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DTM / Son dakika

Resmi: Audi, DTM'den çekiliyor

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Resmi: Audi, DTM'den çekiliyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
27 Nis 2020 15:19

Audi, 2020 sezonunun ardından DTM'de devam etmeyeceğini açıkladı.

Devamı geliyor...

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Editör Jamie Klein

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