştırabiliriz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Bu demeçlerinin üzerinden 1 ay geçen Naundorf, artık sadece iki araçla yarışacaklarından emin. Bu da Porsche 911 GT3 R'ın piste çıkma olasılığını bitirmiş oldu.

Konu hakkında konuşan Naundorf: ''Bunu 2 BMW ile yapmayı düşünüyoruz. Evet, garajımızdan bir de Porsche'miz var ama onu DTM'de yarıştırmak gibi bir planımız yok.'' diye de ekledi.

#98 ROWE Racing Porsche 911 GT3-R: Nick Tandy, Earl Bamber, Laurens Vanthoor 1 / 1 Fotoğraf: Erik Junius

Naundorf, 3. bir aracın yarıştırılması için gerekli finansal desteği sezonun başlamasına 2 ay kala bulmanın imkansız olduğunu belirtti.

Gelen haberlere göre BMW, bu sene M4 GT3 aracının gelişimine odaklandığından DTM'e bu sezon minimal düzeyde finansal destekte bulunacak. Bu yüzden Rowe ve Walkenhorst gibi takımların özel finansal destekler bulmak zorunda.

Naundorf, bir çizgi çekmek zorunda kaldıklarını ve Hockeinheim'daki testlerin ardından bu çizgiyi çektiklerini belirtti.

''Teste kadar mantıklı bir fırsat ortaya çıkarsa bunu değerlendiririz diye konuşmuştuk. Testler bitti ve ortada bir şey yok. Biz de en başta anlaştığımız gibi 2 arabayla katılacağız.''

''Birçok sürücüden 3. aracı sürmek istedikleri üzerine teklif aldık fakat yeterli sponsor desteği bulunamadığından bu da olmadı. Anladığımız kadarıyla şu an piyasada bu Porsche'yi piste çıkarmaya yetecek para yok.''

''Daha çok paraya ihtiyacımız var çünkü böyle bir aracı bu kadar kısa sürede piste çıkarmak büyük zorluklar ortaya çıkarırdı. Sonuçta, bu da diğer projelerimiz ile aynı seviyede olmalı ve şu an o aracı taşıyacak kamyonu bile kiralamayız ki bunun daha ekipmanı, mekanikeri var.''