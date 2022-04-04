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Resmi: WRC efsanesi Loeb, Red Bull ile DTM'e katılacak!

Ralli efsanesi Sebastien Loeb, bu ayın sonlarında Portimao'da gerçekleştirilecek yarışta Red Bull pilotu Felipe Fraga'nın takım arkadaşı olacak ve kariyerinde ilk kez DTM'de mücadele edecek.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Resmi: WRC efsanesi Loeb, Red Bull ile DTM'e katılacak!
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Geçen hafta Motorsport.com tarafından bildirildiği üzere Loeb, 30 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında 2022 DTM sezonunun ilk yarışında yer alamayacak Nick Cassidy'nin koltuğuna geçecek. Cassidy, normalde tam sezonluk bir anlaşma yapsa da , Formula E'de Envision Racing için yarışıyor ve o hafta sonu FE'deki görevine odaklanması gerekecek.

Dokuz kez WRC şampiyonu Loeb, geçen hafta Spa-Francorchamps'ta Af Corse Ferrari 488 GT3 ile piste çıkmıştı ve ayrıca bu hafta sonu Hockenheim'da yapılacak resmi sezon öncesi testine de katılması bekleniyor.

Cassidy'nin Formula E'deki göreviyle çakıştığı için Haziran ayındaki Norisring yarışında ve FIA WEC ile çakışması nedeniyle Spa hafta sonunda da yer alması beklenmiyor. O iki hafta sonunda da yine direksiyona Loeb'ün geçmesi bekleniyor.

Loeb, "Kariyerim boyunca farklı seriler arasında geçiş yapmaktan hep hoşlandım. DTM ünlü bir şampiyona ve orada yarışmak için bir fırsat çıkınca tabii ki kabul ettim. Bu heyecan verici bir mücadele çünkü sürüş tarzı tamamen farklı."

"Şimdi çalışma vakti. Bu tür yarışlarda uzmanlaşmış sürücülerle karşı karşıya geleceğim ve son gerçek GT3 yarışımın üzerinden epey vakit geçit."

"Amacım mümkün olan en iyi şekilde ritim yakalamak olacak ve sahip olduğum deneyimi, takımın aracı en iyi şekilde ayarlayabilmesi adına iyi geri bildirimler vermek için kullanmaya çalışacağım."

"Zor olacağını biliyorum ama bu araçları sürmek çok eğlenceli. Bunlar hızlı ve güzel araçlar. Bu yüzden sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Loeb için sezon epey hareketli başladı. Fransız sürücü, bu yılın başında Dakar Rallisi'ne katıldı ve ikinci oldu. Sonrasında Monte Carlo Rallisi'ne katıldı ve Sebastien Ogier ile giriştiği heyecan verici savaşı kazanıp, galibiyete uzandı.

Ayrıca Şampiyonlar Yarışını da kazandı.

Loeb, son yıllarda DTM'de yarışan ilk ralli yıldızı değil. Çünkü Ogier de 2018 yılında Mercedes ile özel davetle piste çıkmıştı.

Sébastien Loeb, Red Bull AlphaTauri AF Corse

Sébastien Loeb, Red Bull AlphaTauri AF Corse

Photo by: Red Bull Content Pool

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