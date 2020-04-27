Resmi: Audi, DTM'den çekiliyor
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Audi, 2020 sezonunun ardından DTM'de devam etmeyeceğini açıkladı.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|DTM
|Editör
|Jamie Klein
Resmi: Audi, DTM'den çekiliyor
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DTM Sıradaki seans
10 Tem - 12 Tem
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25 Haz - 28 HazBiletler
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2 Tem - 5 TemBiletler
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16 Tem - 19 TemBiletler
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30 Tem - 2 AğuBiletler
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27 Ağu - 30 AğuBiletler
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3 Eyl - 6 EylBiletler
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